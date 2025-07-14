* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

تتجه الأنظار الى الجلسة العامة لمجلس النواب بدعوة من الرئيس نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

في شأن آخر وبعد تصريحات ومن ثم توضيحات الموفد الاميركي توم براك بشأن لبنان حل ضيف جديد في الربوع اللبنانية حيث زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرؤساء الثلاثة وتناول اللقاء وجوب تفعيل اللجنة المشتركة مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان.

في سوريا قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات محافظة السويداء واشارت وزارة الداخلية السورية الى إن قواتها ستبدأ التدخل بشكل مباشر لحل الصراع ووقف الاشتباكات مشددة على أهمية الإسراع بنشر قوى الأمن في المنطقة والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر.

وفي شأن متصل شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصل إلى حل سلمي برعاية الدولة السورية رافضا بشكل قاطع كل الدعوات المطالبة بتوفير الحماية الدولية.

في التطورات الفلسطينية وبعد التفاؤل الذي تحدث عنه المبعوث الاميركي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف حيال المفاوضات حول غزة اصطدم هذا الامر بتخبط داخل كيان الاحتلال حول مقترح الجيش بتقديم خرائط جديدة للتفاوض عليها مع حركة حماس.

وفي الميدان كارثة جديدة يعيشها كيان الاحتلال بعد مقتل ثلاثة جنود في أحداث أمنية متزامنة في حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.

وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية – الأميركية أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي عدم الدخول في عملية دبلوماسية جديدة إذا لم تطمئن طهران الى عدم تكرار ما حدث وقال :نتمسك بالدبلوماسية التي تحقق مصالح الشعب الإيراني.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

إلى ساحة النجمة در. فالأنظار تتجه غدا الى مجلس النواب لرصد مواقف الكتل النيابية في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة سياسات الحكومة.

الأكيد حتى الآن أن كلمات النواب السياديين، وبخاصة نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، ستركز على سلاح حزب الله، وعلى ضرورة نزعه بعدما بات يشكل عبئا وخطرا على اللبنانيين.

في المقابل، فان نواب حزب الله سيدافعون عن بقاء السلاح. ولان التوقع ان تكون الجلسة حامية بل حامية جدا، فقد ترددت معلومات ان نواب الحزب لن يحضروا جميعا إلى البرلمان، وسيقتصر الحضور على بعضهم وفي طليعتهم رئيس كتلة نواب الحزب الحاج محمد رعد. والأخير هو من سيتولى الرد على طروح السياديين منعا للانجرار إلى سجالات عنيفة وقاسية مع النواب الآخرين.

بالتوازي، كانت لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم مواقف واضحة من المواضيع المطروحة فقال: "لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطىء من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان".

وأكد الرئيس عون أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، إستنادا الى إتفاق الطائف. وهذا الامر الى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية".

موقف عون يعني أمرا واحدا: القرار بحصر السلاح بيد الدولة اتخذ. لكن السؤال يبقى: متى تدق الساعة ويحين اوان التنفيذ؟

والأهم: هل التنفيذ سيتم سريعا بحيث يستطيع لبنان الاستفادة من الدعم العربي والدولي غير المسبوق، أم أن لبنان سيصل كالعادة متأخرا فيهدر فرصة تاريخية لا تتكرر بسهولة؟

في الأثناء، السلطات اللبنانية تنتظر الزيارة الثالثة للموفد الأميركي. فبراك غادر ولم يغادر, والمسؤولون متفائلون برده.

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* مقدمة "المنار"

بالدم القاني والزنود السمر يكتب التاريخ وتحفظ القضية، لا ببيت ابيض وقلب اسود ظنا انهما يستحكمان بحاضر ومستقبل الامة.

