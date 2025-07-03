* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

أربعة أيام فاصلة عن زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية إلى بيروت.

وحتى يوم الإثنين المقبل يرتفع منسوب المشاورات التنسيقية بين الرئاسات الثلاث من أجل رسم مقاربة موحدة للرد على الأفكار التي كان براك قد قدمها إلى المسؤولين الكبار خلال زيارته الأولى والتي تلامس ملفات السلاح والعلاقة مع سوريا والإصلاحات المالية والإقتصادية.والمشاورات ليس حزب الله بعيدا عنها.

وفي مواكبة للحراك على المسارين اللبناني - اللبناني واللبناني - الأميركي ألتئم اليوم في مقر السفارة الأميركية في عوكر شمل سفراء اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر في اجتماع استمر نحو ساعتين وتغيب عنه السفير السعودي بداعي السفر.

وفي سياق متصل حط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت في زيارة غير معلنة حيث يتوقع أن تشمل لقاءاته الموفد الأميركي بحسب ما أوردت معلومات صحفية محلية وقد استهلها بزيارة الرئيس عون.

على المستوى الداخلي سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى توقيع القوانين العشرة التي أقرها المجلس في جلسته الأخيرة وأحالها إلى مجلس الوزراء.

ومن المعلوم أن تلك الجلسة نجت من محاولات البعض تفخيخها باقتراحات من خارج جدول الأعمال تتصل بقانون الإنتخاب وهي محاولات سقطت بمطرقة احترام القوانين قبل مطرقة الرئيس بري الذي تنهال عليه الكتب من العديد من الجاليات اللبنانية من حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوروبية وافريقيا واستراليا وغيرها.

هذه الكتب تضمنت هواجس شريحة واسعة من المغتربين اللبنانيين ومطالبات بتمثيل مباشر في البرلمان عبر تخصيص مقاعد نيابية مستقلة تمثل قارات الإنتشار بما يضمن إيصال الصوت الحقيقي للمغتربين وتطلعاتهم إلى داخل المؤسسات الدستورية وشددت هذه الجاليات على حق المغتربين في تمثيلهم بستة مقاعد نيابية وفقا للقانون 44 على 2017 وأكدت أن التصويت للمقاعد النيابية داخل لبنان لا يفي بالغرض ولا يعالج خصوصياتهم.

خارج لبنان ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة الذي أطلق فيه العدو عملية (عربات جدعون) وبدأ عملية (الأسد ينهض) وسط تصعيد عدواني هو الأعنف منذ أشهر.

هذا التصعيد يأتي وسط دفع أميركي لتسريع الصفقة بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس انطلاقا من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما.

وفيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تل أبيب وافقت على المقترح ذات الصلة تعكف حركة حماس على دراسته على أساس معادلة وقف العدوان.

أما على صعيد العدوان في الضفة الغربية فقد وقع حزب بنيامين نتنياهو - الليكود- رسالة تدعو إلى الضم الرسمي للضفة قبل عطلة البرلمان الصيفية التي تبدأ قبيل نهاية الشهر الحالي.

وتأتي هذه الدعوة على إيقاع استمرار العدو في إبادة المنازل بأنياب الجرافات الإسرائيلية ضمن خطة لمحو المخيمات في الضفة ولا سيما في جنين وطولكرم ونور شمس.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

على رغم كل ما يتردد فان لا جواب عند حزب الله بعد. فحتى الساعة لم يقدم الحزب الى الرئيس نبيه بري رده النهائي على مسودة الورقة الرئاسية المعروضة عليه.

في المقابل، إسرائيل تستكمل ضرب البنية العسكرية للحزب، فيما اميركا تواصل ضرب بنيته المالية.

مع ذلك فان الحزب لم يتخذ قرارا بتسليم سلاحه، وثمة معلومات تؤكد وجود انقسام في صفوفه حيال الموضوع. فهناك جناح يريد تسليم السلاح لقاء ضمانات معينة، وهناك جناح آخر لا يرضى بتاتا بالأمر.

