* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

مثلما فعل خلال يوم الفصح وقبله كرر العدو فعلته في أول يوم عمل بعد العيد: اعتداء بمسيرة على بعورتا الشوفية وآخر على الحنية الجنوبية.

في الأولى سقط شهيد نعته الجماعة الاسلامية وفي الثانية قضى مواطن يعمل في جمع الخردة.

هذا التصعيد الاسرائيلي الميداني شبه اليومي واكبه تصعيد كلامي حيال لبنان بلسان بنيامين نتنياهو عندما قال إن الرد سيمتد اليه والى بقية الجبهات ولن يقتصر على اليمن.

على الجبهة السياسية الداخلية تقدمت التحضيرات للجلسة العامة الذي تقرر ان يعقدها مجلس النواب الخميس المقبل.

وفي هذا السياق رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس تم خلاله إقرار جدول اعمال الجلسة التي يتعلق أبرز بنوده بالسرية المصرفية والانتخابات البلدية.

خلال اجتماع هيئة المكتب اكد الرئيس بري مجددا ان تأجيل الانتخابات غير وارد وأشار الى ما تكتسبه بيروت من رمزية على مستوى الوحدة الوطنية.

وإلى هذا انشغل المسؤولون الكبار اليوم بالزائر الإماراتي رئيس المجلس الاتحادي صقر غباش الذي زار مقري الرئاستين الأولى والثانية وجدد أمامه رئيس الجمهورية جوزف عون تأكيده ان اي مسألة خلافية تحل بالحوار ولا أحد في لبنان يريد العودة الى الحرب.

والحوار هو الذي يحكم حاليا المسار الأميركي - الايراني الذي تنتقل مفاوضاته غدا الى مستوى الخبراء في مسقط قبل ان تستضيف العاصمة العمانية الجولة التفاوضية الثالثة يوم السبت ما يعني أن البحث في التفاصيل قد انطلق باتجاه اتفاق محتمل بين الطرفين.

هذا الاحتمال عززه تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان بلاده أجرت محادثات جيدة للغاية مع ايران في روما.

أما موسكو التي حط فيها سلطان عمان فيجب ان تلعب دورا مهما في المحادثات النووية على ما أكدت إيران التي يستعد وزير خارجيتها ليطير الى الصين.

إلى كل ذلك تسود العالم لليوم الثاني على التوالي اجواء من الحزن والأسف على رحيل البابا فرنسيس.

رجل الاخوة الإنسانية وابن المهاجرين وأبو الفقراء ... نشرت اليوم أولى صور جثمانه مسجى في نعش تمهيدا لمراسم الجنازة التي تجري السبت المقبل في كنيسة بازيليك سانتا ماريا مادجوري.

وبحسب وصيته فقد طلب البابا فرنسيس ان يوضع في تابوت من الخشب تحت التراب ويكتب على ضريحه فقط (فرنسيسكو) وان يتكفل بدفنه شخص غريب.

وبعد مراسم التشييع تبدأ رحلة اختيار خلف له في عملية تستغرق عادة اسبوعين او ثلاثة لكنها قد تمتد طويلا إذا ما تأخر تصاعد الدخان الأبيض.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

لبنان، الدولة، يستعاد قرراها الحر يوما بعد يوم. فللمرة الاولى، ومنذ زمن بعيد، لم يعمد وزير خارجية لبنان الى استدعاء سفير ايراني على خلفية كتاباته ومواقفه. استدعاء يوسف رجي لمجتبى اماني على خلفية ما كتبه الاخير على صفحته على اكس حول حصرية السلاح حدث ينبغي التوقف عنده، ويعني ان لبنان الرسمي لحق أخيرا بلبنان الشعبي، بحيث تخطى مبدأ مراعاة الجانب الايراني، وانه اصبح قادرا ان يقول له : كفى تدخلا في شؤون لبنان الداخلية.

وقبل ان يحصل الاستدعاء المنتظر، كان الوزير رجي يعلن من مصر وامام نظيره المصري ان حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي، وان خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان بهذا الخصوص.

