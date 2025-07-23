* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

عاكسا أجواء تفاؤلية في خلاصة لقاءاته البيروتية يغادر الموفد الأميركي توم براك لبنان بإتجاه الاراضي الفرنسية وعطفا على تفاؤله أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التفاؤل أيضا مشيرا إلى أن باراك نفسه "كان متفائلا وتفاؤلي مرده إلى تفاؤله" واصفا اللقاء مع الموفد الأميركي ب"الممتاز" ومشيرا إلى أن هذا الجو الإيجابي ساهم في تنفيس أجواء الخوف التي سادت في الأيام الأخيرة.

وإذ آثر الرئيس بري التكتم على أسباب التفاؤل وخلفياته نفى في المقابل خلال حديث صحفي التوصل إلى اتفاق جديد مع باراك وقال: "لا اتفاق جديدا بل هناك اتفاق موجود سنعمل على تطبيقه وهذا من شأنه أن يوقف العدوان.

وفي ساحة النجمة وانطلاقا من دور مجلس النواب في المراقبة والمحاسبة وصولا للمحاكمة خلصت الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري الى رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بغالبية 99 صوتا فيما صوت 88 نائبا على احالة ملف وزراء الإتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح على لجنة تحقيق برلمانية قبل تحويل الجلسة من علنية الى سرية ومغادرة الاعلام قاعة الهيئة العامة حيث تم انتخاب لجنة تحقيق تتألف من عضوية النواب الياس بو صعب وغادة ايوب وابراهيم الموسوي الذين أدوا اليمين امام الهيئة العامة.

في غزة أضاعت الإنسانية دروبها فتواصلت المجازر اليومية تقتيلا وتجويعا حيث يعيش القطاع كارثة متفاقمة بفعل سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال والتي باتت تحصد أرواح المدنيين يوميا فيما أعلنت وكالة الأونروا وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.

في غضون ذلك يتوجه إلى غزة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إطار جهود واشنطن لتحقيق وقف لإطلاق النار وإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدات ويعتزم ويتكوف الاجتماع في العاصمة الايطالية روما يوم غد الخميس مع مسؤولين قطريين واسرائليين لمواصلة المفاوضات.

هذا في وقت تواصلت فيه أفلام بنيامين نتنياهو للهروب من المحاكمة بتهم الفساد وآخر إنتاجاته اعتقال امرأة سبعينية بذريعة الاشتباه في تواصلها مع آخرين بهدف اغتيال نتنياهو.

في ملف العقوبات الأميركية على سوريا أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مشروعا لتعديل قانون قيصر بدلا من إلغائه وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين وإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين أو بحلول نهاية عام 2029.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

"لا أعلم ماذا ستكون النهاية، ولكننا نواصل العمل للوصول الى الاستقرار". بهذه العبارة الملتبسة رد الموفد الاميركي توم براك من بكركي على سؤال وجهه اليه البطريرك الراعي عن نتائج مهمته في لبنان.

الجواب الملتبس يعني باللغة الديبلوماسية عدم الارتياح، وهو موقف يتقاطع مع ما نقل اليوم عن مصادر في حزب الله من انه لن يسلم سلاحه وان لا احد في الحزب يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، كما اكدت المصادر أن الحزب جاهز اذا ارادت الدولة التصادم.

واللافت أن بيانا صادرا عن العلاقات الاعلامية في الحزب نفى ما نسب اليه حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية من دون ان ينفي القرار بتسليم السلاح. فهل يعني هذا ان الوساطة الاميركية اصدطمت بالحائط المسدود؟

حتى الان المعطيات المختلفة تشير الى ذلك. فالسلطات اللبنانية غير مرتاحة، في العمق، الى ردود حزب الله ، فيما براك غير راض عن اداء السلطات اللبنانية، وهو ما عبر عنه من بكركي حيث قال إن على الحكومة أن تقرر ما يجب فعله.

ولكن عن اي حكومة يتحدث براك؟ هل عن حكومة تتطرق إلى كل القضايا في اجتماعتها وتمتنع عن التطرق إلى الملف الاهم والاكثر الحاحا: ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؟

وفيما كان براك يستكمل جولته اللبنانية ويغادر الى فرنسا لمتابعة الموضوع السوري، كان مجلس النواب يرفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، ويوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بقضية وزراء الاتصالات السابقين: نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب.

الخطوتان مهمتان، وتؤشران الى وجود نية مبدئية لمعالجة قضايا الهدر والفساد. ولكن المهم ان تستكمل هذه النية، فلا تلفلف القضايا الاخرى المختلفة تحت الف حجة وحجة. والاهم ان تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم، لسخرية القدر، كانوا يصوتون اليوم في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق!

البداية من آخر يوم في زيارة براك.

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* مقدمة "المنار"

يوم أبيدت غزة وأهلها على مرأى ومسمع أهلهم الغارقين في صمت القبور، ويوم ضربت بيروت ودمشق وصنعاء وصناع قرار الامة في غير مكان، كان من المؤكد الوصول الى ضم الضفة وغور الاردن فيما البعض غارق باستكشاف اغوار السلام المزعوم او الامن الموهوم.

صوت الكنيست الصهيوني باغلبية كبرى على قرار ضم الضفة الغربية وغور الاردن الى الكيان العبري فاتحا الطريق امام حكومة بنيامين نتنياهو نحو خطوات التهجير، بل حثها على مثل هذه الخطوة التي تعتبر آخر الطريق.

تصويت لن يهز من لم تهزهم اصوات الاطفال الذين يتساقطون صرعى الجوع في مشهد لا يمكن ان يحتمله قلب فيه ذرة من الانسانية او حس من الدين او القومية، فقد اطبقت الدنيا على شعب محاصر مجوع يقتل بكل انواع الاجرام الاسرائيلي الاميركي، وبصمت عربي وعويل غربي لا يسمن ولا يغني من جوع.

إنها مأساة العصر، أوغل فيها الصهيوني بالتوحش والإبادة الجماعية ‏والتجويع، كما قال الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، معتبرا أن المواقف والإدانات لن تبرئ ‏مطلقيها، مطالبا بإجراءات فعلية وعزل الكيان الاسرائيلي ومحاكمته.

في المأساة اللبنانية غير المعزولة عن واقع المنطقة،احوج ما نحتاجه الى الحكمة والاعتبار من هذه التطورات الخطرة، وعدم المخاطرة بمصير البلد ومستقبله كرمى لزواريب البعض واحقاده او التزاما بالاشارات من الأميركي وغير الأميركي.

إشارات تقلبت على منابر توم براك حتى كان آخرها من بكركي حيث رأى الموفد الاميركي أن الجميع يبذل جهده على رغم التعقيدات، آملا في أن يستمر الحوار والانفتاح، وان يتحلى اللبنانيون بالصبر والحكمة، محذرهم من انه دون تحقيق الاستقرار لن يأتي أحد لمساعدتهم.

والسؤال لسعادته هل أولى من وقف العدوانية الصهيونية وانسحاب قواتها من الاراضي اللبنانية كعامل مهم لتأمين الاستقرار؟

وهل سينقل هذا الى تل ابيب التي يزورها الآن وبين يديه اتفاق واضح لوقف اطلاق النار لم تلتزم الحكومة الصهيونية باي من بنوده حتى الآن؟

في بنود الاصلاح المطلوبة لبنانيا جلسة لمجلس النواب رفع خلالها المجتمعون الحصانة عن النائب جورج بوشكيان واحالوا ثلاثة وزراء للاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

أنهى المبعوث الأميركي طوم باراك محادثاته في بيروت من دون اتفاق على آلية لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة، تاركا خلفه سؤالا واحدا: ماذا ينتظر لبنان؟

الجواب عند إسرائيل، التي تدعي انها امام فرصة تاريخية لتصفية كل من يهدد وجودها، وتحتفظ بقرار الرد وتوقيته ونوعه.

أما لبنان ومسؤولوه، ففي موقع "المتلقي"، في ملفات تتحرك من غزة، حيث أعلن الرئيس الاسرائيلي مساء أن مفاوضات وقف النار مكثفة، آملا في الاستماع الى اخبار سارة, إلى إيران وسوريا، حيث شهدت السويداء تطورات دامية، انتهت بالعودة الى اذربيجان حيث تعقد مفاوضات امنية غدا بين وفدين سوري وإسرائيلي بحضور باراك، تتناول الجنوب السوري، هذا في ما وصل الى دمشق، في رسالة دعم سعودي واضحة، وفد استثماري يرئسه وزير الاستثمار.

وسط هذه الصورة، يجتمع نواف سلام بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس غدا، في ظل تساؤلات عن مستقبل قوات اليونيفيل، مع ورود معلومات عن تقليص محتمل للتمويل الأميركي لها.

كل هذه التطورات، لم تغط على جلسة استثنائية لمجلس النواب عنوانها "مكافحة الفساد"، بثت مباشرة على الهواء للعالم قبل الداخل.

فهل النواب فعلا سيكافحون الفساد ام ان فصول المسرحية افتتحت، وهي ستنتهي بسؤالين جوهريين:

هل ستتداخل السياسة بالقانون؟

وهل سيفتح مجددا جدل محاكمة أي وزير في أي قضية ومنها انفجار المرفأ امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

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* مقدمة "الجديد"

أول الغيث رفع الحصانة وفتح مغارة الاتصالات فثبت بالوجه النيابي أن المجلس متى ما عقد النية فعل وإن بتأخير دام عقودا عن المساءلة والمحاسبة وتكديس الملفات في النيابة العامة المالية وإذا صودف ونفض الغبار عن بعضها.

فغب الطلب السياسي ما جرى اليوم في ساحة النجمة كانت الجديد سباقة إليه " بألياف ضوئية" في استقصاء حكم الفاسد وكشفت بالأدلة القاطعة وبالوثائق والمستندات ما اكتشفه مجلس النواب اليوم لكن "الكنيسة القريبة ما بتشفي" فحمية مجلس النواب لم تأت من فراغ إنما كانت خطوة أولى على طريق ألف ميل الإصلاح ومكافحة الفساد أحد الشروط الدولية إن لم نقل الضغوط لدعم لبنان ومد يد المساعدة إليه.

صحوة الضمير لسعها التيار الكهربائي أكثر من مرة فضاج النواب حرا وبدأ "الشلح" و"الله ستر اللبنانيين" بعودة التيار والتكييف "طلع المنادي ينادي".. فصوتت الأغلبية النيابية على رفع الحصانة عن النائب والوزير الهارب جورج بوشكيان وكان "ريسا" المصوتين على رفع الحصانة النائبين الهاربين من وجه القضاء علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وشوهد المرفأ ينفجر وهذه المرة ضحكا من الالم من "بوشكيان" انتقل مجلس الأربعاء إلى "قصارجيان" المبنى المستأجر بلا أجير والذي كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات هدرا مثله مثل مبنى الباشورة كبند أول في جلسة الاستماع إلى ثلاثة وزراء سابقين لقطاع الاتصالات بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح.

بطلب من بطرس حرب انعقدت الجلسة بتلاوة الادعاء قبل أن يتقدم كل وزير بدفوعه الشكلية فاستعان صحناوي والجراح بمحامي الدفاع فيما ارتدى حرب "روب" المحاماة وتولى الدفاع عن نفسه وكان أكثرهم صدقا وإقناعا في حين وقع صحناوي والجراح في شر الخطأ ذاته إذ تجاهلا وجود قرار من الهيئة الاتهامية يدين الوزراء ويبرئ "زين" الشركة المشغلة ويثبت أن الشركة لم يكن لديها أي سلطة تقريرية في توقيع العقد الموقع بينها وبين الدولة حيث يعود للدولة ممثلة بوزارة الاتصالات تقرير المصاريف التشغيلية والاستثمارية لتنتهي الجلسة بتشكيل لجنة نيابية ثلاثية لمتابعة التحقيق في الملف.

ولمبنى "قصارجيان" رديف في الباشورة كشفته الجديد صوتا وصورة مع المستأجر والمؤجر والبائع والشاري ومعهم كشفت بالمستند والإيصال أن وزير المال آنذاك علي حسن خليل دفع لجيب صاحب المبنى مبلغا مرقوما قدره نحو أربعة وعشرين مليون دولار خارج ساحة النجمة.

اتجهت الأنظار لكسر الطوق الأمني حول معراب بزيارة "غسيل قلوب" قام بها سمير جعجع إلى كليمنصو وحل ضيفا عند وليد جنبلاط وانتهى اللقاء على "الله يقدرنا جميعا على ما فيه خير" لم تقنع حلول الأرض المبعوث الأميركي توم براك فاختتم زيارته روحيا من الصرح البطريركي لأخذ النصيحة.

ويدا بيد الراعي قال إن الأمور معقدة والكرة في ملعب الحكومة. وأضاف أن زيارتي اليوم تحمل الراحة والأمل ولا بد من التركيز على الحل فقد حان الوقت ليتخلى الجميع عن شيء ما ويتعاونوا معا، والمسؤولية ليست أحادية وانما تقع على عاتق الجميع وما بين لقاء الصرح ومغادرة بيروت إلى باريس لإجراء المقتضى حول الملف السوري كشفت معلومات الجديد أن براك ترافقه السفيرة ليزا جونسون عادا منفردين ليل أمس إلى عين التينة حيث التقيا علي حمدان مستشار الرئيس نبيه بري.. "والمجالس بالأمانات".