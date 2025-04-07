* مقدمة الـ "أن بي أن"

التطورات في الجنوب إضافة إلى نتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى لبنان حضرت خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا.

وفي لقاء آخر قال الرئيس عون سنبدأ قريبا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

وفي حديث أمام زواره نقلته صحيفة الجمهورية أكد الرئيس بري أن الاجتماع مع أورتاغوس كان مخالفا للمناخ التهويلي الذي سبق مجيئها إلى بيروت وقال ما سمعناه منها كان مختلفا عن الترجيحات التي افترضت أنها آتية للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، معربا عن استغرابه كيف أن هناك من يتهيب هذا الزائر الأجنبي أو ذاك ويتصرف للأسف كأن بعض الموفدين بعبع مشيرا إلى أن أولئك الذين يزوروننا هم في النهاية موظفون برتب مختلفة يسعون إلى تحقيق مصالح بلادهم ونحن علينا في لبنان أن ندافع بدورنا عن مصالحنا الوطنية.

في غضون ذلك تتواصل الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حيث استهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة بيت ليف ومواطنا في بلدة الطيبة كذلك أغارت مسيرة معادية مستهدفة سيارة ودراجة نارية في سهل الخيام.

وفي غزة تزداد وحشية العدو الإسرائيلي يوما بعد الاخر محاولا خنق البشر والحجر وكتم الصوت في استهدافه خيمة للصحافيين مخلفا شهداء وجرحى وسط صمت دولي مطبق حصدت حرب الابادة الجماعية بحسب وزارة الصحة خلال الساعات الاخيرة 56 شهيدا و137 جريحا، في حين اكد المكتب الإعلامي الحكومي ان الاحتلال ارتكب خلال العشرين يوما الماضية جريمة إبادة صادمة بحق الطفولة حيث ارتقى 490 طفلا في سلسلة هجمات همجية.

وعلى مقربة من غزة التقى قادة مصر وفرنسا والاردن في القاهرة ودعوا إلى استنئاف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدفع دولي وأعربوا عن رفضهم لأي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

هذا ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة هي الثانية إلى البيت الأبيض منذ عودة الاخير إلى المكتب البيضاوي.

وقبل توجهه من المجر الى الولايات المتحدة قال نتنياهو إنه سيناقش مع ترامب قضية الرهائن واستكمال الانتصار في غزة والرسوم الجمركية هذا اضافة الى الملف الايراني.

وغدا تعقد روسيا والصين وإيران مشاورات في موسكو بشأن البرنامج النووي الإيراني.

=======

* مقدمة الـ "أم تي في"

الخبر الابرز اليوم من بغداد .فقد اعلنت "رويترز" ان فصائل ايران في العراق أخذت موافقة طهران على قرار نزع السلاح لتجنب ضربة اميركية او اسرائيلية.

حتى الان لم تحدد الفصائل التي سعت ونالت الموافقة الايرانية على نزع السلاح، كما لم تعرف مدى جدية الفصائل المعنية في تطبيق القرار.

ولكن في الحالين النية هي الاساس، وتدل على ان الاذرع الايرانية المختلفة في المنطقة بدأت تعي خطورة الاستمرار في سياساتها القديمة السابقة.

كما بدأت تعي ان السير وراء ايران لا يجر الا الدمار والخراب. علما ان ايران تستجر الخراب لسواها، ولكن متى اقترب الخراب منها، تهرب من المواجهة وتدخل في مفاوضات حتى مع الشيطان الاكبر: اميركا كما يحصل اليوم.

والسؤال المطروح: متى يعي حزب الله الحقيقة الايرانية المرة؟ ومتى يدرك ان التخلي عن سلاحه ضرورة قصوى له اولا، وللدولة اللبنانية ثانيا؟ فسلاحه اضحى يشكل خطرا عليه قبل ان يشكل خطرا على الاخرين وعلى سواه.

كما ان سلاحه يضرب مفهوم الدولة في الصميم، لأنه يمنع قيام دولة سوية. اذ ما من دولة في العالم فيها جيشان ودولتان وقراران للحرب والسلم.

وفي الاطار لفت الموقف الذي اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، اذ اكد ان الاصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان، كما انهما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية، ولبنان يلتزم العمل من اجل تحقيقهما اذ لا يوجد مكان لاي اسلحة او اي مجموعات مسلحة خارج اطار الدولة.

