* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

حالة من الترقب تعيشها البلاد بانتظار الرد الأميركي على الأفكار اللبنانية للحل الذي من المرتقب أن يحمله الموفد الأميركي توم باراك لبيروت أواخر الشهر الجاري.

وفي الانتظار أطلق رئيس الجمهورية جوزيف عون جملة من المواقف أشاد فيها بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري, وإذ أكد أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية شدد رئيس الجمهورية بكل وضوح على الفرق بين السلام أي "اللاحرب" ومسألة التطبيع التي جزم أنها غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.

على أن اسرائيل التي تخلق أعذارا واهية - بحسب رئيس الجمهورية - كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية واتفاق تشرين الثاني الماضي واصلت أعمالها العدائية اليوم تفجيرات وتوغلات واغتيالات في كفركلا والعديسة وبليدا والمجيدية والنميرية.

وعلى الخط الداخلي أيضا دعا الرئيس بري الى جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة فيما تقرر في الإجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية الذي رأسه الرئيس بري اليوم تأليف لجنة مصغرة لإعداد تقرير خلال أسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان المقدم من وزير العدل عادل نصار.

أما الحكومة وفي جلستها في قصر بعبدا استكملت ملف التعيينات بتنصيب القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا وعينت لجنة الرقابة على المصارف برئاسة مازن سويد.

إلى واشنطن حيث انتهت زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط غموض يلف مصير الحرب في قطاع غزة على الرغم من تلميحه الى قرب التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار لمدة 60 يوما.

إلا أن الاعلام العبري وصف زيارة نتنياهو بانها اداء استعراضي طغى عليه تضخيم الذات على حساب جوهر القضايا وهو ما عكسته تصريحات بعض المسؤولين الاسرائيليين والتي اكدت ان قرارات نتنياهو أطالت امد الحرب خلافا لرؤية القيادة العسكرية.

الايام الخمسة التي قضاها نتنياهو منتشيا ومغترا في البيت الابيض لن تدوم طويلا بعدما فقد جنوده المبادرة في الميدان وباتوا مكشوفين امام أعين المقاومين المتربصة بهم والتي ظهرت اليوم تنتقل في وضح النهار بين آليات عسكرية.

وبعد إعرابه عن استيائه من الرئيس الروسي قال ترامب انه سيصدر اعلانا مهما بشان روسيا الاثنين المقبل ما يطرح تساؤلات عدة حول مضمون هذا الاعلان وطبيعته.

وعلى ضفة أخرى بدأ حزب العمال الكردستاني أولى خطوات نزع سلاحه في مراسم انطلقت في اقليم كردستان في العراق تطبيقا لقرار الحزب بإنهاء العمل المسلح.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

القرار بحصرية السلاح اتخذ ولا رجوع عنه. ولكن تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الامني فيها حفاظا على السلم الاهلي وعلى الوحدة الوطنية. موقف صريح وواضح اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم.

اللافت ان موقف الرئيس يميز بين أمرين: القرار المتخذ وسبل التطبيق. واللبنانيون، الذين يؤيدون بمعظمهم القرار الجريء، ما زالوا ينتظرون منذ اكثر من ستة اشهر ان يأخذ القرار طريقه الى التطبيق، حتى لا يبقى حبرا على ورق، وحتى لا يسقط آخر أمل ببناء الدولة القوية المرتجاة.

وما يسري على ملف قرار السلاح يسري ايضا على ملف مكافحة الفساد والتقصير اثناء أداء المسؤولية. اذ نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم انه "طاحش" بملف النائب جورج بوشيكيان وصولا الى رفع الحصانة عنه لانه يعتبر ان اللفلفة صعبة بهذا الملف.

والسؤال: لماذا يعلن بري انه "طاحش " برفع الحصانة عن بوشيكيان ولا "يطحش" مثلا برفع الحصانة عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل المعنيين بملف تفجير مرفأ بيروت؟ ام ان سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد لا تزال تتحكم بالقرار حتى الان؟

حكوميا، جلسة منتجة لمجلس الوزراء على صعيد التعيينات. اذ تم تعيين ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. كذلك عين رئيس واعضاء مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، وهو امر يسجل للعهد والحكومة، اذ يحصل للمرة الاولى منذ العام 1999.

ولكن قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من قضية نفي دمشق نيتها التصعيد ضد بيروت، على خلفية ملف المعتقلين السوريين.

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* مقدمة "المنار"

استقرار المنطقة مفقود تماما ومستبعد في ظل العدوانية الصهيونية والمخطط الاميركي المستبيح لها.

