* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

خطة الرئيس الأميركي في شأن قطاع غزة انطلق قطارها من شرم الشيخ والإتفاق على مرحلتها الأولى لم يعد ينقصه إلا التوقيع الرسمي والتطبيق الفعلي.

ورغم تحديد موعد دخول الإتفاق حيز التنفيذ ظهر اليوم أصر العدو الإسرائيلي على المماطلة والإستفزاز بإعلان بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار لن يطبق إلا بعد مصادقة حكومته على الإتفاق خلال الإجتماع الذي تعقده مساء.

وتشمل بنود وآليات الإتفاق في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحابا تدريجيا لجيش الإحتلال وإدخال مساعدات إنسانية ما قد يمهد الطريق لإنهاء عدوان شرس على قطاع غزة بدأ قبل عامين واستجلب لهيبا إقليميا وزاد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

وقد دعت حركة حماس الرئيس الأميركي والدول الضامنة ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام تل أبيب بتنفيذ استحقاقات الإتفاق كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وكان الرئيس الأميركي قد تابع لحظة بلحظة مجريات الساعات الأخيرة من المفاوضات في شرم الشيخ وعندما تبلغ التوصل إلى اتفاق قال أنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي ولإسرائيل ولكل الدول المجاورة وللولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه ربما يزور الشرق الأوسط ولا سيما مصر في نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر عبرية بأن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل الأحد حيث يلقي كلمة أمام الكنيست.

في بيروت متابعة للمسار التفنيذي للإتفاق بشأن غزة وانعكاساته على لبنان.

وفي هذا الإطار قال الرئيس نبيه بري اننا سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة وشدد على وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود

واضاف: بعد غزة حتما يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن.

وقال الرئيس بري: هل يعقل أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة أن لا تقول لهؤلاء "مرحبا" للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان!.

وشدد على ان الموازنة لن تمر إذا لم تكن تتضمن بندا واضحا متصلا بإعادة الإعمار, واكد ان لا تعافي اقتصاديا في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار.

وشدد الرئيس بري من جهة اخرى على ان الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقا للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول وقال اننا ضد التمديد.

=======

* مقدمة الـ "أم تي في"

دونالد ترامب قال وفعل، وعد ووفى.

أعلن انه سيحقق السلام لغزة، وقد بدأت الخطوات التنفيذية بالظهور.

فبعد سنتين ويومين من المعارك المستمرة دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم. الرئيس الاميركي علق على اتمام وقف النار في غزة قائلا: انه يوم عظيم في الشرق الاوسط.

والواضح ان ترامب يريد استغلال الانجاز الذي حققه في غزة لامرين: للاقتراب اكثر فاكثر من نيل جائزة نوبل للسلام ولينشر السلام في كل المنطقة. لذلك اعتبر ما تحقق ليس مجرد سلام في غزة بل انه السلام في الشرق الاوسط.

وانطلاقا من المقاربة المذكورة يتوقع ان يزور ترامب اسرائيل ، وسيلقي خطابا تاريخيا في الكنيست ، ما يعيد الى الاذهان الخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس المصري انور السادات في الكنيست عام 1977.

فهل يشكل خطاب ترامب في الكنيست بداية السلام في الشرق الاوسط، كما شكل خطاب السادات بداية السلام بين مصر واسرائيل؟ لبنانيا، انتظار لتداعيات السلام الغزاوي على الوضع اللبناني.

والاشكالية الكبرى المطروحة ما اذا كان حزب الله سيتعظ مما حصل ويدرك ان شرق اوسط جديدا يتشكل، وان لا مكان بعد اليوم لقوى مسلحة خارج الدولة وخصوصا بعد انهيار محور الممانعة. في الانتظار، يزور وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني بيروت يوم غد الجمعة بدعوة من نظيره اللبناني يوسف رجي.

أهمية الزيارة انها الاولى لوزير سوري الى لبنان منذ سقوط نظام بشار الاسد، ولدقة المواضيع التي ستبحث خلالها، باعتبار ان ملفات قضائية وسياسية وامنية كثيرة مهمة عالقة بين البلدين وتستلزم البحث المعمق، وهو امر لم يكن ممكنا في ظل النظام المخلوع السابق.

البداية من غزة، حيث القطاع ينتظر المصادقة الرسمية من الحكومة الاسرائيلية على الاتفاق في ظل ترحيب دولي ببدء تنفيذ خطة "رجل السلام".

=======

* مقدمة "المنار"

إن مع الصبر نصرا.

