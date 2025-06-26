مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

مشهدٌ جديد في المنطقة بعد حرب الإثني عشر يومـًا التي كانت أطرافـُها: إسرائيل وأميركا وإيران.... مشهدٌ يُطلُّ عليه لبنان بمتابعةٍ لوقائعه من دون أن تحـُولَ دون عودته إلى ملفاته الداخلية. وتحط عـّينةٌ من هذه الملفات في جلستين: الأولى لمجلس الوزراء غدًا والثانية لمجلس النواب تـُعقد الإثنين المقبل وقد أضيفت إلى جدول أعمالها أربعة مشاريع واقتراحات قوانين اقرتها لجنة المال والموازنة النيابية أمس.

أمـّا الملف الجنوبي فهو حاضرٌ دائمـًا انطلاقـًا من الوقائع العدوانية الإسرائيلية التي سجلت اليوم غارتين على بيت ليف وبرعشيت اسفرتا عن سقوط شهيدين وعمليةَ تسلل إلى حولا تم خلالها تدمير منزل.

وإلى المتابعات اللبنانية انضم عنوانٌ قديم - جديد يرتبط بخطر الخلايا الإرهابية انطلاقـًا من إلقاء الجيش اللبناني القبض على قيادي بارز في داعش يلقـّب بـ (قـَسـْرَوَة) كان قد تسلم قيادة التنظيم في لبنان بعد توقيف سلفه الذي عـُيـَن واليـًا للبنان.

في المنطقة يتجه الوضع الإقليمي بعد حرب الإثني عشر يومـًا نحو الخيار الدبلوماسي في ظل ما يتردد عن احتمال استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية قريبـًا. هذا الخيار عززه قولُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إننا سنُجري محادثات مع إيران الاسبوع المقبل وكذلك إعلان موفده ستيف ويتكوف ان لديه إحساسـًا قويـًا بأن طهران جاهزة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

لكن أيـًا من كلام ترامب وموفده لم تؤكده إيران وقيادتـُها علمـًا بأنه كانت للسيد علي الخامنئي اليوم إطلالة تلفزيونية هي الأولى بعد العدوان على بلاده.

المرشد الأعلى توجه خلال هذه الإطلالة إلى الإيرانيين مهنئـًا بالانتصار على الكيان الصهيوني الذي هُزم وسُحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية - كما هنأ بانتصار إيران على النظام الأميركي. وأكد ان نظام الولايات المتحدة دخل بشكل مباشر الحرب لأنه شعر بأن الكيان الصهيوني سينهار بالكامل إذا لم يتدخل. وشدد السيد الخامنئي على ان العدوان الأميركي لم يحقق أي انجاز.

وفي إيران ثمة عملٌ دؤوب حاليـًا على تحصين الجبهة الداخلية ولملمة الجراح وتنظيف البيئة من عملاء الموساد من خلال ملاحقتهم واعتقالهم مثلما حصل في خوزستان وأصفهان وفارس وطهران خلال الساعات الأخيرة. وفي القرارات الإيرانية إقرار مجلس صيانة الدستور مشروع القانون المقدم من البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في المقابل يُحصي كيان العدو الإسرائيلي خسائره وسط استمرار فرض الرقابة العسكرية طوقـًا مـُشـَدَّدًا يَحُول دول الإفراج عن حجم الأضرار الناجمة عن القصف الإيراني. لكن المعلومات المتوافرة أشارت إلى ان صندوق التعويضات الإسرائيلي تلقـَّى نحو اثنين وأربعين ألفَ طلبٍ يتعلق معظمها بأضرار في المباني. وتوقعت وسائل الاعلام العبرية أن تصل كلفة الحرب على إسرائيل إلى عشرين مليار دولار.

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مقدمة تلفزيون "أو تي في"

في مقابل الهدوء الاقليمي الحذر، ضجَّة محلية لا تخلو من مفاجآت.

فعلى الصعيد الاقليمي، يرخي اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران بظلّه على المشهد العام، من دون ان يتبيَّن حتى اللحظة هل سينعكس انهاء لمأساة غزة، بنتيجة التفاوض الجاري حالياً بوساطة مصرية. وتحت العنوان الاقليمي، أكد مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم أن واشنطن تأمل بإبرام اتفاق سلام شامل مع طهران. كما كشف في سياق متصل أن إعلانات كبرى ستصدر قريباً بشأن دول جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام، بينها دول لم نكن لنتخيلها أصلًا، على حد تعبيره.

لكن على المستوى المحلي، الجعجعة من دون طحين تبقى السمة الابرز لغالبية المواقف السياسية، التي يدور اكثرها في حلقة الوعود المفرغة، من قضية الجنوب الى معاناة المودعين، وما بينهما من نزوح سوري مستدام وسلاح فلسطيني باق في المخيمات حتى اشعار آخر.

