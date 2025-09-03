* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ "أن بي أن"

إستلحقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جلسة الجمعة ببنود إضافية على جدول أعمالها، فلم يعد بند خطة حصر السلاح يتيما على طاولة النقاش الحكومي.

في عيد المولد النبوي الشريف دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى استلهام قيم المولد المباركة "نورا" يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة ويعيد إليها توازنها في زمن يطغى فيه انعدام الرؤية وفقدان القدرة على التمييز بين الحق والباطل وبين العدو والصديق وبين الهدى والضلال وبين المحبة والكراهية وبين الحرية والعبودية وبين حق التحرر وباطل الاحتلال.

وبالحديث عن الإحتلال فإنه يستمر بممارسة غطرسته في الجنوب اللبناني ملقيا القنابل على كل ما من شأنه أن يبعث الحياة في تلك القرى وعليه أغار الطيران المسير المعادي مستهدفا بلدة الخرايب بغارتين.

كما استهدفت سيارة أحد المواطنين في بلدة ياطر ما أدى الى استشهاده.

وألقت محلقة إسرائيلية معادية قنبلة صوتية باتجاه مواطن كان يقود صهريج مياه في حولا وقنبلة أخرى أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في البلدة كما سجل قصف اسرائيلي لمنطقة السدانة عند أطراف مزارع شبعا.

حتى قوات السلام لم تسلم من النيران الإسرائيلية حيث عمد جيش العدو على إلقاء 4 قنابل بالقرب من قوات اليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.

وأكد البيان الصادر عن اليونيفيل أن هذا الهجوم يعد من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي مشددا على ان أي أعمال تعرض قواتها وممتلكاتها للخطر وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم أمر غير مقبول ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي.

وقد شجبت فرنسا هذا الإستهداف داعية إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان.

في غزة المشتعلة يستعد جيش الاحتلال الى حشد قواته تمهيدا للسيطرة على مدينة غزة على وقع الضغط الذي يواجهه نتنياهو وحكومته داخليا وخارجيا.

في الداخل المحتل عادت التوترات الحادة بين القيادتين العسكرية والسياسيةعلى خلفية معارضة رئيس الأركان إيال زامير قرار تنفيذ الهجوم الموسع على المدينة الأمر الذي عارضه اليمين المتطرف.

بالموازاة أعلنت "حركة جنود من أجل الأسرى" في إسرائيل رفضها الاستجابة لأوامر التجنيد احتجاجا على استمرار الحرب وللضغط من أجل الموافقة على صفقة تبادل للأسرى.

وأما العين فقد كانت شاخصة اليوم الى ظهور الرؤساء الثلاثة الصيني والروسي والكوري الشمالي جنبا الى جنب في العرض العسكري الضخم الذي جمعهم في بكين لمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وعلى هامش الحدث الصيني اجرى بوتين وكيم مباحثات تناولا فيها سبل تطوير علاقات التحالف بين البلدين.

* مقدمة الـ "أم تي في"

الحكومة تتعاطى بمرونة مع تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الجمعة، ولكنها مصرة حتى النهاية على تنفيذ قرار حصر السلاح.

والمرونة تجلت اليوم عبر إرسال ملحق لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، بقصد تأمين مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة.

هكذا فان الجلسة المنتظرة لم تعد تقتصر على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، بل ستتطرق الى اربعة بنود اخرى اضيفت في الملحق.

ولكن المرونة ستتوقف هنا، إذ ثمة إصرار لدى الحكم والحكومة على المضي في ملف حصر السلاح.

فرئيس الحكومة نواف سلام شدد على اهمية تطبيق الطائف في ما يتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها. وقد لقي موقف سلام تأييدا من مرجعيتين روحيتين كبيرتين.

فمجلس المطارنة الموارنة دعا الى استعادة السيادة على كامل الاراضي اللبنانية، فيما أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مطلب حصر السلاح مطلب لبناني اصلي واصيل، وانه لا وجود لدولة فيها جيشان.

