* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

صحيح أن الجلسة التشريعية في يومها الثاني أقلعت بعد نحو ساعة من موعدها المحدد بسبب تأخر توافر النصاب القانوني بسبب عجقة السير لكن الصحيح أن حرص رئيس السلطة التشريعية على إستكمال إقرار بنود جدول الأعمال بدا جليا ولا سيما أن معظمها ذات طابع حيوي.

وتحت سقف القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب جمع الرئيس نبيه بري النواب الحاضرين قارعا جرس المجلس ومطلقا النقاش حول مشاريع واقتراحات القوانين.

وعلى مدى نحو ساعة كان الحصاد إقرار عدد من البنود الحيوية كاقتراح قانون تمكين البلديات الذي من شأنه إطلاق يد السلطات المحلية لإنماء القرى والبلداتومشروع إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين ومشروع إتفاق مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة.

ثلاثة بنود تم تأجيلها وخمسة أقرت اليوم ومثلها أمس ودائما بنصاب قانوني وصف نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تأمينه بأنه مسؤولية.

المسؤولية عينها أسقطت بالأمس العراضة والعريضة التي حاولت دس إقتراح معجل مكرر في جدول الأعمال تحت شعار الحقوق الإنتخابية للمغتربين. وبدا أن الدافعين به كانوا مغتربين عن الأصول والوقائع وحاولوا القفز فوق حقيقة أن ثمة لجنة نيابية مصغرة تعكف على درس جميع إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات ولم تنفع محاولاتهم تهريب النصاب في إجهاض الجلسة التشريعية.

وقد أعلن بو صعب اليوم أنه تواصل مع المعنيين وأبلغهم بأن اللجنة ستلتئم الأسبوع المقبل.

وفي خلال الأسبوعين المقبلين يتوقع أن يحط الموفد الأميركي توم براك مجددا في بيروت ليتسلم الرد اللبناني على الأفكار التي طرحها على المسؤولين.

ويعكف المسؤولون اللبنانيون على إعداد الرد الرسمي الموحد على ورقة الأفكار الأميركية.

وفي هذا السياق عقد ممثلون لرئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إجتماعات مكثفة في قصر بعبدا لصوغ الرد الموحد.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصدر رسمي لبناني أن الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية وانسحاب جيش العدو من النقاط الخمس التي ما زال يحتلها وإطلاق الأسرى وترسيم الحدود بالإضافة إلى موضوع إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.

وعلى المسار السوري دفع أميركي وإسرائيلي حثيث نحو التطبيع بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب ما أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس فإن إدارة دونالد ترامب تجري مباحثات تمهيدية لإبرام إتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا ودعما لهذا المسار وقع ترامب أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات عن دمشق بدأ سريانه اليوم.

وأكد مسؤولون إسرائيليون من جهتهم أنهم يريدون إتفاقا مع سوريا بشرط إبقاء الجولان جزءا لا يتجزأ من الكيان المحتل.

وبينما تضغط الولايات المتحدة باتجاه صفقة في غزة تمهد لصفقات أخرى في المنطقة برز كلام لافت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن السلام لا يولد بالعنف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب ودعا إلى الإستلهام من التجربة المصرية - الإسرائيلية.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

بشق النفس، وبعد انتظار ثقيل دام ساعة كاملة، تأمن النصاب في الجلسة التشريعية اليوم، فأقر مجلس النواب خمسة مشاريع واقتراحات قوانين.

ولكن اقتراح القانون المؤجل المكرر الذي لم يدرج على جدول أعمال الجلسة ظل سيد ساحة النجمة.

والايام المقبلة تؤشر الى ان قانون الانتخاب سيشكل عنوانا لاشتباك سياسي قاس جديد.

فالثنائي أمل - حزب الله ومعه التيار الوطني الحر لا يريدون للمنتشرين ان يشاركوا في الانتخابات النيابية بطريقة فاعلة وجدية عبر التصويت ل 128 نائبا، فيما معظم القوى السياسية الاخرى تريد العكس.