اما سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي، فشكل اليوم عنوان مفاجأة كبرى خرق فيها وليد جنبلاط جدار الصمت اللبناني، حيث كشف أنه عمل على تجميع السلاح المذكور مركزياً وتم تسليمه للدولة قبل ثلاثة اسابيع. وتمنى جنبلاط على سائر الأحزاب تسليم سلاحها بالشكل المناسب، معتبراً أن صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وقائلاً: إذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة، لأن السلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة.

خبر لافت آخر خرق الجمود المحلي، هو تلقي رئيس الجمهورية جوزاف عون، اتصالاً هاتفياً من إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. كما أبدى ماسك رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية. وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً وواعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة.

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مقدمة تلفزيون "ام تي في"

العالم الاسلامي احتفل اليوم برأس السنة الهجرية.. فكل سنة وانتم بخير. وفي اجواء العيد، المنطقة تعيش هدوءًا ما بعد العاصفة. واللافت ان ايران تسير على طريق حزب الله في ما يتعلق بإنكار الواقع. فبعد الحرب على لبنان لم يعترف الحزب لا بالخسارة ولا بالهزيمة، بل اعتبر انه صمد وانتصر. وها النغمة غير المقنعة نفسُها تتردد اليوم في طهران. فالمرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي اكد ان ايران وجّهت صفعة ً قوية الى اميركا وسحقت اسرائيل. فعن اي صفعة يتحدث المرشد؟ هل عن الصواريخ التي ُارسلت الى قطر والى قاعدة العُدَيد ولم تصل؟ وكيف يقول إن اسرائيل سُحقت، فيما علماؤه النوويون وقادتـُه العسكريون ومنشآتـُه النووية صاروا جميعا اما رفاتاً واما حطاما؟ في المقابل بدا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منطقياً للغاية بإعلانه ان اسرائيل والغرب انتصرا بالتحالف مع الولايات المتحدة. لكن الأهم في المؤتمر الصحافي لجنبلاط كشفـُه انه سلّم سلاحَ حزبه منذ ثلاثة اسابيع داعيا كلَ الاحزاب الى تسليم سلاحِها لكي يُصبح حصراً بيد الدولة. وفي السياق علمت ال ام تي في ان هناك تنسيقاً وجهداً ثلاثياً بين بعبدا وعين التينة والسراي لدراسة الورقة التي قدمها الموفدُ الاميركي توم براك والتي طلب فيها من لبنان خطة ً متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة مع تحديد الالية والمراحل . وعُلم ان المسؤولين في لبنان ينتظرون عودة َبراك في السابع من تموز لابلاغه الموقف الموحد، علما ان لبنان لم يتلق بعد تأكيداً رسمياً لهذا الموعد.

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مقدمة تلفزيون "المنار"

تهنئةٌ من القائدِ الحكيمِ للشعبِ العظيمِ بالنصرِ على النظامِ الصهيونيِّ المزيّف، ومعها اعلانُ ثوابتِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ الحاليةِ والمستقبليةِ كما أكدَها الامامُ السيد علي الخامنئي.

ومعَ الشكرِ على النِعَمِ الالهيةِ لتمكُّنِ القواتِ المسلحةِ الايرانيةِ من الاطباقِ على مقراتِ العدوِ العسكريةِ خارقةً كلَّ طبقاتِهم الدفاعية، كانَ تقديرُ الامامِ الخامنئي للشعبِ الايرانيّ الذي حضنَ قواتِه المسلحةَ واثبتَ في ساحاتِ النزالِ الوحدةَ والانسجامَ الاستثنائيينِ.

وللنظامِ الصهيونيِّ الذي لم يَكُن وحيداً في المعركةِ تحذيرٌ من أنَ التعرضَ للجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ له كُلفةٌ كبيرة، ولسيدِه الاميركيِّ تأكيدٌ من الامامِ الخامنئي اَنهم لم يَتمكنوا من فعلِ شيء، ولم يَصلوا إلى الهدفِ الذي كانوا يَسعَون إليه، وهم يُضخّمونَ لتغطيةِ الحقيقةِ وإخفائها. وفي حالِ وقوعِ أيِّ تعرّضٍ جديدٍ لايران، فإن كُلفةَ العدوِ وكُلفةَ المعتدي ستكونُ بالتأكيدِ عاليةً جدا.

وبعلوِّ الموقفِ الذي أكدَ السيادةَ الايرانيةَ واقتدارَ موقفِها كانت توصيةُ مجلسِ الشورى المُصَدَّقةُ من مصلحةِ تشخيصِ النظامِ الى الحكومةِ الايرانيةِ بضرورةِ تعليقِ التعاملِ مع الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذَرية، لسوءِ ممارستِها ومديرِها وعدمِ حياديتِهما.