في المقابل، حزب الله لا يزال على موقفه، وقد عبر عنه ببيان اصدرته كتلة الوفاء للمقاومة هاجمت فيه الحكومة بعنف، مجددة وصف قراري (2) الحكومة بالخطيئة. لكن اللافت في البيان دعوة الحكومة الى اعادة ترميم ما هدمته الحرب الاسرائيلية والقيام بواجباتها تجاه المتضررين.

ترى ألا يسأل حزب الله نفسه: من تسبب بكل هذا الخراب ولأي هدف وغاية؟

أليس الاحرى به بدلا من انتقاد الحكومة أن ينتقد نفسه لانه اعلن حربا خاسرة، فتدمرت قرى باكملها وتضررت بلدات ومدن ، نتيجة سياسة لم تؤد الا الى الخراب والموت؟

وفوق هذا، ها هو يدعو الدولة الى ان تقوم بمسؤلياتها!

فماذا عن مسؤوليته هو؟

أم أنه مسؤول فقط عن التدمير فيما مسؤولية الحكومة البناء والتعمير؟

* مقدمة "المنار"

أربعة شهداء وعدد من الجرحى اللبنانيين بكامل الوثائق القانونية وبحسب الميثاق والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري – استشهدوا وأصيبوا بعدوان صهيوني متماد من شبعا الى الطيبة وياطر والزرارية الجنوبية، فهل لهم مكان بين اربعة بنود جدول اعمال الجلسة الحكومية الجمعة المقبل؟

أم انهم مثل الكهرباء المفقودة والمياه المقطوعة والأموال المسروقة، ليسوا من أولويات الحكومة الباحثة بكل عزم عن احتكار السيادة والسلاح وقرار الحرب والسلم؟

ألا يشكل قتل هؤلاء اللبنانيين انتهاكا للسيادة؟

وهل من قرار حكومي للدفاع عنها؟

وعلى أمل أن لا يكون القرار قد اتخذ بالاستسلام للواقع الصهيوني كما تم الاستسلام للاملاءات الاميركية ومن لف لفها، فان لفيف السياسيين ومساعيهم لا تزال غير قادرة على ايجاد اختراق حقيقي بتصويب منهاج التعاطي الحكومي مع الاولويات الوطنية.....

وعليه كان اعلان كتلة الوفاء للمقاومة انه من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ سيادته ان تراجع السلطة حساباتها وان تقوم الحكومة بترميم ما صدعته من الوحدة الوطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة.

وفيما لم يعلن الثنائي الوطني موقفه من جلسة الجمعة، يواصل الواقفون على المقلب الاميركي تجميع كل سبل التأزيم، ويبقى الموقف الصهيوني اساس كل المواقف المستميتة للنيل من سلاح المقاومة، بل من كل ورقة قوة لبنانية بوجه العدوانية والمشاريع والاطماع الصهيونية.

وبطعم الموت ما زال فتات الدقيق المسمى مساعدات في غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء المنتظرين عند مراكز توزيع المساعدات في القطاع، في وقت وزع الصهيوني غاراته وزاد من عدد شهداء المجاعة في كل امكنة القطاع.

وأما القرار اليمني القاطع باسناد مظلومي غزة فقد أكمل الجيش اليمني ترجمته الى وقائع، معلنا عن هجمات اليوم بصواريخ باليستية انشطارية الى عمق الكيان.

دوليا ومن عميق قلقه الذي جسده مشهد قمة شينغهاي قبل أيام والحضور الرئاسي الضخم في العرض العسكري الصيني بمناسبة انتهاء الحرب العالمية، هاجم دونالد ترامب رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية متهما اياهم بالتآمر على أميركا.

* مقدمة الـ "أو تي في"

بين اعتبار الخطوة خضوعا لابتزاز الثنائي الشيعي وتهديده بالمقاطعة من جهة، والتشديد على انها محاولة استيعابية جديدة هدفها الحفاظ على وحدة الحكومة على مسافة ثلاثة ايام من جلسة 5 ايلول من جهة اخرى، الثابت الوحيد ان حصر السلاح لم يعد بندا وحيدا على جدول اعمال مجلس الوزراء.

فبذريعة عدم عقد جلسة منذ أكثر من أسبوعين، صدر عن أمين عام مجلس الوزراء ملحق بالجدول الاساسي، تضمن إضافة أربعة بنود: الأول يتعلق بوقف تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والثاني يرتبط بالمنحة المالية للعسكريين، والثالث في شأن الموافقة على العقد الموقع بين وزارة الطاقة ومؤسسة البترول الكويتية، والرابع مشروع مرسوم يتعلق بالطاقة المتجددة.

وفي تعليق على التطور المذكور، وفيما كرر الرئيس نواف سلام أهمية بسط الدولة لسلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح، أكد مصدر وزاري من خارج الثنائي للـ أو-تي-في أن الوزراء الشيعة سيشاركون في الجلسة ليفتح حضورهم الباب أمام نقاش عملي لخطة الجيش، بناء على تسوية تقضي بعدم ربط حصرية السلاح بجدول زمني صارم في محاولة لكسب الوقت من اجل معرفة نية العدو الاسرائيلي.

وأما مصادر الثنائي فأكدت في المقابل عبر الـ أو-تي-في أن التعامل مع الجلسة سيجري وفق مجرياتها، بخاصة وأن التوجه في ما يتعلق بالخطة غير واضح الآن، فلدى الجيش اللبناني خصوصية تتعلق بالأسرار العسكرية، والمؤسسة لا تكشف عن أي خطة في شكل استباقي.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة رفعت اليوم سقف التصعيد السياسي الى المستوى الاعلى، حيث وصفت قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بغير الميثاقي وغير الوطني، معتبرة ان امام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة، تأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدد الاستقرار.

ومن ناحيته، أسف التيار الوطني الحر للإرتباك الحاصل في الحكومة في شأن موضوع حصرية السلاح، إذ وافقت على الورقة الأميركية أو أهدافها ثم تراجعت عنها أو اعتبرتها غير قائمة، كما عبر نائب رئيس الحكومة.

وشدد التيار على وقوفه الى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها.

وهذا المساء، عاد ملف السلاح الفلسطيني الى صدارة المشهد، من خلال الاشتباكات التي اندلعت في مخيم برج البراجنة.

* مقدمة الـ "أل بي سي"

مبدأ حصرية السلاح الذي بات محور إجماع دولي وعربي ولبناني أمام محك جلسة الحكومة يوم الجمعة.

حزب الله وإيران يغردان خارج هذا الإجماع ومعهما نبيه بري.

ولكن بلغة أكثر انفتاحا للحوار، بدليل أنه لم يفقد الأمل، حسبما قال اليوم، ورهانه التوصل إلى تسوية، يشاركه في ذلك رئيس الجمهورية الذي يرفض منطق العزل، فيما رئيس الحكومة لا يريد أن يفوت الفرصة الإقليمية والدولية.

هنا، يصبح السؤال؛ كيف يمكن التوفيق بين حصرية تحظى بتغطية خارجية وداخلية غير مسبوقة من جهة، وعدم جهوزية فريق لبناني لهكذا خطوة من جهة ثانية، وعدم زج المؤسسة العسكرية في آتون انقسام داخلي، يرتد على صورتها ومهامها من جهة ثالثة؟

من يملك الجواب على الخلطة السحرية يقول، إنه ستكون هناك تخريجة ما في جلسة الجمعة، خصوصا أن إسرائيل ماضية في تجاهل ورقة توم براك. هذه القضية ستكون على جدول أعمال مورغان اورتيغوس في لبنان الأحد المقبل.

فالمبعوثة الاميركية التي عادت لتولي الملف اللبناني في سياقه المرتبط بإسرائيل حصرا، ستجول في الربوع اللبنانية ساعات، برفقة الادميرال (براد كوبر) القائد الجديد للقيادة المركزية الاميركية "سنتكوم"، في مهمة عسكرية عنوانها؛ تفعيل عمل لجنة الميكانيزم، وفق ما قالت مصادر متابعة للـ "أل بي سي آي".