فلمن ستكون الكلمة الفصل في الكباش الجديد- القديم؟

وهل مسموح ان يستهدف حق المنتشرين في صناعة وصياغة القرار الوطني اسوة بالمقيمين؟

في الاثناء اجتماعات مطولة تنعقد في القصر الجمهوري لمستشاري عون وبري وسلام لاعداد رد لبناني موحد على ورقة باراك.

ويرجح ان يزور الاخير بيروت في السابع من تموز، وهو موعد مبدئي وضعه الموفد الاميركي مع المسؤولين في لبنان.

ووفق وكالة "رويترز" فان ورقة باراك التي تبحث تنص على تسليم حزب الله سلاحه في كل لبنان بحلول تشرين الثاني او بنهاية العام على ابعد تقدير، مقابل انسحاب القوات الاسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب. فهل يقبل حزب الله بالحل المطروح، ام يرفضه ما يعرض لبنان لاخطار خطرة وكبيرة؟

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* مقدمة "المنار"

في ذروة العدوان الصهيوني المتمادي على اللبنانيين أعيد حراك التكفيريين الذين كشفت خلية برج البراجنة بالامس بعض مساراتهم.

فالمجموعة الموقوفة بصلات داعشية أظهرت التحقيقات الاولية أن بعض عناصرها منتم للتنظيم الارهابي والآخرين مؤيدون له.

وبعد التوقيف يتركز التحقيق على الجانب الفني لاستخراج المعلومات من هواتف الموقوفين ومواجهتهم بها، كما يجري فحص تطبيق التواصل مع الموساد الاسرائيلي الموجود على هواتف بعضهم للتأكد من حصول تواصل وكم مرة وهل من مهام أوكلت اليهم.

والأهم أن هذه الخلية ليست وحيدة، بل لدى الامن العام ومخابرات الجيش موقوفون كثر أهدافهم في أكثر من منطقة لبنانية، يدارون من على اراضي دول خارجية.

حراك ليس خارجا عن المخطط المرسوم بعناية أميركية وأدوات في المنطقة لتعزيز منطق الضغوط على اللبنانيين الذين خبروا كل تلك العدوانية باوجهها المختلفة، وما اختلف موقفهم يوما عن قرار الثبات والصمود والدفاع عن الارض والعرض والسيادة الوطنية التي كانت ولا تزال لدى البعض سلعة للمكاسب السياسية.

ومع العدوان الصهيوني اليومي وتحريك ربيبه التكفيري، والاطباق على مجتمع المقاومة واهلها بالتهويل والوعيد، فان الخيار الذي سمعه الجميع من الأقربين والأبعدين اننا متمسكون بالمعادلة الذهبية المصنوعة من العناوين الكربلائية وجددها الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم انه بين السلة والذلة هيهات منا الذلة.

وفيما يصر البعض في الداخل على ذل انفسهم سياسيا بخيارات ارتجالية، تبقى المساعي لنظم عمل المؤسسات الدستورية وتأمين الاصلاحات المطلوبة، ومن هذا العنوان اكمل مجلس النواب جلسته التشريعية اليوم بغياب قواتي كتائبي مع بعض التغييريين، واقر قوانين تهم الناس والعسكريين.

في فلسطين المحتلة لم يتغير شيء من الاجرام الصهيوني الذي أوصل عداد شهداء اليوم الى ما فوق الثمانين شهيدا في غزة، وسط تحضير الغزاة لقمة تجمع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الاسبوع المقبل في البيت الابيض، مهد لها ترامب بتعطيل محاكمة نتنياهو، على ان يعملا معا لطبخ المزيد من المشاريع السوداء التي يعممانها في المنطقة، والاولوية بحسب التسريبات اتفاقية امنية لانهاء العداء بين تل ابيب وحاكم دمشق أحمد الشرع.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

مرحليا، انكفأ مهاجمو حق المغتربين اللبنانيين في التمثيل النيابي عن الجبهة السياسية، تحضيرا لمحاولة تسلل جديدة على الارجح، بعدما أحبطت مجريات الجلسة التشريعية امس عمليتهم المعجلة المكررة، ما أرغمهم على الانسحاب.

