* مقدمة الـ "أن بي أن"

في إطار متابعته لعمل الإدارات العامة في البلاد وشكاوى المواطنين حضر رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى النافعة ومرفأ بيروت في زيارة مفاجئة تابع فيها عن قرب سير العمل في المرفقين واضعا المواطنين بموقع المسؤولية لإعلام الرئاسة بأي ممارسة غير قانونية يتعرضون لها فلا تساهل بعد اليوم بأي مخالفة من أي جهة كانت بحسب الرئيس عون.

وفي الشأن الإصلاحي الاقتصادي والمالي والمصرفي تبرز جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السراي الكبير من أجل متابعة درس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف, فيما انصب جانب من الاهتمام الداخلي اليوم على اجتماع لجنة المؤشر الذي خلص الى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات مكثفة بهدف رفع النتائج في الحد الاقصى خلال خمسة عشر يوما تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور رفع قيمة المنح المدرسية زيادة قيمة التعويضات العائلية ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

إلى قطاع غزة الذي ترتفع فيه يوميا حصيلة شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي فتباد عائلات وتمحى أخرى من السجل المدني وجديد تداعياته إعلان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دخول القطاع في حالة المجاعة.

أمأ على خط مفاوضات تبادل الاسرى فكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم بشأن استعادة الأسرى في غزة بينما أكدت القاهرة أنها تقدمت بمبادرة تعتقد أنها تشكل نقطة تحول نحو التوصل إلى اتفاق.

في العالم والمنطقة أيضا حبس أنفاس عشية بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط غدا والتي رأت طهران "بالدبلوماسية" التي أبدتها - رغم خطاب واشنطن التصعيدي- فرصة حقيقية لإنجاح المفاوضات واختبارا لجدية الولايات المتحدة التي استبقت المفاوضات بالتلويح بالعواقب الوخيمة على إيران.

أما المواجهة الأميركية الصينية فهي لا زالت تتفاعل مع رفع بكين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125% اعتبارا من يوم غد وهو ما من شأنه أن يزيد من حدة ضراوة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم وبتأثيرات كارثية على الدول النامية بحسب تقارير أممية.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

العناوين الاقليمية تتزاحم، والعنوان المحلي مكانك راوح.

فعلى المستوى الايراني، وعشية المفاوضات المرتقبة في عمان مع الولايات المتحدة، اكد مستشار المرشد الأعلى لإيران علي شمخاني أن طهران تبحث عن اتفاق واقعي وعادل مع واشنطن، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب لوح بأيام صعبة على ايران اذا فشل التفاوض.

وعلى الخط السوري، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إسرائيل بالسعي إلى نسف الثورة في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات العرقية والدينية وتحريض الاقليات ضد الحكومة الجديدة.

اما لبنانيا، فارتباك رسمي واضح على جبهة الجنوب، حيث تبدو السلطة اللبنانية عالقة بين مطرقة الضغوط الاميركية، ومن آخرها تلك التي أبلغتها مورغان اورتاغوس الى المسؤولين في زيارتها الاخيرة من جهة، وسندان المزايدات السياسية لبعض مكونات الحكومة، وفي طليعتها القوات، الذي تتشارك المقاعد الوزارية مع حزب الله، وتهاجم السلاح، من جهة أخرى.

وعلى الخط المالي، حدث ولا حرج، في ضوء التشكيك الكبير، ومن أهل البيت الحكومي قبل المعارضة، بإمكان إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة دوليا من الحكومة ومجلس النواب، قبيل اللقاءات المرتقبة في صندوق النقد الدولي.

غير ان التطور اللافت شبه الوحيد اليوم كان قضائيا، حيث استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، في جلستين منفصلتين.

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* مقدمة "المنار"

كرة نار تحاصر بنيامين نتنياهو وتهز كرسي حكمه، لن ينفع معها سياسة الهروب الى الامام، فالاصوات التي ترتفع اعتراضا بل تمردا على الحكومة من داخل الجيش يزداد صداها، وان كان بمسمى الاحتياط.

من البر الى الجو فالبحر تكبر العريضة المعترضة التي تلتف حول عنق بنيامين نتنياهو مطالبة بوقف الحرب التي يخوضها على غزة لاسباب شخصية لا استراتيجية كما يقولون . اما قول نتنياهو المرتبك الى ابعد الحدود فهو أنهم زمرة صغيرة ضارة تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج بهدف إسقاط الحكومة – كما قال.

