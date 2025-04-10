* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

في الداخل اللبناني ينصب جانب من الإهتمام على الشأن الإصلاحي الإقتصادي والمالي والمصرفي الذي سيكون على مواعيد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أقرب هذه المواعيد غدا في جلسة لمجلس الوزراء من أجل متابعة درس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.

أما الأربعاء المقبل فثمة جلسة مشتركة للجان النيابية لدرس تعديل مواد في قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.

وهذه الملفات وغيرها محور مناقشات متواصلة بين وزارء ونواب من جهة ومسؤولين في الصندوق والبنك الدوليين من جهة أخرى قبل اجتماعات الربيع المقرر انطلاقها في واشنطن قبل نهاية هذا الشهر.

وقبل نهاية الشهر يستأنف الحراك الرسمي اللبناني باتجاه الخارج وتتصدره زيارتان لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قطر والإمارات وزيارة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا.

واليوم نقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهوية حول سلاح حزب الله ان الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضا وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد.

على اية حال فإن الإنفتاح اللبناني على الخارج ولا سيما الجوار العربي بالتزامن مع إطلاق ورشة العمل الداخلية ينغصه العامل الإسرائيلي باستمرار من خلال العدوان المفتوح بأوجه مختلفة.

فرغم اتفاق وقف إطلاق النار يواصل كيان الإحتلال أعماله العدوانية ولا سيما في الجغرافيا المعروفة بالحافة الأمامية عبر الإغتيالات والإغارات بالطيران الحربي والمسير وتعطيل أي نشاط زراعي أو تجاري أو اقتصادي في القرى الجنوبية.

وقد عكس هذا الواقع العدوان الجوي الذي روع سكان بلدة ياطر وهم نيام ليلا إثر اتصالات تهديد بإخلاء منازل فيها قبل استهدافها بغارات جوية.

وإلى الإعتداءات الفعلية يمارس العدو الإسرائيلي ضغوطا من نوع آخر على لبنان من قبيل زعمه إعادة حزب الله بناء منشأة عسكرية في الشويفات أو التصويب على مرفأ بيروت من خلال ادعاءات عن استخدامه في تهريب أسلحة للمقاومة.

لكن أكذوبتي الشويفات والمرفأ اللتين حاكهما جيش الإحتلال فضحتهما دورية للجيش وجولة لوزير الأشغال.

ففي الشويفات لم يكن الأمر أكثر من ورشة لتمديد قساطل مياه وفي المرفأ لم يؤكد مزاعم السلاح أي من الأجهزة الأمنية والإدارية

فهل تكون المزاعم الإسرائيلية مقدمات لاعتداءات جديدة أم مجرد استحضار للضغوط على لبنان؟!

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* مقدمة الـ "أم تي في"

ما بعد زيارة مورغن اورتيغاس ليس كما قبلها . فالبحث في مصير سلاح حزب الله بدأ جديا ، وان بمقاربات مختلفة . وقد وضع على نار يريدها بعضهم حامية ، فيما يرى آخرون ضرورة انضاج الحل المنتظر بهدوء وروية.

وقد نقل عن الرئيس جوزف عون اليوم ان حزب الله ابدى الكثير من الليونة والمرونة للتعاون في مسألة السلاح وفق خطة زمنية معينة ، وان الايجابية لدى الحزب يجب ان تقابل بايجابية.

اما وزير الخارجية يوسف رجي فكشف في حديث صحافي ان لبنان أبلغ بوضوح ان لا اعادة اعمار ولا مساعدات دولية قبل تحقيق حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه.

بالتوزاي ، المواقف الصادرة عن قيادات الحزب ومصادره ملتبسة ومتناقضة الى حد كبير . فهل الامر مرتبط بما يحكى عن وجود اجنحة عدة داخل الحزب ، ام ان التناقض مطلوب ومقصود ما يعطي الحزب حرية الحركة والقدرة على المناورة؟.