هي الحقيقة التي يحتال عليها بعض اللبنانيين ويقدمون موجة العدوان على انها قدر لبلدهم، ومنهم من يعمل لها بالتهويل والتضليل، وايضا بتقديم النصيحة والاستشارة لترامب ونتنياهو ظانا انه يتوسط لقاءهما في واشنطن.

وأما المقاومة فتهتدي بهدي قناعاتها وتقديرها للموقف وصبر ناسها، وعلى ذلك تبني خطواتها بعد اعلان جهوزيتها للدفاع، فيما لبنان الدبلوماسي لا يبذل جهدا على طريق تقديم شكوى بالاعتداءات الصهيونية المتصاعدة الى مجلس الامن، وأقل الامل السياسي على هذا المسار مفقود، ولم يعد مستغربا ان يكون كذلك لان عراب وزارة الخارجية ليس وزيرها.

وعلى وقع دعوته اللبنانيين للوحدة في مواجهة المخاطر كرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الموقف من ان الانتهاكات الاسرائيلية ستبقي التوتر قائما في الجنوب ومناطق لبنانية اخرى.

وأما المتابعات اللبنانية الاخرى فسلكت في مجلس الوزراء بتعيينات قضائية ومالية واقرار بنود ادارية وغير ذلك.

على خط مواز، ولان الحكومة معنية بالرد على الكثير من الاسئلة يلتئم مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل بدعوة من الرئيس نبيه بري في جلسة علمت المنار انها ستناقش الحكومة بما تقوم به للحفاظ على سيادة لبنان وبإعادة إعمار ما هدمه العدو، اضافة الى تعاطيها مع ملفي النزوح السوري والاتصالات والتعيينات.

في غزة، لم تنفع استعانة العدو بكل انواع الاسلحة ولا ابادة اهل القطاع في قطع طريق المقاومين الشجعان الى جنوده وقواته.

وبحسب الاوساط الصهيونية فان ما يرد من القطاع من مشاهد توثق الكمائن المحكمة يؤكد ان المقاومة لن تيأس ولن تتنازل، وان الشروط التي يطرحها نتنياهو في مفاوضات وقف اطلاق النار لن تكون مجدية مقارنة بالواقع الميداني.

وفي اليمن، ميدان السبعين في صنعاء والساحات الأخرى غصت مجددا بملايين الثابتين خلف قيادة قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خيارات مواجهة العدوان ومواصلة اسناد الشعب المظلوم في قطاع غزة بعد سلسلة انجازات بحرية اثبتت فعالية محاصرة الاحتلال.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

إملأ الفراغ بالمحسوبيات المناسبة لمكونات الحكومة.

عبارة تختصر النهج المعتمد في التعيينات على مختلف المستويات والدرجات، وعنوانها الاول والاخير المحاصصة، التي ظن كثيرون أنها ولت الى غير رجعة بعد شعارات 17 تشرين الجوفاء، واثر الوعود الهوائية للسلطة الجديدة، حول الكفاءة والنزاهة وآليات التعيين.

فمن يقرأ الاسماء، يعرف مباشرة لمن ينتمون. ومن ينظر الى خريطة التعيين، يدرك فورا كل التقسيمات والتوزيعات، بين من اوهموا الناس باعتراضهم على سياسات معينة في السابق، اعتبروها خاطئة، وشنوا الحملات الجائرة ضدها، ليمارسوا مثلها واسوأ اليوم.

وقبيل جلسة المحاصصة الفاقعة، كان رئيس الحكومة نواف سلام يطلع سفراء دول الاتحاد الاوروبي على ما سماه مسار الإصلاحات الجارية، متحدثا عما يرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومؤكدا أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري، وهي مواقف ستكون بلا ادنى شك محور المساءلة التي سيجريها النواب للحكومة الثلاثاء المقبل، خلال جلسة المناقشة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب، وقد علمت الـ او.تي.في. ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب الكلام خلال الجلسة، وان مداخلته ستكون شاملة ومباشرة على جري العادة في مختلف الملفات.

وفي الموازاة، كان الرئيس جوزاف عون يشيد بالدور الذي يلعبه الرئيس نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله مجلس العلاقات العربية والدولية بحضور الرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه وان تطبيقه سيراعي الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية.

واعتبر الرئيس جوزاف عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة ومنها السلاح. وردا على سؤال حول العلاقات اللبنانية – السورية، أكد الرئيس جوزاف عون على ثابتتين أساسيتين: الأولى، الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه احمد الشرع، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين،

ولفت الى أن التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

ماذا يجري بين لبنان وسوريا؟ أو بشكل أدق ماذا سيجري بين لبنان وسوريا؟

"تلفزيون سوريا" وهو محطة خاصة تبث من دمشق، تفردت بخبر مسهب تحت عنوان: معطيات خاصة أن الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تتعاطى مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل، مؤكدا أنه شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق.