نداء يملأ الارجاء، صاغته غزة واهلها بعظيم التضحيات وكتبوه بسيل الدم الذي اغرق كل اوهام المحتل وعنجهيته ومشاريعه التوسعية، وأكدوا انه في معركة الحق بوجه الباطل لا يكون قياس الربح والخسارة بحجم التضحيات، ففي معركة كهذه متى ننتصر ننتصر ومتى نستشهد ننتصر، كما قال سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله.

عامان وما انكسر شعب مؤمن بارضه وحقه وقضيته، وما ترك ترابا دفن فيه ولاجله اغلى ما يملك، حتى ملك العزة والكرامة وفرض مشروعية قضيته التي اعترف بها العالم كله.

حاصرت غزة – بعشرات الآلاف من شهدائها وجرحاها ومئات آلاف المشردين والمجوعين – عدوها وسيده الاميركي واتباعه في المنطقة والعالم، وفرضت منطقها واعلت شأن قضيتها، وفتحت صفحة لتاريخ جديد يسطع فيه الحق الفلسطيني فوق كل التضليل الصهيوني والعالمي.

عامان من حرب الابادة الصهيونية الاميركية ولم يستطع خلالها العدو تحقيق شروطه، فما عاد اسراه الا باطلاق آلاف الاسرى الفلسطينيين، وكسر الحصار عن غزة التي كان شعبها في سجن كبير، وما انتهت حماس ولا كل المقاومة الفلسطينية التي يفاوضها اليوم العدو وكل العالم، وستزهر تضحياتهم في وقت ليس ببعيد دولة فلسطينية حقيقية.

ورغم كل العنتريات الصهيونية سينسحبون خلف الخطوط الصفراء والخضراء وحتى تلك التي كانت حمراء، ولن يكون فيها حكم تابع لاحتلال او لوصاية دولية، وسيعاد اعمارها لاهلها لا لمصلحة تجار الحروب وساسة الصفقات، كدونالد ترامب واقرانه من تجار الموت الصهاينة وحتى بعض من في المنطقة.

هو منطق غزة منطق الحق الذي ستتكفل بتظهيره الايام، وان كانت الساعات الحالية حاسمة حتى ينتزع نتنياهو من غلاة حكومته الاتفاق المرعي اميركيا ودوليا وعربيا، ويوقف آلة القتل التي لا تزال تعمل حتى اخر لحظات وقف اطلاق النار.

هو حدث تاريخي صنعه الشعب الفلسطيني بعظيم التضحيات، وكان للبنانيين نصيب فيه ان قدموا في سبيله اسمى الدماء وتحملوا اقسى العذابات، ولليمن العزيز مساهمة لن تغفل وكذلك للعراق وايران ولكل الشعوب الحرة في العالم التي هزت عروش حكامها ففرضت عليهم الاعتراف بالحق الفلسطيني، وكذلك كان.

=======

* مقدمة الـ "أو تي في"

لماذا وقعت حرب غزة؟

هل لأن اسرائيل كانت تخطط لها، فوجدت في طوفان الاقصى شرارة لإطلاقها؟ ام لأن حماس اساءت التقدير، فأوقعت القطاع، ومعه لبنان وسوريا واليمن وصولا الى ايران، وحتى العراق وقطر، في دوامة عنف، لم تنته بعد؟

قراءات عدة ستقدم، في هذا الاتجاه او ذاك، وكتب كثيرة ستكتب من هذا الرأي او ذلك، في الآتي من الايام والاشهر والسنين.

وأما الكلمة الفصل، فمتروكة للتاريخ، الذي سيحكم لحركة المقاومة الاسلامية او عليها، لكنه لن يتوقف كثيرا على الارجح عند عشرات آلاف الشهداء والمصابين بجروح ستلازمهم مدى الحياة، ولاسيما الاطفال منهم، الذين راحوا ضحية تضارب مصالح الدول والرهانات المشبوهة لبعض أصحاب النفوذ.

ولكن مهما يكن من امر، القضية الفلسطينية خرجت حية من تحت الركام. وسيأتي يوم تقوم فيه دولة فلسطينية مكتملة المواصفات، بما يليق بالدماء المبذولة في سبيلها.

وأما الدولة اللبنانية القائمة منذ مئة وخمسة اعوام، فبينها وبين المواصفات المكتملة سوء فهم كبير، اذا ليس فيها من مواصفات الدولة الا الشكل واسماء المسؤولين.

وأما المسؤوليات، فمرمية على قارعة الاهمال، تماما كما جرى اليوم في ملف مطمر الجديدة، وكما يجري كل يوم في كل الملفات.