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* مقدمة الـ "او تي في"

مجددا، واشنطن-طهران: المعادلة التي يحقق نجاحها استقرارا للمنطقة ولبنان، وإبعادا لشبح الحرب، والتي يسبب فشلها انعداما للاستقرار، ودخولا للشرق الأوسط في المجهول، هو الغارق أصلا في دوامة الصراعات الموزعة بين غزة وجنوب لبنان وسوريا كلها.

فهل تضع جولة السبت المقبل في عمان، التي اعلن عنها قبل ايام الرئيس دونالد ترامب، حجر الاساس لمسار ايجابي، أم تتفجر المحاولة من أول الطريق؟

كل من يزعم امتلاك الجواب باستثناء الطرفين المتفاوضين يجافي الحقيقة ويبالغ بادعاء المعرفة، فحتى بنيامين نتنياهو الذي زار البيت الابيض قبل ايام، كتب الكثير حول تفاجئه بالمسعى التفاوضي الجديد، الذي فرمل اندفاعته لاستهداف ايران، تماما كما صدم قبل فترة بإعلان ترامب عن مفاوضات مع حماس.

اما لبنانيا، فبات واضحا ان معظم ما نشر وقيل محليا حول زيارة مورغان اورتاغوس لم يكن صحيحا: فلا الموفدة الاميركية تراجعت عن ضغوط بلادها، ولا المسؤولون اللبنانيون كانوا على قلب واحد في المقاربة.

فاورتاغوس أعلنت بنفسها ما طلبته من لبنان، وخلاصته ألا دعم ماليا إلا بإقرار الإصلاحات الصعبة على المنظومة، وباستئصال السرطان الذي يضرب الجسم اللبناني وفق المفهوم الاميركي، أي حزب الله.

اما على الجبهة اللبنانية، فالبيانات الرسمية الانشائية بعد استقبال اورتاغوس لم يأخذها أحد على محمل الجد، في وقت يصيب التصدع جسد حكومة الاحزاب المقنعة، حكومة التحالف الرباعي الجديد الذي يجمع القوات وحزب الله على طاولة سلطة اجرائية واحدة:

ففي كل يوم يشن حزب سمير جعجع هجوما على وزير زميل في الحكومة المشتركة، وفي كل اطلالة يعتبر مسؤولوه، من الصغير الى الكبير، ان العهد الحالي في حال مراوحة، و”ما ضرب ضربة”، بسبب سياسة “ابو ملحم” المعتمدة كما يسميها.

اما شعبيا، فالهم في مكان آخر: في الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها الشهر المقبل، علما ان الطابع الغالب على التنافس الانتخابي، عائلي لا سياسي، وتوريثي لا ينطلق من اختيار ديموقراطي قائم على محاسبة المجالس السابقة واختيار اخرى على اساس برامج واهداف انمائية للمدن والبلدات، في وقت يبقى التخوف من فقدان المناصفة في بلدية العاصمة مصدرا اساسيا للقلق، يحاول البعض مداواته بحلول ترقيعية على جري العادة.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

نيسان، لبنانيا، شهر الأعياد والأستحقاقات في آن لكن حتى من دون إجازات الأعياد فإن ما هو مطلوب، تشريعيا وتنفيذيا، يقع في دائرة البطء والتمهل ، إن لم نقل الإهمال. كثيرة هي الأستحقاقات المنتظرة، وما هو مطلوب لبنانيا، لمواكبتها ، كثير ايضا ، لكن السلطات ، سواء أكانت التشريعية والتنفيذية، لا تعمل وفق الوتيرة المطلوبة، لتعود بالمردود على لبنان... على سبيل المثال لا الحصر، أجتماعات صندوق النقد الدولي بعد عشرة أيام، فهل لدى الوفد اللبناني قوانين ناجزة مطلوبة ليحملها معه؟ وإذا كانت غير ناجزة، فماذا سيحمل ؟ وبماذا يعود؟