ويضيف الخبر إن دمشق تدرس بالفعل خيارات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، ولا يستبعد أن تقدم لاحقا على خطوات أكثر حدة، كإغلاق المعابر البرية أو فرض قيود صارمة على مرور الشاحنات اللبنانية، أو حتى إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

ما هي إلا ساعات معدودة حتى بثت الإخبارية السورية، نقلا عن مصدر في وزارة الإعلام السورية، نفيا لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه بيروت في شأن ملف الموقوفين.

أسئلة عدة يمكن طرحها حيال هذه القضية:

هل يخاطر تلفزيون سوريا ببث خبر مطول جدا غير صحيح يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية ويعرضها للتصدع؟

لماذا جاء الرد من الإخبارية السورية، نقلا عن مصادر في وزارة الإعلام السورية، لا من وزارة الإعلام مباشرة.

معلومات للـ LBCI تحدثت عن تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس - المصنع، لقطع الطريق أمام السيارات القادمة من لبنان، ووقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة ايضا.

هذه المعلومات ترجح أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان، بدأ يتحرك في سوريا رسميا وشعبيا، فإلى أين سيؤدي؟

وفي تطور إقليمي يؤشر إلى مرحلة جديدة في المنطقة، بدأت اليوم عملية نزع السلاح من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، بعد إعلان الحزب انتهاء "الكفاح المسلح" ضد تركيا.

لبنانيا، مجلس الوزراء يقر سلسلة تعيينات... ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا ومازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وأليسار نداف جعجع رئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أما نواب الحاكم فتثبيت لأسماء وتعيين أسماء.

بداية، ماذا بين لبنان وسوريا؟...

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* مقدمة "الجديد"

السلاح والإصلاح عنوانان يتصدران المرحلة من ضمن واجب الدولة كدفعة على الحساب لإعادة الإعمار.

ومن هذا المنطلق استكملت ورشة التعيينات القضائية بالتوافق بالثلاثة تم إسناد مالية الدولة تدقيقا ومراقبة ومحاسبة إلى القاضي ماهر شعيتو.

وإلى أن تستكمل التشكيلات القضائية لحق القطاع المصرفي بالملف العدلي ولدت لجنة الرقابة على المصارفوكرس جناحا بري القضائي والمصرفي بتعيين وسيم منصوري نائبا ضمن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.

وأما الولادة الأصعب فكانت لإدارة تلفزيون لبنان بعد ثلاثة وعشرين عاما من إدارة "شاشة الوطن" بالوكالة وفي بعبدا خرق السلاح أجواء جلسة مجلس الوزراء حيث طالب وزراء القوات بعرض الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح على الطاولة.

و"الطلب" القواتي، سبقه "عرض" رئاسي أكد خلاله رئيس الجمهورية جوزاف عون أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه والسلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن.

وأما مسألة التطبيع فهي غير واردة وأمام وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية أضاف عون أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.

بهذا الموقف اختصر رئيس الجمهورية المشهد وقطع الطريق أمام المصطادين بماء الفتنة والداعين إلى نزع السلاح بالقوة.

مواقف اليوم وضعت النقاط على الحروف في بعبدا لكن أحداثه بدأت في عين التينة حيث ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لمناقشة طلب وزير العدل برفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان تمهيدا لملاحقته بتهم الاختلاس والرشى والابتزاز, وتمت إحالة الطلب على الدرس في لجنة نيابية ثلاثية تضم جورج عدوان وآلان عون ومروان حمادة لإجراء المقتضى في مهلة أسبوعين.

ومن خلف قضبان رومية جرى تحرير أول مخالفة على طريق بيروت الشام وبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كعقدة أمام تعبيد العلاقة بين البلدين.

وعلى تأكيد خبر ونفيه من مصدرين سوريين رسميين من تهديد حكومة أحمد الشرع بفرض حصار اقتصادي على لبنان وإعادة النظر بالاتفايقيات المعقودة بين البلدين.

على خلفية ملف الموقوفين السوريين أفادت معلومات بأن الشرع حمل المفتي دريان رسالة استياء بسبب إهمال هذا الملف وبأن زيارة وزير الخارجية اسعد الشيباني إلى بيروت ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

وأمام التهديد السوري بات لزاما على الحكومة اللبنانية أن تسلم الموقوفين إلى بلدهم الأم لإنهاء محاكماتهم بعدما سقطت ذريعة الخوف على حياتهم مع سقوط النظام.