* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

على مسافة أقل من عشرة أيام من موعد إنطلاق الإنتخابات البلدية في جولتها الأولى بمحافظة جبل لبنان في الرابع من أيار المقبل وضع هذا الإستحقاق على مشرحة الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

في الجلسة الدسمة البالغ عدد بنود جدول أعمالها ثلاثة وعشرين حضر الملف الإنتخابي البلدي من باب اقتراحات عدة لتعديل قانون الإنتخابات في بيروت المحافظة التي حدد موعد انتخاباتها في الثامن عشر من أيار.

هذا الأمر استحوذ على نقاشات واسعة تحت قبة البرلمان اتسمت أحيانا بالحدة العائد منشأها إلى زحمة الأفكار المطروحة المتباعدة أو المتناقضة.

إذ يشدد بعضها على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي ويدعو بعضها الآخر إلى الحد من صلاحيات المحافظ ويطالب بعض ثالث بتأجيل العملية الإنتخابية في العاصمة.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فكان موقفه واضحا منذ اللحظات الأولى لانطلاق الجلسة التشريعية إذ قال ردا على مداخلات أخذت بعدا طائفيا: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا إنتو بيمرقوه. وهذا شيء لا يجوز على الإطلاق وعلينا كمجلس نواب إمتصاص كل شيء والنائب هو نائب عن كل الأمة وفق الدستور.

وإذا كان العنوان الإنتخابي البلدي هو نجم جلسة مجلس النواب فإن مشاريع أخرى على جانب كبير من الأهمية كانت حاضرة وتم إقرارها ولا سيما تلك التي تتعلق بتعديلات مشروعي السرية المصرفية والنقد والتسليف.

وقد رفع الرئيس بري الجلسة الصباحية وافتتحت جلسة أخرى مسائية لمتابعة البحث بمشاريع القوانين المتبقية.

وقد تزامن إقرار المشاريع المالية المهمة مع مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وعلى هامش هذه المشاركة وقع وزير المالية ياسين جابر اتفاقا مع البنك الدولي يقضي بتقديمه قرضا للبنان بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار لاستخدامه في معالجة مشكلة الكهرباء.

في الشأن الجنوبي مواقف لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي كرر أمام القائد العام لليونيفيل أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم وأشار إلى الإنتخابات البلدية والإختيارية المقررة في كل الجنوب في الرابع والعشرين من ايار موضحا أن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي يتعذر عودة الأهالي إليها.

أما في الجنوب الفلسطيني فقد ارتكبت قوات الإحتلال مجازر جديدة في قطاع غزة سقط نتيجتها خمسون شهيدا وأكثر من مئة وخمسين جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وعلى إيقاع هذه المجازر يحط قائد القيادة الوسطى الأميركية اليوم في تل أبيب في زيارة متعددة الأهداف.

وتأتي الزيارة قبل يومين من استئناف الحوار الأميركي - الإيراني في مسقط التي تستضيف السبت المقبل اجتماعا تقنيا للخبراء تعقبه مباشرة جولة سياسية ثالثة للمفاوضين.

وقبل هذه الجولة أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤلا حذرا وقال إنه إذا كان مطلب واشنطن الوحيد هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية فهذا طلب يمكن تحقيقه.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

الى الانتخابات البلدية والاختيارية در. فمن كان لا يزال يراهن على تأجيل الانتخابات, انطلاقا من اشكالية المناصفة في مدينة بيروت والمدن الكبرى، سقط رهانه اليوم.

فاقتراحات القوانين لتعديل قانون الانتخابات البلدية, تم ترحيل نقاشها الى مرحلة لاحقة،

والصناديق في بيروت وفي كل المناطق اللبنانية ستفتح اعتبارا من الرابع من ايار وفق قانون الانتخابات الحالي.

السبب الاساسي لسقوط اقتراحات القوانين ان ثمة من حاول مقايضة اقرار المناصفة في بيروت

باضعاف صلاحية المحافظ،

هو امر لم يمر، وجوبه بمعارضة قاسية.

وعليه، فان الكلمة الفصل في انتخابات بيروت والمدن الكبرى ستكون للتوافقات السياسية.

فهل تنجح التوافقات المذكورة في تحقيق المناصفة واقعيا بعدما لم تنجح قانونيا،

ام ان الارض ستكون لها كلمة أخرى؟

مقابل عدم نجاح مجلس النواب في اقرار اقتراحات القوانين الانتخابية،

فانه نجح في اقرار مشروع الحكومة المتعلق بالسرية المصرفية.