توازيا، كان رئيس الجمهورية يؤكد امام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة ان لا احد في لبنان يريد العودة الى الحرب، وان أي مسألة خلافية تحل بالحوار. علما ان الحوار بين الرئيس والحزب مستمر، بواسطة موفد من قبل كل طرف، في حين ان الحوار المباشر بين الطرفين لم يبدأ بعد.

في الاثناء، ينتظر لبنان نتائج المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد. وقد أشارت اجواء الوفد اللبناني، الذي اجتمع مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الى ان المجتمع الدولي يصر على ضرورة شروع الدولة اللبنانية في تنفيذ الاصلاحات المالية من دون اي ابطاء، وهو لا يرى ان لبنان اتخذ خطوات عملية لتحقيق قانون الانتظام المالي الذي هو المدخل الفعلي لاعادة الودائع.

ولكن قبل تفصيل المواضيع المحلية، نعود الى الحدث العالمي الأبرز المتمثل برحيل البابا فرنسيس، بابا الفقراء وداعية السلام ومكافحة الفساد.

فالكنيسة الكاثوليكية تستعد لعقد مجمع الكرادلة في كنيسة سيستين sistine في الفاتيكان لانتخاب بابا جديد، في حين أعلن الفاتيكان أن جنازة البابا فرنسيس تقام يوم السبت صباحا.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

المفاوضات الاميركية - الايرانية اطار وحيد لأحداث المنطقة عموما ولبنان على وجه الخصوص.

وقت تم ارجاء المفاوضات التقنية التي كانت مقررة غدا الى السبت المقبل، وقبل خمسة ايام من الجولة الثالثة من المحادثات التي تعقد مجددا في مسقط، شكلت زيارة سلطان عمان لموسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين عنوانا بارزا اليوم،

في ضوء المعطيات التي سربت قبل ايام عن احتمال دخول روسيا على خط ايجاد الحل للإشكالية النووية في ايران. واليوم ايضا، سجل اتصال بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تخلله بحث في ملف ايران، واتفاق على مجمل القضايا وفق ما اعلن البيت الابيض.

وأما محليا، فخفت السجال حول مصير سلاح حزب الله مؤقتا على رغم الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، والتي استهدفت اليوم قياديا في الجماعة الاسلامية، في وقت تتجه الانظار الى اللقاءات الوزارية والنيابية التي تعقد في واشنطن مع كل من صندوق النقد والبنك الدولي، قبيل جلسة تشريعية حافلة دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من ضمن بنودها قانون السرية المصرفية وعدد من القوانين المرتبطة بتحقيق المناصفة في انتخابات بلدية بيروت.

اما الحدث الاساس حول العالم هذا الاسبوع، فوداع البابا فرنسيس السبت المقبل في الفاتيكان، حيث بدأت الاسئلة تتكاثر حول هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، فيما يدفن البابا الراحل، بحسب وصيته، خارج اسوار الفاتيكان، في كاتدرائية سانتا ماريا، في قبر أصر على ان يكون بسيطا من دون اي زخرفة، على ان تكتب عليه كلمة واحدة هي: فرانسيسكوس.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

العالم لا يزال في مدار حدث وفاة البابا فرنسيس، وبدء الحديث عمن سيكون البابا الجديد.

السبت التشييع بمشاركة قادة من دول العالم وبعد ذلك يفتح ملف انتخاب البابا الجديد.

في الحدث اللبناني، وتيرة التصعيد الإسرائيلي التي بدأت بعد ظهر الأحد استمرت اليوم واستهدفت قياديا في الجماعة الإسلامية هو حسين عزت عطوي، القيادي في الجناح المسلح للجماعة المعروف باسم "قوات الفجر" في غارة استهدفته في بلدة بعورتا - قضاء عاليه.

في المقابل، ومن أبرز المفارقات، اعتقل الأمن السوري قياديين في تنظيم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي". وذكر بيان الجهاد اليوم، أن الأمن السوري اعتقل مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وكشفت الحركة أن القياديين تم اعتقالهما لأسباب مجهولة منذ خمسة أيام.