وفي انتظار لملمة صفوف المتضررين من المشاركة الاغترابية في الحياة السياسية اللبنانية بشكل مباشر لا بالواسطة، الجهة المدافعة عن الحق، مطالبة برص الصفوف، والاصرار على الحق المكتسب للمنتشر اللبناني بالاختيار بين التصويت لنائب يمثل احدى القارات الست حيث يقيم من جهة، أو لنائب في مسقط رأسه على الاراضي اللبنانية من جهة اخرى، والآليات التي تضمن الحق المذكور سهلة جدا متى صفت النيات وتوافرت الارادة السياسية.

وأما الافرقاء الذين انقلبوا على ما وافقوا عليه عام 2017 حين اقرار القانون الانتخابي الحالي، وفي طليعتهم حزب القوات اللبنانية، فموقفهم المستجد برسم الرأي العام اللبناني عموما، والمسيحي خصوصا، علما أن الابقاء على نواب الانتشار يفتح المجال امام تصحيح اضافي للتمثيل النيابي على درب المناصفة، من خلال استبدال نواب اضاف مقاعدهم المحتل السوري لأزلامه حيث لا تلزم في التسعينات، لصالح آخرين يمثلون ملايين اللبنانيين المنتشرين حول العالم.

وعلى خط آخر، وفيما يترقب لبنان الرسمي جواب الامم المتحدة على الرسالة التي طلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي، وفي وقت تدرس لجنة تمثل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة الرد الرسمي على الرسالة الاميركية التي نقلها توم باراك، أكد مصدران لرويترز اليوم أن الاخير نقل الى المسؤولين اللبنانيين خارطة طريق مكتوبة وأبلغهم بأنه يتوقع الرد في أول تموز في شأن أي تعديلات مقترحة.

وأضاف المصدران أن الوثيقة المكونة من ست صفحات تركز على تسليم سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وأوضح المصدران أن الوثيقة تقترح نهجا مرحليا لتسليم السلاح بحيث يقوم حزب الله بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب.

ولفتا إلى وجوب الانتهاء من تسليم السلاح تماما في حلول تشرين الثاني أو في نهاية العام على أقصى تقدير. وشددا على أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء المناطق اللبنانية التي دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.

وكشف المصدران ان باراك الذي يعود الى لبنان الاسبوع المقبل حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خارطة الطريق لأنها “قد لا تتاح مرة أخرى”، على حد تعبيره.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

يعود توم باراك, المبعوث الرئاسي الامريكي الخاص في السابع والثامن من تموز الى بيروت، وقد طلب هذه المواعيد رسميا اليوم من المقار الرئاسية الثلاثة، ويفترض انه سيتسلم جوابا رسميا حول خارطة الطريق التي قدمها لتسليم سلاح حزب الله.

لجنة صياغة الرد الاولي على الخارطة تفند بنودها, وهي عقدت اجتماعا جديدا في بعبدا اليوم, وقد علمت الـ LBCI الاجوبة اللبنانية اصبحت متقدمة ولكنها غير مكتملة, كما علمت ان الورقة عندما تنتهي سترفع الى حزب الله.

الورقة بحسب مطلعين, نصفها يرتبط بسوريا وعلاقة لبنان معها من ضبط الحدود,الى ترسيمها,الى تعزيز العلاقات بينهما وصولا الى فتح خطوط التجارة,وربعها مخصص لسلاح حزب الله, فيما يتناول الربع الاخير الاصلاحات.

وفيما قال مصدران مطلعان لرويترز,إنه لم يتضح بعد ما اذا كان الرد الاولي سيكون جاهزا بحلول اليوم ,اوضحا ان الخارطة تقترح نهجا مرحليا لتسليم السلاح في كل لبنان ,مقابل انسحاب اسرائيل من الجنوب,على ان ينتهي ذلك بحلول تشرين الثاني المقبل او في نهاية العام.

باراك وقبل مغادرة بيروت ,حض المسؤولين على الاستفادة من الفرصة التي قد لا تتاح مجددا,وهؤلاء إما امام حل وآلية تنفيذية له,واما امام طبخة بحص,نتائجها معروفة من استمرار الضربات الاسرائيلية,الى وقف القروض واعادة الاعمار,ووصولا الى الاهتراء الكامل ولو على مدى طويل.