اما وكيلُ المعركةِ في المنطقةِ ومديرُها دونالد ترامب فقد أكملَ صخَبَ مواقفِه والاستشراسَ بحمايةِ تل ابيب وحكومتِها، معلناً انه كما حمى الكيانَ العبريَ سيَحمي بنيامين نتنياهو، مطالباً المحكمةَ الصهيونيةَ بوقفِ ما اسماهُ بالمهزلةِ لملاحقتِها نتنياهو، ملمحاً الى حمايتِه من المحاكمةِ مقابلَ ابرامِ صفقةٍ لوقفِ حربِ غزة.

حربٌ لا تزالُ تفتكُ بالشعبِ الفلسطينيِّ المحاصر، وتُكملُ الى لبنانَ حيثُ العدوانيةُ المتواصلةُ في كلِّ يوم، وجديدُها غاراتٌ ادّت الى ارتقاءِ شهيدينِ في بيت ليف وشقرا..

ومن بيتِ الاحزانِ على السبطِ الشهيدِ واهلِ بيتِه في كربلاء، يجددُ حزبُ الله العهدَ والوفاء، مقدماً على طريقِ تضحياتِها قرابينَ عظاماً مع اولِ عامٍ لرحيلِ سيدِ شهداءِ الامةِ الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله وثلةٍ من القادةِ الشهداء، وجيشٍ من الاصحابِ الذين نالوا الحُسنين..

وبعدَهم اهلُ الوفاءِ المنتظرونَ على نيةِ النصرِ الاكيد، وما بدّلوا تبديلاً، يقودُهم الامينُ على النهجِ والرايةِ التي لن تَسقُط، الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم الذي سيَفتتحُ مراسمَ احياءِ عاشوراءَ بكلمةٍ مساءَ اليومِ في مجمعِ سيدِ الشهداءِ في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت.

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مقدمة تلفزيون "ال بي سي"

إيران تصعِّد لهجتها في المواقف وفي التشريعات.

في المواقف، يقول المرشد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" ، لكنها دخلت الحرب "لإنقاذ" إسرائيل، و"الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة قوية على وجه أمريكا، واستهدفت واحدة من أهم قواعد أمريكا في المنطقة".

في التصعيد تشريعًا، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكلفُ النظر في التشريعات، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدرَّجَ التشريع من موافقة مجلس الشوري إلى موافقة مجلس صيانة الدستور.

في المقابل، يواظب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نفي ما يصدر من معطيات تتعلق بالمخزون النووي الإيراني. وفي أحدث موقف له في هذا الإطار تأكيده أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من موقعٍ تحت الأرض تعرّض لقصف أميركي الأسبوع الماضي.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم يتم إخراج شيء من منشأة فوردو، إذ أن ذلك كان سيستغرق وقتا طويلا وسيكون خطيرا جدا، والمواد ثقيلة جداً، ويصعب نقلها".

ما قاله الرئيس ترامب أكد عليه وزير دفاعه أنه لم ترد إليه معلومات مخابراتية، عن أن إيران نقلت أيا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

في المقابل، تقول صحيفة فاينانشال تايمز إن دولا أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً..

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، إن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغَ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، بما يقارب مستويات الأسلحة، لم يكن مُركزا في فوردو.

بين المعطيات التي يعلنها المسؤولون الأميركيون، ومعطيات الجانب الإيراني، ومعطيات وسائلِ إعلام عالمية، ما زالت صورة نتائج حرب الإثني عشر يومًا تحتاج إلى مزيد من التدقيق.

لبنانيًا، إنشغال بالورقة التي سلَّمها الموفد الأميركي طوم براك إلى المسؤولين اللبنانيين، والمتعلقة بطلب وضع روزنامة زمنية لتسليم سلاح حزب الله... الجانب اللبناني يدرس هذه الورقة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المهلة غير مفتوحة، كذلك فُهِم أنه ما لم تحدد الدولة هذه المهلة ، فإن الجانب الأميركي سيقوم بهذه المهمة.

إذًا شهر تموز سيكون شهر هذا الإستحقاق، والبداية من هذا الملف.