لذلك تأخر جواب الحزب على الورقة اللبنانية. بالتوازي يشهد لبنان حركة مكثفة استعدادا لاستقبال توم باراك الاثنين المقبل. فاللجنة الخماسية الدولية اجتمعت اليوم على مدى ساعتين للبحث في الموقف اللبناني.

كذلك فان الموفد السعودي يزيد بن فرحان التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا. الهدف من الحراك العربي والدولي واضح، ويتمثل في حض لبنان على انجاز ورقة تواكب التطورات على الارض، وهي تطورات خطرة ولا توحي الطمأنينة.

فاسرائيل، وفي تصعيد خطير استهدفت سيارة على طريق خلدة، واعلنت انها اغتالت عنصرا يعمل في مجال تهريب الاسلحة. كذلك فان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على عدد من الاهداف التابعة لحزب الله في الجنوب.

وأما الولايات المتحدة فاعلنت فرض عقوبات على سبعة مسوؤلين كبار وكيان واحد على ارتباط بمؤسسة القرض الحسن، ما يؤكد استمرار الضغط الاميركي على حزب الله بهدف تجفيف موارده المالية.

ولكن البداية من قصة نشأة منصة بت ارابيا في ضوء الجدال المثار حولها. اذ ماذا عن تقرير ديوان المحاسبة؟ وماذا عن مشروعية العقد؟ تقرير نخله عضيمي.

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* مقدمة "المنار"

كعادته أشرك العدو نفسه بنقاشات اللبنانيين حول جوابهم على ورقة توم براك الاميركية، فحضر الى اجتماع لجنة ممثلي الرؤساء الثلاثة عبر دوي صواريخه التي استهدفت سيارة مدنية اثناء مرورها على اوتستراد خلدة جنوب بيروت في ذروة حركة السير، ليكتب بدماء اللبنانيين انه غير آبه بكل ما يكتب على تلك الاوراق من وعود اميركية تضليلية. والدم اللبناني اصدق انباء من كل الحبر الاميركي الكاذب على الدوام.

تماد صهيوني جديد حصيلته شهيد وثلاثة جرحى بحسب وزارة الصحة، سرعان ما اتبعه العدو بسلسلة غارات على مجرى نهر الليطاني بينت رسائل العدو التصعيدية، ولم يبن بعد لدى الحاقدين او الباحثين عن اعذار لهذا العدو مدى اجرامه وغدره واستهدافه للسيادة الوطنية ولأمن واستقرار اللبنانيين على طرقاتهم كما في مدنهم وقراهم.

وكما في كل حال كان ثبات موقف حزب الله الذي جدده الامين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم من على منبر عاشوراء من أن الحزب لا يقبل أن يساق إلى المذلة أو أن تسلم الأرض أو السلاح للعدو الإسرائيلي، ولا يقبل التنازل عن الحقوق التي كفلها القانون الدولي والشرائع السماوية، كما لا يقبل اي تدخل خارجي في قرارات اللبنانيين الداخلية.

ومع دقة النقاشات وذروة التمادي الصهيوني وتسعير التهديدات، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة حرصها على وجوب تظهير موقف لبنان قويا وسياديا واضحا على الورقة الاميركية، وان تكون كل المقاربات ضمن الاطار السيادي لمناقشة استراتجية الامن الوطني، اما المقدمات البديهية والطبيعية لكل ذلك فهي انسحاب العدو والتزامه الكامل باتفاق وقف اطلاق النار.

نار الصهاينة على غزة لا تزال تحرق اهل القطاع، والجوع يفتك بالمحاصرين من كل الجهات، حتى علا صوت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ” فرانشيسكا ألبانيز” مشبهة ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين بأهوال “يوم القيامة”، محملة حكومة تل ابيب المسؤولية “عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث كما وصفتها.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

بصريح العبارة قالها اليوم توم باراك: “جزر وعصي”، مختصرا بذلك النهج المعتمد من واشنطن في مقاربة ملف سلاح حزب الله في لبنان، تزامنا مع البحث اللبناني في الرد على الورقة التي قدمها في زيارته الاخيرة، ما تطلب مشورة سعودية للمسؤولين اللبنانيين، من خلال مستشار وزير خارجية الرياض يزيد من فرحان الذي يزور بيروت.