ففي الوقت الذي تراجع فيه ملف لبنان حتى اختفى من لائحة الاهتمامات الاميركية, يتقدم ملف الحل في غزة وهو يشهد مباحثات شديدة الاهمية تعقد في واشنطن هذه الليلة, كما يتقدم ملف سوريا, التي تقترب من عقد اتفاق امني مع اسرائيل بمباركة اميركية, في حين ان عدم تقدم ايران صوب التفاوض مع واشنطن, لم يعد يهم الرئيس الاميركي الذي اكد مجددا اليوم ان قدرات طهران النووية دمرت بالكامل.

فهل سيلحق لبنان تطورات المنطقة السريعة ,ام انه اصبح فعليا خارجها؟

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* مقدمة "الجديد"

بلا صفة معجل مكرر قطع قانون اقتراع المغتربين "معبر العريضة"، وأحيل إلى لجنته الفرعية المخصصة لدراسته مصابا بوهن في النفسية.

ومن هناك سيضرب موعدا إثر موعد للقاء بخاصة وأن ثمة ستة قوانين انتخابية زائدا التعديل معروضة للنقاش إلى أن يصل بقطع النفس إلى اللجان المشتركة وعندها يكون "السيف سبق العذل", والانتخابات أصبحت على الأبواب.

وبعد "كباش" الإثنين واللعب في منطقة بري "المحرمة" سجل رئيس المجلس نقطة لصالح الثنائي واليوم التأمت الجلسة الثانية بنصاب تأخر تأمينه ساعة زمن وسجل فيها غياب الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وعدد من تحالف التغيير وانضم إلى لائحة الغياب الاعتدال الوطني ولبنان الجديد اعتراضا.

واقتصر الحضور على كتلتي الثنائي ولبنان القوي واللقاء الديمقراطي ونواب صيدا ومعهم عدد من المستقلين لم يكتمل النصاب لكن بري افتتح النقاش وبالتوازي، اشتغلت الاتصالات في أروقة ساحة النجمة لتسجيل الحضور شفهيا بعدما حالت زحمة السير دون وصول النواب في الموعد المحدد.

انقضى الأمر وأقر المجلس سلسلة قوانين بدأت بالعسكر وانتهت بالمشروع الأخضر ومن التشريع إلى التعميم أجرى مصرف لبنان "عملية كابيتال كونترول" بمخدر موضعي عن أسوأ أزمة نقدية ضربت البلاد وأصدر التعميم 169 ليساوي بين المودعين، إلا أن الخطوة هذه بقيت غير مكتملة لأنها لم تتزامن مع إجراءات تنفيذية لإعادة هيكلة المصارف وسد الفجوة المالية.

هدوء نسبي في سوق المال قابله تهويل أمني عند الحدود الشرقية الشمالية بتقارير إعلامية أثارت بلبلة قطعتها قيادة الجيش ببيان نفي عن حشود عند الحدود وأكدت قيادة الجيش أنها على تواصل دائم مع السلطات السورية وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار.

ما يشاع في الأمن لم ينسحب على اللجنة الرئاسية الثلاثية المكلفة إعداد مسودة الرد على الورقة الأميركية ومع مواصلة اجتماعاتها الماراتونية فرضت حظرا على وسائل التواصل ومارست "ضبط اللسان" أمام فضول الصحافة.

في المقابل أفادت معلومات الجديد بأن السفارة الأميركية ستستضيف الخميس المقبل اجتماع سفراء الخماسية لمواكبة المتغيرات وللتأكيد على عنوانين رئيسيين: السلاح والإصلاح.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواكبة الدول الخمس للحراك الرئاسي اللبناني وتحضيراته للرد على ورقة المبعوث الأميركي وتحدثت معلومات الجديد عن تحديد مواعيد زيارة توم براك إلى لبنان في السابع والثامن من الشهر الحالي.

ويتزامن موعد وصول براك مع زيارة يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن استبقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع القرار التنفيذي لرفع العقوبات عن سوريا وإعلانه أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أعلن نتنياهو جدول أعمال الزيارة وعقد لقاءات مع مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين واعتبر الزيارة خطوة عقب ما أسماه النصر الكبير على إيران وأن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه.