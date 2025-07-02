* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

يستعد لبنان الرسمي لاستقبال المبعوث الأميركي توم براك الإثنين المقبل كموعد مبدئي حيث سيمضي عدة أيام في بيروت، ويعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في ورقة المقترحات الأميركية.

وفي هذا الإطار البحث قائم في مضامين الورقة من خلال اللجنة الاستشارية الرئاسية التي واصلت اجتماعاتها في بعبدا من أجل بلورة رد موحد ليكون محل توافق بين الرؤساء الثلاثة، وهو ما ما زال يحتاج إلى جلسات إضافية.

تشريعيا ارتياح لسلة القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية وأبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة وسط تحول إقليمي لا يمكن للبنان أن يبقى على هامشه والدولة تكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين معتبرا أن لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من الأرض اللبنانية وأكد أن إعادة الإعمار ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب بل هي أيضا عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم واستعادة ما دمرته الحرب من ثقة وبنى وكرامة.

ماليا عقد الوزير ياسين جابر إجتماعا مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الإصلاحات المالية وأكد جابر أن من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة إعادة إحياء القطاع المصرفي وإيجاد حلول جذرية وعادلة لملف أموال المودعين.

جنوبا إستمرت الخروقات العدوانية من قبل جيش العدو الإسرائيلي حيث ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة على أحد المزارعين في بلدة يارين من دون وقوع اصابات.

إلى ذلك تشهد غزة يوما دمويا جديدا مع استمرار حرب الابادة الجماعية حيث اعلنت مصادر طبية ان 29 شهيدا ارتقوا في سلسلة غارات جوية منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات الاميركية.

في المقابل اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثين وقعا في قطاع غزة تضمنا تبادلا لإطلاق نار وهجمات عنيفة.

وسط هذا لا ييأس الرئيس الاميركي دونالد ترامب من مواصلة الاعلان عن وقف لاطلاق النار في القطاع مؤكدا من جديد موافقة كيان الاحتلال على مسودة هدنة لمدة 60 يوما مع إلقاء للمسؤولية على حركة حماس لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

لبنان الرسمي منشغل بأمر واحد وحيد: الرد على ورقة توم باراك وما تتضمنه من مطالب محددة. في المبدأ، الخطوط العريضة للورقة اللبنانية انجزت، لكنها تنتظر موافقة حزب الله على مضامينها.

واذا سارت الامور كما يجب ووافق الحزب فإن لجنة الصياغة تجتمتع غدا لوضع الصيغة النهائية للرد اللبناني.

اللجنة تحاول التوفيق بين المطالب الاميركية الواضحة والصريحة وبين تشدد حزب الله الذي يحاول ما امكن تأجيل ملف تسليم السلاح، عل متغيرات اقليمية ودولية تحصل وتبعد عنه الاستحاق المر.

وقد يكون المخرج عند اللجنة هو في اللجوء الى عبارات عربية مطاطة تشكل جزءا من الغموض الخلاق الذي يواكب معظم الاتفاقات الملتبسة. ولكن أبعد من ذلك ثمة اسئلة كثيرة تطرح. منها: اليس معيبا على السلطة ان تنتظر ورقة اميركية حتى تضع خريطة طريق لحصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية ؟ لماذا مكتوب علينا ان ننتظر دولا اخرى لنواجه الحقائق ولنحقق مصلحتنا ومصلحة الدولة؟ والى متى ستبقى السلطة عندنا سلطة مقصرة وغير مقدامة لا تمشي الا بالعصا؟

في الاثناء، طريقة تعاطي الرئيس نبيه بري مع موضوع اقتراع المنتشرين يثير المزيد من ردود الفعل. وقد بدأت حملة كبيرة في مختلف القارات للضغط في سبيل تغيير القانون الجائر والظالم في حق المنتشرين.

وأما في الداخل فقد التقى وزير الخارجية يوسف رجي وفدا من من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار.

وقد نقل المطارنة تمسك اللبنانيين المنتشرين بحقهم في الادلاء باصواتهم في دوائرهم الانتخابية، وتوجسهم من وجود مؤامرة لحرمان المنتشرين من ممارسة حقهم الديمقراطي كما يجب.

ولكن قبل التطرق إلى كل هذه الملفات البداية من الهرمل حيث أنشأ حزب الله مخيما للنازحين السوريين الشيعة الموالين لإيران، وذلك طبعا خارج رادار الدولة ومفوضية اللاجئين. والاخطر انه قباله هذا المخيم مقاتلون شيشان على الحدود السورية.

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* مقدمة "المنار"

بكل جدية ومسؤولية تدرس المقاومة الفلسطينية مقترح وقف اطلاق النار الموضوع اميركيا على نار تسابق زيارة بنيامين نتنياهو الى واشنطن، وبكل بأس وارادة اسطورية يضرب رجالها العدو الصهيوني في قطاع غزة، قاطعين كل اوهام قيادة الاحتلال بتحقيق انتصار حاسم على ارض الميدان، رغم عظيم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون قرابين على مذبح الامة.

حوادث صعبة اعلن عنها الاعلام العبري في القطاع، اعترف في حصيلتها بجندي قتيل وعدد من الجرحى، تزامنت مع اعلان صهيوني عن قبول مقترح ويتكوف لوقف اطلاق النار واعلان حماس عن اجراء مشاورات وطنية لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الوسطاء، وذلك في إطار الحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان ، وتحقيق انسحاب قوات الاحتلال، إضافة إلى تأمين إغاثة عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

في انتظار زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما قد تسفر عنه بالنسبة الى الملف الايراني من جهة، وحرب غزة من جهة ثانية، ظل التصعيد السياسي سيد الموقف في الشرق الاوسط.

فمن جهة، أعلنت ايران رسميا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما استدعى جملة مواقف دولية مستنكرة.

ومن جهة أخرى، وغداة اعلان الرئيس دونالد ترامب مقترحه لوقف النار في غزة لستين يوما، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا بالقضاء على حماس، قائلا: لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر.

وفي الانتظار، تبقى الساحة اللبنانية في حالة “لا معلق ولا مطلق”، في ضوء العجز الفاضح للسلطة السياسية عن مقاربة المرحلة الراهنة الا بذهنية ادارة الازمة بدل حلها، معتمدة سياسية الهرب الى الامام في اكثر من ملف:

ففي موضوع سلاح حزب الله، وبعد فشلها في حرف الانظار عبر فتح ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية، وازاء ورقة المبعوث الاميركي توم باراك، وعود مكررة بالسعي الى حصر السلاح، آخرها اليوم على لسان رئيس الحكومة، واجتماعات تعقدها لجنة تمثل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، واسئلة عن تغييب دور مجلس الوزراء، الذي تناط به السلطة الاجرائية بموجب الدستور واتفاق الطائف.

وفي موضوع الاصلاح المالي واموال المودعين، كلام بكلام، بلا اي اجراء عملي حتى اللحظة، في غياب الرؤية الكاملة المتكاملة، ومحاولات الهاء الرأي العام بأكثر من عنوان ومسألة، لا يبلغ اكثرها الخواتيم السعيدة.

اما بالنسبة الى مسألة التحقيقات الجارية في كازينو لبنان، فعلقت اوساط سياسية مطلعة عبر ال او.تي.في. بالملاحظات الآتية:

أولا، من حق القضاء لا بل من واجبه، أن يفتح اي ملف وصولا الى تبيان الحقيقة كاملة، شرط الابتعاد عن منطق التسييس وذهنية التشفي التي اعتادها اللبنانيون منذ عقود وعقود.

ثانيا، ان المطلوب في المسألة المطروحة، تبيان كل الحقائق، ودحض كل التلفيقات. اما التشهير وتشويه السمعة، فله حساب آت حتما بالسياسة والإعلام، وقبل كل شيء بالقانون.

ثالثا واخيرا، اذا كان رفض تغطية اي مرتكب أمرا مسلما به بلا نقاش، فإصدار الاحكام السياسية قبل انتهاء التحقيقات يخفض منسوب الثقة المنخفضة اصلا ببعض القضاء، والانتقائية هي اصلا نقيض العدالة، وفي الحالين، لن يكون سكوت الا عن احقاق الحق، بلا زيادة ولا نقصان.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

يواصل لبنان الرسمي دراسة خارطة طريق نزع سلاح حزب الله التي قدمتها واشنطن، ويتحضر للاجابة عليها عندما يعود توم باراك الى بيروت الاثنين.

أفكار الخارطة فندت، والمعلومات المقتضبة جدا تتحدث عن أنها عولجت في اللجنة المكلفة دراستها بشكل بناء، ولم يبق منها سوى القليل من النقاط.

حزب الله اطلع عليها في مباحثات أجراها مع الرئيس نبيه بري أمس، وهو أبدى بعض الملاحظات، الا أن جوابه النهائي لم يصل بعد الى عين التينة. فهل تقرأ اجابته من لاءات النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض الذي قال: "لا نساوم على المبادئ والسيادة، لا نخضع للاملاءات، لا نقبل التطبيع، ونطالب الدولة بموقف حاسم، فنحن التزمنا اتفاق وقف النار في وقت تنصل العدو، ولم تلتزم الدول الراعية ما ضمنته".

الضمانات اليوم تبدو عقدة العقد، فهل ستتمكن الدولة التي أعلن رئيس حكومتها نواف سلام أنها صاحبة الرد على باراك من تأمين ضمانات أميركية محورية تريح حزب الله وتؤمن تنفيذ خارطة الطريق، أم أن حزب الله سيناور، وقد لا يجيب صراحة على ورقة باراك فيدفع في اتجاه حصول مفاوضات معه، يؤمن من خلالها دوره المستقبلي في لبنان؟

ايام قليلة تفصلنا عن عودة باراك، تتخللها تطورات بارزة على مستوى الشرق الأوسط، أهمها مصير الحرب في غزة ورد حماس على مقترح وقف النار الذي تسلمته من الوسطاء، بعد اعلان الرئيس دونالد ترامب موافقة إسرائيل عليه، ودعوته الحركة الى قبوله؟

وقف الحرب هذا ملزم للعبور الى حل يفتح الباب أمام توسعة اتفاقيات ابراهام والتطبيع مع اسرائيل، وما يليهما من اتفاقيات اقتصادية ضخمة لن تنتظر الجواب اللبناني، سواء تأخر أو جاء ملتويا.