وما ينطبق على الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، والتباطؤ التي يعتري التحضير لها ، ينطبق ايضا على الوضع الميداني في الجنوب: حزب الله يقف خلف الدولة ، الدولة تحاول الوقوف خلف الولايات المتحدة الأميركية، الولايات المتحدة الأميركية تجاهر بما هو مطلوب ، مرة واثنتين وعشرة، لكن لا من يستجيب، فهل البلد أمام مأزق ؟ ربما يجدر الإنتظار أكثر للوصول إلى استنتاج أكثر دقة ، لكن غيوم الحذر التي بدأت تتجمع باتت أكثر من مؤشرات الإرتياح ، إلا إذا صنفنا الوعود على أنها ارتياح.

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* مقدمة "الجديد"

اتخذ السلاح وضعية الاستعداد والتأهب للنقاش مفتتحا التعاملات بإزالة الصور الحزبية عن طريق المطار مع رفع شعارات: عهد جديد للبنان والابقاء في الخلفية على لافتة: شكرا يا اشرف الناس والمطار بحرمه الداخلي وطريقه كبوابة للمدينة خضع ايضا لشروط الاصلاحات التي تحفز على الاستثمار وعودة السواح العرب وذلك بالتزامن مع اطلاق ورشة الهيكلية العسكرية وجديدها كلام لافت لرئيس الجمهورية اعلن فيه ان حزب الله ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة.

وقال عون إنه متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب أن تقابل بإيجابية ايضا وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد.

وعند هذه الطريق لاقاه حزب الله فاعلن عبر مؤتمر صحفي للنائب حسن فضل الله أن المخاطر المحدقة ببلدنا تتطلب أعلى درجات تحمل المسؤولية الوطنية، والعمل على استجماع عناصر القوة والاستفادة منها في اطار استراتيجية دفاع وطني يتم التوافق عليها في حوار بين الحريصين على مستقبل بلدهم.

واذ اكد ان الاساس هو استمرار الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية قال إننا نلاقي كل الدعوات الحريصة والصادقة بيد ممدودة وعقل منفتح.

ومن اولوياتنا الحفاظ على لبنان محررا ومحميا وقويا، وحماية انجازات مقاومته وأمام هذا التلاقي كان وزير الخارجية يوسف رجي يكشف بوضوح عن تبلغ لبنان ألا إعادة إعمار ولا مساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه وبين جنوب النهر وعلى ريف شماله كان الجيش اللبناني يبدأ آليات التنفيذ، اذ تكشف معلومات الجديد أن الجيش دخل منذ مطلع الاسبوع الحالي الى عدد من المعسكرات الاضافية التي لم يسلمها الحزب سابقا، وهي تقع على ضفاف نهر الليطاني من جهة شماله،

وتحدثت المصادر عن قرب الانتهاء من تفكيك البنية العسكرية عند جنوبي النهر.

ولكن هذا الجهد الاستثنائي الذي يقوم به الجيش لا يبدو منظورا لدى اسرائيل التي تستمر في خروقاتها ليل نهار فتقصف وتنذر وتدعو للإخلاء وترعب السكان في ليل عاد باردا وعلى صيف سياسي حار.

وبعد طلب تدابير بحقه من القوات اللبنانية والإنذار بسحب الثقة جلس وزير الثقافة غسان سلامة اليوم "في حمى" النائبة ستريدا جعجع وتحت فيء مهرجانات الأرز ضرورات فنية سياحية أباحت المحظورات السياسية فاجتمعت الثقة واللاثقة تحت عنوان رجعنا يا لبنان وتم وقف اطلاق النار الذي اندلع على ازمة السلاح والإعمار.

وعلى رقصة فرقة مياس.. وصوت وائل كفوري في تموز أنهت القوات المعركة على سلامة وفق قواعد اشتباك الكفوري الشهيرة "كلنا بننجر".