اذا حرب “ان جي اوز” كما يستغبي نتنياهو جمهوره محاولا الشرح لهم ان ما يجري مؤامرة خارجية على حكومته. فيما لا حاجة ولا اضطرار لكي يشرح لاحد او يبرر جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في عموم غزة والضفة، ما دام ان الامة التي من المفترض انها ولية الدم في صمت عميق، والراعي الاميركي عند دعمه غير المحدود لكل الاجرام والتفلت الصهيوني من كل القوانين الدولية والانسانية.

والتفلت هذا منسحب على لبنان انتهاكا للسيادة واستهدافا للمواطنين، فيما بعض اللبنانيين المتفلتين من كل وطنية واخلاق وانسانية يساندون الصهيوني بجوقة اعلامية وسياسية، ويرفعون الشروط فوق الدولة ورئاسة الجمهورية، ويعلنون بكل وقاحة رفض كل محاولات لم الكلمة اللبنانية لمواجهة التحديات وابراء الجراح في منعطف من عمر الوطن. اما اعلامهم البذيء فلم يكتف بالشماتة والتحريض، بل تطاول على المواقع الروحية والكرامات الشخصية ولم يسلم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولا دار الافتاء الجعفري، فيما ادعياء حرية الرأي من وزارات معنية واجهزة رقابية في صمت القبور، امام من يتلاعبون بالمواثيق والاعراف اللبنانية، وحتى بالسلم الاهلي.

ولو كان الكلام البذيء هذا ضد غير هذه المقامات الروحية الوطنية الصابرة الضنينة بالوطن وسلمه الاهلي على الدوام، لاحترق البلد بيانات واستنكارات ونويحا وعويلا.

فالحكومة اليوم مشغولة بدراسة قانون هيكلة المصارف، والقضاء باستدعاءات جديدة في تحقيقات المرفأ، اما المعروفون صوتا وصورة بالتحريض على تفجير المرفأ- بل كل البلد، فلهم الحرية والامان.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

العناوين الاقليمية تتزاحم، والعنوان المحلي مكانك راوح.

فعلى المستوى الايراني، وعشية المفاوضات المرتقبة في عمان مع الولايات المتحدة، اكد مستشار المرشد الأعلى لإيران علي شمخاني أن طهران تبحث عن اتفاق واقعي وعادل مع واشنطن، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب لوح بأيام صعبة على ايران اذا فشل التفاوض.

وعلى الخط السوري، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إسرائيل بالسعي إلى نسف الثورة في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات العرقية والدينية وتحريض الاقليات ضد الحكومة الجديدة.

اما لبنانيا، فارتباك رسمي واضح على جبهة الجنوب، حيث تبدو السلطة اللبنانية عالقة بين مطرقة الضغوط الاميركية، ومن آخرها تلك التي أبلغتها مورغان اورتاغوس الى المسؤولين في زيارتها الاخيرة من جهة، وسندان المزايدات السياسية لبعض مكونات الحكومة، وفي طليعتها القوات، الذي تتشارك المقاعد الوزارية مع حزب الله، وتهاجم السلاح، من جهة أخرى.

وعلى الخط المالي، حدث ولا حرج، في ضوء التشكيك الكبير، ومن أهل البيت الحكومي قبل المعارضة، بإمكان إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة دوليا من الحكومة ومجلس النواب، قبيل اللقاءات المرتقبة في صندوق النقد الدولي.

غير ان التطور اللافت شبه الوحيد اليوم كان قضائيا، حيث استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، في جلستين منفصلتين.

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* مقدمة الـ "ال بي سي"

الإقتراب من ملفات الفساد، ومقاربة قوانين الإصلاح، خطان يسيران متزامنين، ولو ببطء: مواقع من تحمل شبهات فساد طرق بابها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: من " النافعة" التي لم تعد إسما على مسمى، إلى مرفأ بيروت، بعد التقارير الإعلامية التي كادت ان تجزم عن عمليات تهريب تتم عبره، فكانت جولة لوزير الأشغال فيه، أول من امس، ثم " كبسة " لرئيس الجمهورية عليه... وبعد كبستي النافعة والمرفأ، يفترض ان يلمس المواطن التحسن في هذين المرفقين حيث المواطن على تماس بهما.

ملف إصلاح القوانين يتابع مقاربته مجلس الوزراء قبل اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من الواحد والعشرين من هذا الشهر.

وعشية مرور خمسين سنة على ذكرى بدء الحرب في "13 نيسان " 1975 ، يوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة إلى اللبنانيين الثامنة مساء غد السبت.