باراك اوضح في حديث الى صحيفة نيويورك تايمز ان الخطة التي سلمها الى الحكومة اللبنانية تتضمن تنفيذ الجيش اللبناني عمليات تفتيش منزلية، كما وصفها، بحثا عن أسلحة، رابطا الموضوع بالكلام عن سعي اميركي مع السعودية وقطر لتأمين دعم مالي من السعودية وقطر، لإعادة إعمار الجنوب، بالقول: إذا حصل المجتمع الشيعي في لبنان على شيء من هذا، فسيكون متعاونا.

وفي الشأن السوري، كشف باراك ان واشنطن غيرت نهجها، مركزة على أهداف تدريجية بدلا من فرض شروط قاسية، وتشمل هذه الأهداف إيجاد تسوية مع إسرائيل، ودمج القوات الكردية المدعومة أميركيا، وكشف مصير الأميركيين المفقودين خلال الحرب، معتبرا في الوقت نفسه أن التقدم في ملفات الحكم الديمقراطي في دمشق لن يكون شرطا أساسيا في المرحلة الحالية.

وأما الملف الايراني الذي حضر اليوم مع اوكرانيا بندا اساسيا في الاتصال الهاتفي الذي جمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، فيبدو انه على موعد مع جولة جديدة من التفاوض الاسبوع المقبل، في اوسلو هذه المرة، على ما كشف موقع اكسيوس، تزامنا مع فرض الخزانة الاميركية عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلا عن أخرى تستهدف حزب الله، من خلال ادراج سبعة أشخاص على لائحة العقوبات.

وفي غضون ذلك، مظهر جديد من مظاهر الخرق المتمادي للسيادة اللبناني على وقع العجز الرسمي الفاضح، شهده اليوم اوتوستراد خلدة، الذي شكل محطة استهداف اسرائيلي جديد، يكرر السؤال عن مصير اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية وشعار حصر السلاح.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

لبنان ينتظر الموفد الأميركي طوم براك، وطوم براك ينتظر الرد اللبناني على ورقته، والرد اللبناني ينتظر جواب حزب الله...

عمليا، البلد في هذه الدوامة، ويبدو ان هذه الدوامة ستستمر إلى حين إعطاء الجواب للموفد الأميركي، وبحال كان الجواب مزيدا من تدوير الزوايا، او التذاكي، فإن المؤشرات ليست إيجابية على الإطلاق، لأن الإنطباع السائد أن المماطلة مدروسة، وربما المماطلون يراهنون على تبدل الأوضاع، ويعتقدون أن الوقت يعمل لصالحهم.

طوم باراك أشار في حديث إلى صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله يتطلب مزيجا من سياسة "العصا والجزرة".

واليوم استهداف إسرائيلي لسيارة في خلدة، وقالت إسرائيل إن الاستهداف هو لشخص يعمل في مجال تهريب الأسلحة.

واليوم أعلنت الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على أفراد وجماعات مرتبطة بإيران وحزب الله.

والمسؤولون الذين شملتهم العقوبات الاميركية شغلوا مناصب عليا في مؤسسة القرض الحسن وسهلوا التهرب من العقوبات الأميركية، وهم 7 مسؤولين كبار وكيان واحد، مرتبطين بمؤسسة خاضعة لحزب الله وهي القرض الحسن.

والحدث مطلع الأسبوع المقبل ليس لبنانيا أميركيا فقط بل أميركي إسرائيلي بالدرجة الأولى، فماذا ستحمل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة الأميركية؟ غزة ولبنان وسوريا في صلب المحادثات.

على مستوى الملف الأميركي الإيراني، موقع أكسيوس يكشف أن أميركا تخطط لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل.

البداية من الاستحقاق الموضوع على الطاولة، ملف التمديد لليونيفيل.