ولا شك في ان اقرار القانون المذكور يشكل خطوة اولى وضرورية لتحقيق الاصلاح المالي المنشود، ويتيح للبنان ان يتوصل علميا الى مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال.

ديبلوماسيا، سفير ايران زار مقر وزارة الخارجية حيث قدم توضيحات بشأن التغريدة الاخيرة التي نشرها مؤخرا.

واللافت ان وزيرالخارجية يوسف رجي لم يلتق السفير الايراني رغم انه كان موجودا في مكتبه، وبالتالي فان مجتبى اماني قدم توضيحاته الى المدير العام للخارجية!

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* مقدمة الـ "أو تي في"

بين الجلسة التشريعية والانتخابات البلدية والاختيارية، لا يحجب الضجيج على الساحة المحلية الاضواء عن المسار الخارجي الاكثر تأثيرا في لبنان، اي مفاوضات الملف النووي الايراني التي تنطلق جولتها الثالثة السبت المقبلة في عمان، في وقت كشفت صحيفة بوليتيكو عن تكليف مدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية MICHAEL ANTON قيادة فريق من اثني عشر مسؤولا حكوميا اميركيا للتفاوض مع إيران على مستوى السياسة كما الخبراء، هذا في وقت كان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يحذر من عرقلة اسرائيل وبعض الجماعات ذات المصالح الخاصة كما سماها، للمحادثات، مرفقا تعليقه بصورة شبح عبر منصة اكس.

ومن الملف الايراني الى الشأن السوري، حيث أفاد موقع BLOOMBERG بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يرغب بالانضمام الى الاتفاقات الابراهيمية مع اسرائيل وفقا لما يعتبرها شروطا صحيحة. ونقل الموقع عن عضو مجلس النواب الاميركي CORRY MILLS الذي زار سوريا الأسبوع الماضي والتقى الشرع أنه نقل رسالة الى الرئيس دونالد ترامب بهذا الخصوص.

وبالعودة الى لبنان، حيث يبقى ملف سلاح حزب الله عالقا بين مطرقة الضغوط الاميركية من جهة وسندان العجز الرسمي اللبناني من جهة اخرى، فقد سجلت الجلسة التشريعية اليوم نجاحا نسبيا بإقرار قانون السرية المصرفية، ولو مشروطا، في مقابل فشل موصوف في حماية المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت، على وقع المزايدات الطائفية التي دفعت في اتجاه التأجيل والاحالة على اللجان-المقابر، على حساب الميثاق.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

على قاعدة: "لا تستطيع الربح مرتين في آن واحد"، هذا ما حصل في مجلس النواب اليوم. ربح لبنان، الدولة والشعب، المقيم والمغترب، قانون السرية المصرفية، وهو إنجاز يتكامل فيه جهد مجلس النواب مع جهد الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

التناغم كان واضحا: المجلس النيابي قدم جرعة " إسناد" الى الوفد اللبناني الى واشنطن، والوفد اللبناني تلقف القانون الذي ورده من بيروت ، وقدمه الى المفاوضين في صندوق النقد، وفي البنك الدولي، ولم يكتف بذلك، بل قدمه أيضا الى الدياسبورا التي اجتمع بأركان منها على هامش اجتماعات واشنطن.

والدياسبورا ستشكل بدورها " إسنادا" كبيرا, ولكن بعد ان تطمئن الى ان لبنان يلتزم الشروط التي يضعها المجتمع الدولي، التي تختصر بكلمتين : الاصلاح والسلاح، فأركان الدياسبوا لا يخاطرون بمصالحهم اذا كان دعمهم لبنان سيؤثر على مصالحهم.

اذا على لبنان الرسمي ان يلتزم سلسلة من الشروط، ويستجيب لسلسلة من المطالب ، وقانون اليوم اول الغيث.

ما لم يربحه لبنان اليوم، التوازن المضمون في انتخابات بلدية بيروت التي ستذهب فيها النتائج الى كل الاحتمالات، وليس في الافق ما يشير الى ان التسوية ممكنة ، في ظل رفض المس بصلاحيات المحافظ ، وفي المقابل رفض مبادلة المناصفة بتقليص صلاحيات المحافظ.