قضائيا، تطور كبير في ملف تفجير المرفأ، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجوب في مكتبه في قصر العدل المدير العام السابق للأمن العام عباس ابراهيم، في جلسة استغرقت ساعتين ونصف الساعة"، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا لنحو ساعتين.ولم يتخذ القاضي أي قرار بحق المدعى عليهما إلى حين انتهاء التحقيقات كافة.

غدا، أنظار العالم إلى عمان حيث تلتقي الولايات المتحدة الأميركية وإيران برعاية عمان، لمناقشة الملف النووي الإيراني، وقالت إيران اليوم إنها ستمنح المحادثات "فرصة حقيقية"، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصفها إذا فشلت المحادثات.

طهران ردت فأعلنت عبر وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "دون تهديدات وترهيب من الجانب الأمريكي، سيكون هناك احتمال جيد للتوصل لاتفاق".

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* مقدمة "الجديد"

أول كبسات العهد ضربت في النافعة والمرفأ وسجل رئيس الجمهورية جوزاف عون وصاياه بين الضفتين وقال للموظفين: من يغطي الفساد هو شريك فيه فكونوا عيوننا ونحن هنا لمساعدتكم والعبارات كررت نفسها للقيمين على العمل من النافعة المترهلة الى المرفأ الذي يتعرض لسيل شائعات وهو الذي لم يشف بعد من جرح انفجاره الكبير.

وفي مراحل اختتام هذا الجرح قضائيا تتسارع جلسات التحقيق لدى القاضي طارق البيطار وأمامه حضر اليوم المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم للمرة الاولى رغم تقدمه بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة, تجاوز ابراهيم الارتياب القضائي لصالح إزالة الالتباسات, وأجاب على أسئلة دقيقة ومفصلية وقدم الإستيضاحات اللازمة حول عمل الأمن العام في المرفأ وعلاقته بحركة الأفراد لا بالبضائع, فضلا عن مسار المراسلات التي تلقتها المديرية منذ لحظة تخزين نيترات الامونيوم.

وكما كان متوقعا غادر اللواء الجلسة بقرار ترك من دون اتخاذ أي إجراء وبساعتين ونصف ساعة من جلسة الاستماع كان اللواء ابراهيم مزودا بحصانة إرثه الانساني الشخصي الذي جعله لسنوات على خطوط تحرير الرهائن, وهو اليوم يقدم شهادته ضمن عملية تحرير ملف المرفأ حيث فتح المحقق العدلي القاضي طارق البيطار محاضر التحقيق في مرحلته الثانية مع جهازي الأمن العام وأمن الدولة برئاسة طوني صليبا, وستتبع المرحلة الثالثة مع رئيس الحكومة إبان انفجار الرابع من آب حسان دياب ومع وزراء وقضاة على أن ينضم التحقيق الفرنسي إلى نظيره اللبناني بوفد قضائي فرنسي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

عالميا تتصاعد حرب الرسوم "صولد وأكبر" بين أميركا والصين وبين اسهمها انخفض مؤشر بنيامين نتنياهو لجر الولايات المتحدة إلى حروب بالوكالة في المنطقة بعد لقاء البيت الأبيض وهو ما استدركه ترامب لعلمه أن إسرائيل تحاول توريط أميركا عدة وعتادا وجيشا بحروب في المنطقة للسيطرة على دولها, إلا أن ترامب وبحساب الربح والخسارة أدرك أنه إذا ما لحق "الغراب" نتنياهو سيأخذه إلى الخراب وإلى خسارة أميركا لمنطقة الشرق الأوسط حيث القواعد العسكرية الأميركية ستكون عرضة للاستهداف وحيث أن تركيز سيد البيت الأبيض منصب حاليا على التحضيرات لزيارة الخليج وتاليا افتتاح اول الطرق أمام التطبيع.

شكل لقاء البيت الأبيض رادعا أقله في المدى المنظور لتهور نتنياهو وعشية "السبت الكبير" واللقاء الأميركي الإيراني في "مسقط" رأس التفاوض, وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن الرئيس الأميركي بدأ يفقد صبره وإنه أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب على غزة.

أما الحرب على إيران فانخفضت أسهمها ايضا بإعلان ترامب التفاوض المباشر وهو يخوض اليوم حربه الكبرى بالسلاح الأبيض على جبهة المال والأعمال, وفي المحصلة كلا الرجلين ترامب ونتنياهو أمام مفترق طرق إذا ما وقعت الحرب على إيران, فالولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر ومع مسار التفاوض المرسوم غدا فائتلاف نتنياهو القائم على الحروب سينهار وسيؤدي به ذلك إما إلى السجن أو إلى طلب اللجوء في هنغاريا.