في واشنطن، يخوض الوفد اللبناني كباشا كبيرا مع صندوق النقد الدولي، عنوانه: ماذا انجز لبنان؟ وكيف يمكن تسييل ما انجزه في خانة طلب المساعدات.

بلديا، فيما الجميع يعتبر أن الإنتخابات البلدية حاصلة، فإن اللغم الأكبر بدا يظهر في البلدية الأكبر، بلدية العاصمة بيروت، والسباق قائم بين تفكيك هذا اللغم وبين تفجيره، فهل ينضج حل اللوائح المقفلة في العاصمة تجنبا للاختلال في المناصفة؟.

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* مقدمة "الجديد"

متأثرا بالعاصفة الرملية ولونها الأصفر سيقع لبنان في قبضة طقس مصري الهوى يعلوه الغبار حتى صباح الجمعة.

والغبار الحاجب للرؤية أمنيا وسياسيا يبقى إسرائيليا.

ولكن من دون تحديد زمن لنهايته، وهو مفتوح على اغتيالات وقصف وخرق للقرار الدولي واتفاق اطلاق النار وبتفلت من قواعد الاتفاق يقدم العدو على تصفيات لم تتحقق في الحرب وظلت أسماؤها على جدول الانتظار، وبينها اليوم الدكتور الجامعي حسين عطوي القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة الاسلامية.

وعطوي الذي نجا من الاغتيال العام الماضي، احتفظت اسرائيل بسجلاته،

وتتبعت مساره لتنفيذ غارة على سيارته عند مفترق بعورتا القريبة من الجية- الدامور الطيران المسير لاحق كذلك آلية على اطراف بلدة الحنية في قضاء صور واستهدفها بصاروخين ما اسفر عن استشهاد شخص وسقوط اصابات.

ورفع حزب الله سقف الإدانة معتبرا أن هذا العدوان المتواصل يحتم على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرج ‏العاجز، وألا تكتفي ببيانات الإدانة التي لم تجد نفعا ولم تردع العدو، وأن تقوم بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة ‏على كل المستويات وبجميع الوسائل المتاحة.

ولم يبدل لبنان الرسمي في قواعده الدبلوماسية او يرفع من حدتها وحافظ على الخطاب عينه، فاكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود

وعن السلاح قال: نحن نسعى لمعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية، مؤكدا ان أي موضوع خلافي يجب أن يحل بالتواصل والحوار مع الآخر وكلام عون جاء امام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش الذي قال: لقد وضعتم على أنفسكم عهودا وأداؤكم وأداء الحكومة يؤكد أننا امام عهد جديد معربا عن ثقته بأن لبنان مقبل على نقلة نوعية فيما تمنى الرئيس عون عودة الاماراتيين الى ربوع لبنان ووضع ما حصل في السابق وراء ظهرنا والنظر الى الأمام.

ومن القاهرة لفت موقف وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بعد لقائه نظيره اللبناني يوسف رجي، عندما تحدث عن ضرورة الضغط على اسرائيل لانسحابها من الاراضي المحتلة كافة، ولاسيما النقاط الخمس وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته من دون انتقائية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأما الوزير رجي فقد سبقته انجازاته الدبلوماسية قبل وصوله الى القاهرة ولاسيما عندما قرر استدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني في اليومين المقبلين على خلفية ما كتبه على منصة إكس، حول حصرية السلاح واعتبار سحبه مؤامرة ضد الدول.

ولسبب لا يتعلق باستدعاء رجي، اعلنت الخارجية الايرانية ان المحادثات على مستوى الخبراء بين اميركا وايران ستعقد يوم السبت بدلا من الاربعاء بالتزامن مع حضور رئيسي وفدي التفاوض ولن تتسع روما يوم السبت إلا لحزنها ولمراسم وداع البابا فرنسيس في ساحة بازيليك القديس بطرس.

وطلب البابا الراحل في وصيته أن يوضع في تابوت من الخشب تحت التراب ويكتب على ضريحه فقط فرنسيسكو من دون مظاهر ملفتة، وأن يتكفل بدفنه شخص غريب.