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* مقدمة "الجديد"

بمحرك من يسقط حكم الفاسد تحرك القضاء وفتح "مغارة كازينو لبنان" من بابها العالي حتى أوكار القمار ذات الصلة فسقط مديره العام رولاند خوري بلعبة "الروليت" الأخيرة.

وبعد تحقيق استمر أكثر من عشر ساعات اختتم أمن الدولة المحضر وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه لينضم خوري إلى جاد غاريوس صاحب BETARABIA وراء القضبان عن سابق شراكة بشبهات تبييض أموال وتهرب ضريبي.

وفي المعلومات أن رولاند خوري صاحب اللون السياسي البرتقالي منح صلاحيات مالية مطلقة في المراهنات الإلكترونية لجاد غاريوس قواتي الهوى والهوية وعن سابق علم خوري بفتح مراكز للعب الميسر وآلياتها, استحصل غاريوس على نسب من الأموال تفوق نسبة الكازينو ومعه حصة الدولة من إمارة الكازينو وملايينها الضائعة.

بين جيوب المستفيدين فتح القضاء خطا موازيا باتجاه شبهات فساد واختلاس أموال المودعين في بنك الاعتماد المصرفي وعلى خلفية تحقيقات بدأت العام الماضي أوقف المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رئيس مجلس إدارة البنك طارق خليفة ومستشاره رالف صياد بتهمة تزوير كشوفات حسابات أرسلت إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي, أطلق القضاء يده في ملفات ستودي حتما إلى أبواب جديدة في مؤسسات نخرها الفساد وتلطى خلف المرجعيات السياسية.

وفي المقابل فإن السياسة فرملت اندفاعتها نحو الإعلام وأحيط أبرز عناوينها بالكتمان فانكفأت اللجنة الرئاسية الثلاثية على اجتماعاتها السرية والمعلومات التي رشحت "بالقطارة".

تفيد بحسب مصادر رئاسية للجديد بأن المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين المقبل، واللجنة تناقش الرد اللبناني وتجتمع يوميا في بعبدا. وتضيف المصادر أن الأجواء حتى الساعة متقدمة.

وأشارت معلومات الجديد الى ان إجتماعا جديدا سيعقد غدا الخميس بين ممثلي الرؤساء الثلاثة، على ان يتم الإنتهاء من إعداد الرد اللبناني قبل وصول الموفد الاميركي, في حين كشفت مصادر متابعة أن حزب الله قد لا يقدم رده النهائي على الورقة الأميركية قبيل وصول توم براك, وخصوصا أن حزب الله وضع خطابه تحت سقفين : رأي متشدد يتقدم به نحو بيئته.

وآخر أكثر مرونة بتفويض أمره لبري مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت للجديد أن التنسيق مستمر وحاضر بين حركة أمل وحزب الله وشددت على ان الموقف اللبناني يجب ان يستند على اتفاق وقف إطلاق النار، على ان تقوم إسرائيل بالخطوات المطلوبة منها وخصوصا ان لبنان التزم ونفذ كل المطلوب منه .

وعلى الموجة ذاتها أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للنهار أن الامور تسير بشكل إيجابي مع الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، وأنه يستند إلى هذا المعطى الإيجابي حيال البت بسلاح "حزب الله" وإلى ما ورد في البيان الوزاري، فضلا عن خطاب القسم لرئيس الجمهورية.

وعن التفاهم المفتوح مع الرئيس بري قال سلام إنه ينسحب أيضا على الرئيس عون واعتبر أن التوصل إلى جواب لبناني موحد وتقديمه إلى براك "يصبان في مصلحة البلد، وأن الاجواء مقبولة وهذا ما سنقوله للموفد الاميركي .

وعلى خط إسناد الثلاثية دخلت الخماسية لمواكبة الرد الرسمي على الورقة الاميركية وهو ما سيتم بحثه غدا في الاجتماع المرتقب والمقرر أن يعقد في مقر السفارة الأميركية في عوكر.

وإزاء التحولات التي تمر بها المنطقة فإن الأنظار تتجه إلى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث المنازلة بين الطرفين ستؤدي إلى خيار من اثنين: إما أن يصبح ترامب ملحقا بنتنياهو أو أن يضع له سقفا زمنيا للدخول في صفقة تنهي الحرب على غزة ومنها إلى استقرار الجبهات الأخرى كل الأمور متوقفة على لقاء الإثنين.