لن يكون لاورتيغوس لقاءات سياسية في لبنان إلا إذا حصل تعديل في جدول أعمالها، وبالتالي الوجهة حتى الآن في جلسة مجلس الوزراء الجمعة هي التالية:

عقد الحكومة سيكون مكتملا بميثاقية المشاركة، من خلال حضور وزراء الثنائي. يعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة المؤسسة العسكرية لحصر السلاح. يأخذ مجلس الوزراء علما بالخطة، ويترك للقيادة العسكرية مسألة تحديد المهل الزمنية للتنفيذ. ينصرف مجلس الوزراء بعد ذلك لمناقشة أربعة بنود أخرى وضعت في خانة ملحق جدول الأعمال، استجابة لطلب الثنائي.

* مقدمة "الجديد"

عرف "الثنائي" مقامه فتدللا. ونزولا عند "رغبة" المشاركة تم إصدار ملحق من أربعة بنود لجدول أعمال جلسة الجمعة المخصصة حصرا لقيادة الجيش في تقديم شرح عسكري للمستوى السياسي عن خطة حصر السلاح فككت رئاسة الحكومة صاعق الخلاف ببادرة من نواف سلام وتجاوبت مع مطلب "الخماسية" الوزارية الشيعية.

وسلكت الجلسة إلى موعدها المحدد بلا عوائق ليبقى تفكيك" اللغز" بازدواجية طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استراتيجية الأمن القومي والحوار الوطني، وانفتاحه في الوقت عينه على نقاش السلاح تحت ثلاثية الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، ما يطرح علامة استفهام حول "حزورة" الموسم وجدواها السياسية بعد تجريب "المجرب".

بطاولات حوار انتهت صلاحيتها بمجرد انفضاض المتحاورين من حولها الأجواء الإيجابية التي أرخاها التوافق الحكومي قبل استحقاق الجمعة عاجلته إسرائيل بسلسلة اعتداءات من أعالي شبعا حتى "حسبة" الزرارية قضاء صور حيث رصد أعنفها بغارة من الطيران الحربي وأدت الاعتداءات إلى استشهاد مواطنين.

القوات الدولية العاملة ضمن اليونفيل نالها من الاستهداف نصيب بإلقاء مسيرات إسرائيلية أربع قنابل على جنودها وهم ينفذون مهامهم قرب الخط الأزرق, وفي بيان لها وصفت قيادة اليونفيل هذا الهجوم بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي.

والقانون الدولي هذا جعلت منه إسرائيل "ممسحة" لمشاريعها التوسعية إن كان في إبادتها لقطاع غزة قتلا وتجويعا وتهجيرا لسكانها بخطط أميركية إسرائيلية مع إغراءات مادية.

أما في الضفة الغربية حيث سيزيلها بنيامين نتنياهو عن خريطة السلطة الفلسطينية بضمها إلى السيادة الإسرائيلية بعد تحويلها إلى "معسكرات اعتقال كبيرة" مغلقة على نفسها مقطوعة الأوصال عن بعضها ومحاصرتها بالمستوطنات وتعيين "أمراء" أو شيوخ قبائل محليين لإدارتها لتصبح مثل القدس الشرقية والجولان مناطق إسرائيلية تحظى باعتراف أميركي.

بحسب تأكيد الوزير المتطرف سموتريتش أن الإدارة الأميركية تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية قائلا: سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا.

وبينما كان الرئيس دونالد ترامب يتابع خبر موته على وسائل التواصل نافيا ان يكون لديه علم بذلك كانت أنظاره مصوبة نحو قمة شنغهاي وما تمخضت عنه القمة من قرارات دعت لتأسيس نظام عالمي أكثر عدالة يرفض التكتلات.

ومع مطالبتها بوقف الحرب على غزة اتفق المجتمعون على تأسيس مركز عالمي لمواجهة التحديات التي تمس أمن الدول الاعضاء كما اقترحوا تأسيس بنك تنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون وصل بيان القمة إلى البيت الأبيض ومعه صورة ثلاثية الأبعاد للرؤساء الروسي والصيني والكوري الشمالي وذلك على متن استعراض عسكري صيني إحياء لذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنه كشف التنين الصيني عن ثالوثه النووي.