فوق شلال الدم المسكوب على ارض غزة، ومن بين اشلاء المنتظرين فتات المساعدات، أطبقت سواعد المقاومين الفلسطينيين على كل خيارات الجيش المحتل وحكومته المجرمة، فارضة تعدادا يوميا لقتلى الجيش الصهيوني وللاحداث الصعبة. والحصيلة المعترف بها اليوم ثلاثة قتلى وجريح بحال خطرة، ونجاة جندي من خطر الاسر كما اعلن الاعلام العبري الذي كشف ان الجيش فعل تدبير هنيبعل، اي قام هو بقتل جنديه لكي لا يقع اسيرا بين ايدي المقاومين.

اما حكومتهم فأسيرة تعنتها وصراع أذرعها وعنجهية رئيسها الذي يخوض حرب وجوده السياسي، وهي الحرب التي تستنزف جيشه وتغرقه في رمال غزة كما قالت حركة حماس التي توعدت الصهاينة بمسار يومي طويل من الاستنزاف.

في السويداء السورية نزف للدماء التي كلما زاد هديرها هددت باغراق الوحدة السورية، وسط اشتباه البعض بالبحث عن استقرار عبر الذهاب الى مصالحات دون مقابل مع الاعداء، بدل الذهاب الى صناعة وحدة حقيقية بين مكونات المجتمع السوري تثبت البلد وتبني دولة حقيقية.

فالاحداث المتجددة منذ الامس في السويداء جعلت المشهد سوداويا مع الارتفاع الكبير باعداد الضحايا والجرحى في صفوف الاطراف المتنازعة، وكعادته ركب الصهيوني الموجة مدعيا نصرة الموحدين الدروز، فيما لم تشفع للنظام لقاءات التنسيق الامني مع الاحتلال وكل مد يد التعاون له، فاعلن الجيش الصهيوني استهداف ارتال من دبابات القوات السورية كانت متوجهة نحو السويداء لمواجهة المسلحين الدروز.

في لبنان مواجهات البعض مع طواحين الهواء لم تنته، وتسلحهم بالسوط الاميركي والاسرائيلي على بلدهم لم يتبدل نتيجة دفن الرؤوس بالاحقاد بدل قراءة الوقائع التي يعيشها بلدنا وتعصف بمنطقتنا، والتي تستوجب الحكمة والوعي لانقاذ الوطن.

وبموجب الدور الرقابي لمجلس النواب تعقد جلسة غدا بدعوة من الرئيس نبيه بري لمساءلة الحكومة، فيما الاسئلة كثيرة والاجوبة معروفة، على امل الا يكثر البعض المزايدة والاستعراض وسط الاجواء المشحونة، في بلد معروف القسمة والحالة الصعبة.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

موجة جديدة من المواجهات في سوريا، طرفاها الدروز والبدو ، والحصيلة مرتفعة بحيث شارفت على المئة قتيل، منهم ستة وأربعون مقاتلا درزيا، وثمانية عشر من البدو وأربعة عشر من قوات الأمن.

إسرائيل دخلت على خط الأشتباكات، وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الهجمات الاسرائيلية استهدفت دبابات سورية اجتازت المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، ونقل عن مصدر عسكري، قوله إن "هدف الهجمات هو إحباط تحرك دبابات إلى منطقة لا يمكن دخول دبابات عسكرية سورية إليها".

ولأنه لا يحدث شيء بالصدفة في سوريا، فإن سيل الأسئلة يتوالى وأبرزها: هل أعيد فتح الملف الدرزي في سوريا ، بعد الملف العلوي وملف الأكراد ؟ سؤال مشروع، ولكن الجواب عليه يحتاج إلى معطيات لم تتبلور حتى الساعة، فالدعم الدولي والخليجي للرئيس أحمد الشرع وللنظام السوري الجديد، يبدو أنه يعطيه ضوءا أخضر على كل المستويات وفي مختلف المناطق. الأكراد قرأوا الرسالة جيدا، فماذا عن الآخرين؟

في موقف يمكن اعتباره عالي اللهجة، قالت الخارجية السورية: نجدد دعوتنا جميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، ورأت أن كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها حمل السلاح يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة حصرا.

في الملف اللبناني الإسرائيلي، الجو من تل ابيب غير مريح ، والدولة العبرية تضع أكثر من ملاحظة على أداء السلطة اللبنانية في ما يتعلق بسلاح حزب الله لجهة البطء في معالجته.