فاليوم، وفي الذكرى الشهرية التاسعة لولادة السلطة الجديدة، اتخذت حكومة نواف سلام قرارا تاريخيا، لكن بالمعنى المعكوس، فقررت توسعة مطمر الجديدة بدل اقفاله، واجلت كل بحث جدي بحل مستدام لمأساة النفايات الى ما بعد الانتخابات النيابية المفترضة عام 2026.

وأما الوزراء المتحفظون، فسرعان ما فضحهم زملاؤهم، اذ ردا على سؤال لل او.تي.في. عن موقف وزراء حزب القوات من توسعة مطمر الموت، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: جوا، ما حدا تحفظ على شي.

=======

* مقدمة الـ "أل بي سي"

حماس، وربما آخرون لاحقا، في سباق مع الإتفاق، والرئيس ترامب في سباق مع جائزة نوبل للسلام.

العالم يحبس أنفاسه، في اليوم الثاني من السنة الثانية على حرب طوفان الاقصى، رمى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بثقله، كأحد أقوى الرؤساء، في اقوى دولة في العالم، ليقول: "أريد السلام الآن"، فمن يجرؤ على الاعتراض؟

حماس منهكة، وكانت قبل اسابيع تحت خطر القضاء على من تبقى من قيادات الصف الاول.

نتنياهو عالق بين اليمين والقضاء، ويريد أن يبيع إنجازا لشعبه، إكتملت الحبكة، والأحد الثاني عشر من تشرين الأول ليعلن "طوفان السلام".

لبنانيا، وزير الخارجية السورية في لبنان غدا، وفي جدول لقاءاته لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.

لبنانيا أيضا، حل موقت لمطمر الجديدة، تمديد مرفق بحوافز لبلدية الجديدة، هي أقرب إلى الإغراءات وبينها تمليك البلدية مساحات المطمر وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية على مدى مساحة المطمر وتكون الإفادة للبلدية، ليبقى السؤال: ماذا بعد انتهاء الفترة الممددة؟...

=======

* مقدمة "الجديد"

"كليلة العيد وأجمل".

هكذا تلقى سكان غزة الخبر ووسط ذهول مبلل بالدموع، خرجوا من الشوارع، حيث الإقامة، إلى الشوارع ومعهم نهضت غزة من تحت رمادها في مجزرة استمرت عامين لتعود ليس كأجمل المدن وأرقاها بل لأنها "تعادل تاريخ أمة".

ومن موتها تثبت جدارتها بالحياة وصدق درويش هكذا انتصف نهار غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أن تصادق الحكومة الإسرائيلية المجتمعة على القرار مسبوقة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجرا أن إسرائيل وحماس وافقتا على إنهاء الحرب في غزة كمرحلة أولى من خطة السلام والتي تتضمن تبادل الأسرى في مهلة أقصاها الإثنين المقبل.

وكالمزهو بإنجازه تحدث ترامب عن مجلس السلام وعن دول المنطقة الراغبة في إعادة إعمار القطاع والحفاظ على بقاء غزة سلمية, وأضاف أنه أبلغ بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم وهو يفهم ذلك جيدا.

وإذ بدا ترامب واثقا من أن السلام سيسود الشرق الأوسط قال: أعتقد بأن إيران ستكون جزءا من عملية السلام فهل غمز ترامب من قناة التفاوض مع طهران؟

وهل سيشهد التقارب الأميركي الإيراني انفراجا على الساحة اللبنانية وبالتالي تطبيق نموذج الاتفاق مع حماس ومن ضمنه نزع سلاحها... على حزب الله وبخاصة بعد التهنئة التي تلقتها الحركة من كل من طهران وحزب الله على الاتفاق.

وفي الانتظار قد يتوج الاتفاق بزيارة ترامب إلى القاهرة بعد تلقيه دعوة مماثلة لزيارة تل أبيب وإلقاء كلمة أمام الكنيست.

وفي وقت توجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل فإن مفاوضات شرم الشيخ مستمرة وتفرع منها اجتماع باريس لبحث "اليوم التالي" لغزة بعد انتهاء الحرب وذلك على مستوى وزراء خارجية دول عربية وأوروبية وبالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ويناقش الاجتماع قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس وتفعيل الدولة الفلسطينية. ويكتسب اجتماع باريس أهميته من كونه يعد استمرارا للمبادرة الفرنسية السعودية الداعمة لحل الدولتين.

ومن هنا تأتي معارضة إسرائيل للاجتماع بعدما وصفته بمحاولة لتدويل النزاع وعلى أوجه الشبه بين ملفي غزة وجنوب لبنان وبعد ترحيبه بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من استدارة إسرائيل باتجاه لبنان معتبرا أن الحذر من انقلابها على الاتفاق واجب وقد عودتنا دائما على التفلت من كل الاتفاقات والعهود.