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مقدمة تلفزيون "الجديد"

على التقويمِ الهِجْري لانتهاءِ حربِ الـ12 يوما، سَلَّم وليد جنبلاط سلاحَه، فَتَح الزعيمُ "مُنشأةَ" المختارة وشَرّعَ أبوابَ "فوردو الجبل" أمام وَكالةِ الطاقةِ السياسية، ومنها إلى الذين لا يَزالونَ يَختَزِنونَ السلاحَ، بأَنْ سَلِّمُوا سلاحَكم بالتسلسلِ المَنهجي وبمفعولٍ رَجعي عن أحداثِ أيار عام 2008، قَدَّم جنبلاط كشفاً عن سلاحٍ خفيفٍ ومتوسط، جرى شراؤه تدريجياً وتجميعُه مركَزياً بعد السابعِ من أيار لمواجَهةٍ جرى تطويقُها في حينِها. نام هذا السلاحُ في مَخازنِه في موقِعٍ ما في المختارة لسبعةَ عشَرَ عاماً، ومعَ مَلْءِ الفراغِ الرئاسي قدَّم جنبلاط طلَباً لبعبدا كي يستلمَ الجيشُ اللبناني السلاحَ وتمَّ الأمرُ قبل أربعةِ أسابيع، وجاءتِ الحروبُ التي "كانت ماشية بالشرق وبالغرب" لتؤخِّرَ إعلانَ موعِدِ التسليم. قرأَ جنبلاط اللحظة والتَقَط مرصَدُهُ الصفحةَ الجديدة التي فُتحت في الشرق الأوسط وكي يكونَ العِبرة، كان أولَ العابِرين إلى مرحلةٍ بصفر سلاح على قاعدةِ أنَّ وسائلَ المواجَهةِ السابقة لم تعُدْ صالحة، ومن موقع الذاكِرة، غمَزَ جنبلاط حزبَ الله وقال إنَّ ذاكرةَ البطولاتِ والمقاومين في مواجهة إسرائيل هي السلاحُ الأمضى، وفي رسالةٍ ثلاثيةِ الأبعاد لبنان والفلسطينيين وحزبِ الله، دعا الجميعَ إلى العمل بالمِثل وبالطريقة المناسِبة. ففي جولةِ اليوم انتَصَرت إسرائيل والغربُ وأميركا وربما لن تكونَ آخِرَ الجولات، وقد نُقبِلُ أو لا نُقبِل على التطبيع. جنبلاط أنعَشَ ذاكرةَ بعضِ اللبنانيين بأنَّ هناك نِقاطاً لا تزال محتلةً وقرىً ممسوحة، ومنها عَرَّج نحو مزارعِ شبعا فعاد إلى مُربّعِه الأول بقولِه: كانت وستبقى سوريّة، وفَتح الطريقَ إلى الأمم المتحدة أمام الدولتينِ السوريةِ واللبنانية لتُبرِزَ كلٌّ منهما مستنداتِها وأوراقَ المُلكية وما على الأمم إلا أن تكونَ الحَكَم تأخَّرَ جنبلاط خمسةَ عشَرَ عاماً على استدارته نحو السلاح الأبيض وتأخَّرَ الرؤساءُ الثلاثة شهراً في عملية تخصيبِ المرحلة والجلوسِ على طاولةٍ ثلاثيةِ القرار والقيامِ بمبادرةٍ محدودةِ المُهَل لسحبِ السلاح إلى يد الدولة وإبلاغِ مَن يَعنِيهم الأمرُ طَوْعاً لا تحتَ التهديد بأنهم أولياءُ أمرِ السلاح ولو سَلَكوا هذا المسارَ لوَفَّروا على أنفسِهم وعلى لبنان عاملَ الوقتِ بانتظار "ورقة" الضغطِ الأميركية مسبوقةً بقولِ المبعوثِ الأميركي توم برّاك في حديث متلفز "إن حزبَ الله انتهى.. حزبَ الله يجبُ أن ينتهيَ وأقصِدُ بالمعنى العسكري"، وبانتظار زيارتِه الثانية المجَدوَلة في الخامسِ من الشهرِ المقبل، أَطلق برّاك موقفَه تِجاهَ حزبِ الله من فضاء المملكة "، وكشفت معلوماتُ الجديد أن برّاك اجتمع أمسِ في الرياض مع المكلفِ بالمِلف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان وناقشا المِلفَّ اللبناني في لقاءٍ امتدَّ حتى ساعاتٍ متأخرة من الليل، وكان اتفاقٌ في الموقفِ بشأن لبنان. فيما تولى إيلون ماسك الاتصالَ برئيسِ الجمهورية جوزاف عون مبدياً اهتمامَه بقطاعِ الاتصالات والإنترنت في لبنان ورغبتَه في أن تكونَ شركاتُه حاضِرةً فيه. أمام ما تَقدَّم، فإنَّ عاملَ الوقتِ لم يَعْفُ عمَّا مَضى من فساد، وبعدما فَتحتِ الجديد صُندوقَ كازينو لبنان الأسود، تحركَ القضاءُ عفواً واتَّخذَتِ القاضية دورا الخازن قراراً بتوقيفِ اثنَي عشَرَ شخصا من أصحابِ فروع ولاونجات betarabia بعدما كانت قد أَقفَلَت مكاتبَهم الثمانية والمحضرُ سيُفتح على هدرٍ بملايينِ الدولارات وعلى رؤوسٍ كبيرة حانَ موعِدُ سقوطِها.