في هذا السياق ، علمت الـ LBCI أن لبنان الرسمي تبلغ ردا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الاميركي طوم باراك، وهو منكب على دراستها، وخلاصة الرد ان على لبنان الالتزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة، على الا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.

لبنانيا، جلسة عامة لمجلس النواب غدا لمناقشة الحكومة في سياساتها، ومن المتوقع ان تشهد سخونة، خصوصا أنها ستنقل مباشرة على الهواء.

قبل الدخول في التفاصيل، نترافق معا إلى أحد مصانع الكابتاغون حيث حصلت ال " ال بي سي آي" على مشاهد حصرية لأحد الأنفاق في بلدة اليمونة، التي تصل إلى المصنع المذكور.

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* مقدمة "الجديد"

"بشرة خير"... من إمارة الخير وخبرا إيجابيا ستسمعونه قريبا من رئيسكم وليس مني. لبنان سيبقى لبنان. وكل الأمور ستحل بما فيها السلاح بهذا الموقف اختصر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح زيارته الرسمية على رأس وفد أمني وإداري.

ليس بجديد على الشقيقة الكويت دولة وشعبا مساندة لبنان والوقوف بجانبه حتى في أحلك أيامه فما بين البلدين تاريخ من المواقف والعلاقات المشتركة والاتفاقيات المتبادلة والمتجذرة بين شعبين بأواصر المحبة والأخوة.

وفي الجولة التي شملت المقار الرئاسية زائدا وزارة الداخلية كان اتفاق على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتجفيف منابع تهريب المخدرات إضافة إلى تجديد التعهد الكويتي بالمساعدة في المشاريع الإنمائية بمبالغ مرصودة في الصندوق الكويتي للتنمية, فهل تعيد الكويت مجد مرفأ بيروت وتعيد بناء الصوامع كما فعلت في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

على الثقة بالعهد جددت الكويت التزامها بلبنان وعلى مقولة نائب رئيس وزرائها بأن لبنان سيبقى لبنان وبمفعول رجعي عن "هفوة" توم براك ثبت رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفه على أن وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة، ويخطىء من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه لأي سبب كان أو يقبل بأي طروحات مماثلة.

وخلال لقاءين إقتصاديين في قصر بعبدا جدد التأكيد أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ وقرار السلم والحرب بيد الدولة والفرص كبيرة، وعلينا ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان.

وفي هذه اللحظات الحرجة تحرك مرصد الزعيم وليد جنبلاط التقط الإشارات وأعاد بثها من عين التينة فأبدى رضاه عن مسار التعيينات وانتقد تضخيم خلية بتبيات ونأى بنفسه عن المفاوضات اللبنانية الأميركية كونها خارج صلاحياته لكنه مطمئن إلى كونها في أيد أمينة.

ورأى في التهديدات الإسرائيلية سيفا مصلتا لكن لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع فإما وقف إطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار غير متشائم جنبلاط ولا يدري من أين جاءت نظرية إلحاق لبنان بسوريا.

وفي ظل الكيانات الحالية هو متمسك بلبنان الكبير أحداث السويداء التي بدأت "على عربة خضار" وانتهت بالخطف والخطف المضاد وصولا إلى مواجهات بالنار مدعومة بسلاح الجو الإسرائيلي وأدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل.

حضرت في كلام جنبلاط من باب عودة الأمن وبناء المصالحة تحت رعاية الدولة السورية وليس عبر المطالبة بالحماية الدولية والإسرائيلية وكأول شخص عربي ودولي زار سوريا ليقول سوريا كانت وستبقى موحدة.

وإلى أن تهدأ العاصفة السورية فإن عاصفة الرد الأميركي على رد لبنان هبت ثانية وبحسب معلومات الجديد فإن لبنان تسلم الرد، وأجواءه إيجابية لكنها مرتبطة بمهلة زمنية تمتد إلى أواخر العام.. وهذا ما سيكون موضع نقاش مع براك عند عودته.