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* مقدمة "الجديد"

ربح النقد والتسليف ورقة المليون وتم تسليف اللبنانيين من "كيسهم" اوراقا نقدية تخفف أثقال محفظة اليد وحقائب السيدات وسيعود للمصرف المركزي تحديد فئة الأوراق النقدية التي سيتم ضخها في السوق من فئة الخمسمئة الف وثانية من فئة المليون من دون تحديد مصير ورقة الملايين الخمسة والإصدارات هذه وجهان لعملة واحدة صارت مع الأزمات حبرا على ورق.

ولكن مجلس النواب أجاز جمع أصفارها وأزال المجلس ختم "السري للغاية" عن قانون سرية المصارف المطلوب دوليا والذي يعد علامة من علامات الإصلاح وإلى مجالس ملوك "الجان" رحل قانون البلديات ودخل في عالم الغيب بعدما ثبت أن النواب لم يقوموا بواجباتهم وتركوا أمر مناقشة تعديل قانون البلديات إلى ربع الساعة الأخير.

وعلى مسافة أسبوع من انطلاق الانتخابات البلدية ومن كان حتى انعقاد الجلسة متمسكا بتعديل النصوص المتعلقة ببلدية بيروت أم العواصم الانتخابية صرف النظر عن التعديل عند اقتراح تقدم به رئيس الحكومة نواف سلام بتأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية.

بالمعجل المكرر استفاق أهل السياسة في بيروت على بلديتها لحسابات آنية انتخابية لا يعود ريعها إلى الصالح العام وهي البلدية الأم الأغنى بين نظيراتها البلديات والتي جعلتها التدخلات السياسية "كرم على درب" وانتهى بها الفساد إلى بلدية مفلسة "هي فوضى"، طبعت الجلسة التشريعية ولم يستطع المايسترو نبيه بري ضبط إيقاعها فجرى التصديق بالمناداة على مشاريع القوانين المدرجة من خارج جدول الأعمال.

وآخر الأولويات حضر من باب الحسرة موضوع إعادة الإعمار في الجنوب في وقت لم تسلم فيه حتى البيوت الجاهزة من تدمير العدو الإسرائيلي لها وآخرها استهداف غرفة جاهزة في ميس الجبل أدى إلى إصابة مسعف في كشافة الرسالة وعليه ترك النائب ابن بلدة الخيام المدمرة علي حسن خليل "الشؤون الجنوبية".

وأطلق من ساحة النجمة مسيرة انقضاضية على مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مطالبا خلال الجلسة التشريعية بإحالتها على التحقيق بذريعة أنها لم تقم بواجباتها مايا كريمة نسب الدكتور صلاح الدباغ أتت إلى هيئة الرقابة من إرث رسخ دعائمه والدها كقائد عروبي ومناضل في حركة القوميين العرب اكتسبت نزاهة والدها كمحام ذائع الصيت في الدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية وسلكت طريق النجاح وارتقت إلى منصبها رئيسة لهيئة الرقابة على المصارف بكفاءتها يأتي النائب علي حسن خليل من أسوأ تجربة طبعت وزارة المال في عهده وما شاب هذا العهد من انهيار وفساد موثق بساعة يد تتعدى قيمتها خمسين ألف دولار وهو أول من أوهم العالم من موقعه على رأس مالية الدولة أن "الليرة بخير"، وأن لا خوف على الودائع ومن يطالب بإحالة مايا دباغ على التحقيق صادرة بحقه مذكرة توقيف ولا يقيم وزنا لتحقيق أو قضاء جلسة الاتهام والفوضى استأنفت اعمالها هذا المساء وأرجأت البحث باقتراح قانون يرمي الى حظر تحويل اموال النازحين السوريين الى لبنان وأعطيت الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول النازحين ومرة اخرى يتفلت لبنان من اي حل لأزمة دخلت عمر الاربعة عشر عاما.

في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى الزيارات المرتقبة لرئيس الجمهورية جوزاف عون الى عدد من الدول العربية والخليجية وعلى أهميتها في إعادة وصل ما انقطع وتبديد الهواجس القائمة عبر خطوات ملموسة.. فإن هذه الدول لا تزال تقيم الحد على رعاياها بعدم المجيء إلى لبنان وعدم استيراد البضائع منه باستثناء دولة الكويت التي وعلى الرغم من مخاوفها الكثيرة أمنيا، إلا أنها لم تقاطع لبنان، وأثبتت على مر أزماته أنها دولة شقيقة في أوقات الشدة ولطالما حولت الكويت لبنان إلى قرية سياحية لرعاياها ورد الواجب بزيارتها اصبح واجبا.