=======

* مقدمة الـ "أو تي في"

على المستوى الشعبي، لا عنوان يتقدم على الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي يدور في غالب الأحيان، على جري العادة، خارج إطار المساءلة على الولايات السابقة الممدة، وبعيدا من التنافس على برامج للمستقبل، لتبقى الأفضلية مع بعض الاستثناءات، للطابع العائلي، الذي تتسلقه بعض الشخصيات والقوى الطامحة الى تسجيل نقاط سياسية على الأخصام.

أما على المستوى الجنوبي، فالعنوان الوحيد نتائج زيارة مورغان اورتاغوس التي قد تعود الى لبنان في غضون اسابيع للتأكد من تلبية بعض المطالب او الشروط، التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون بوضوح، بغض النظر عما وزعته المقرات الرسمية من بيانات حول الزيارة، سرعان ما كشفت حقيقتها تصريحات المسؤولة الاميركية بنفسها من جهة، والوقائع السياسة من جهة اخرى.

وفي وقت تتواصل الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية بشكل يومي، حيث سجلت اليوم عملية استهداف في بيت ليف في قضاء بنت جبيل، يزور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن، فيما الرئيس دونالد ترامب يشغل العالم بإجراءات غير مسبوقة، أبرز محطاتها في الساعات الاخيرة مع العملاق الصيني.

=======

* مقدمة الـ "ال بي سي"

في كل مرة يزور فيها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الاميركية منذ حرب طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول عام 2023، يحدث تطور هام، إما في أثناء الزيارة وإما بعدها، فما هو التطور الذي يمكن أن يحدث هذه المرة ؟ وهل في خلال الزيارة أو بعدها...؟

الزيارة هذه المرة ليست اعتيادية، فنتنياهو قطع زيارته لهنغاريا، وتوجه إلى واشنطن في ظل ظروف غير اعتيادية، لا داخل إسرائيل ولا في المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ولا على مستوى الرسوم التي فرضها ترامب على أكثر من دولة ومن بينها إسرائيل. فما الذي سيبلغه إياه الرئيس ترامب؟ هل له علاقة باحتمال المفاوضات مع إيران أم باحتمال توجيه ضربة لإيران.

سيكون نتنياهو أول رئيس يعقد اجتماعا مباشرا بترامب منذ إعلان الاخير سياسة الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي. وبموجب السياسة الجديدة، تفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية، والولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

في لبنان مازالت ارتدادات المواقف التي أطلقتها اورتيغوس، ولاسيما المقابلة على lbci تتوالى، والمحطة الجديدة ستكون اجتماع الوفد اللبناني بصندوق النقد الدولي في الواحد والعشرين من هذا الشهر. فهل سيحمل الوفد ما هو مطلوب على المستوى الإصلاحي، مصرفيا وماليا؟ أم سيكتفي بالقول : " مازلنا نعمل"؟

=======

* مقدمة "الجديد"

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتركت ملائكتها حاضرة للنقاش والبدء بآليات التنفيذ: إصلاحا وسلاحا عهد للوزراء ترتيب البيت الإصلاحي على توقيت اجتماعات صندوق النقد الربيعية، وتولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاح العسكري" في اول اجتماع بينهما يدق على ابواب المخازن

وقدم رئيس الجمهورية عربون صداقة عن تعهداته فأبلغ مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان برئاسة إدوارد غابرييل بأننا ملتزمون العمل على حصرية السلاح والاصلاحات لانهما مطلبان لبنانيان.

وأكد عون "أهمية اللجوء الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خطاب القسم: لا يوجد مكان لأي أسلحة أو أية مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة والمسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني واعلن أننا سنبدأ قريبا بالعمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع.

اما مصادر الثنائي الشيعي فلفتت للجديد الى أن حزب الله ليس ضد حصرية السلاح بيد الدولة، وهو على تفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على مبادئ بينها أن سلاح الحزب تتم مقاربته ضمن استراتيجية وطنية وهذه الاستراتيجية تأتي بعد تحرير التلال الخمس وتحرير الاسرى والحد من توسعة العدو الاسرائيلي المنطقة العازلة.

وبعد التزام اسرائيل بوقف العدوان على لبنان وينتقل النقاش في السلاح الى استراتيجية ترامب نتنياهو.. وستيف ويتكوف ثالثهماواستحضار شخصية ويتكوف سيعني اتصال الملفات بالنار.

من غزة والضفة الى لبنان فسوريا بلوغا لايران باعتباره المبعوث الاميركي الخاص للشرق الاوسط وذكر موقع أكسيوس أن نتنياهو يبحث مع ويتكوف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وسيجتمع نتنياهو الليلة الى ترامب الذي كان يستقبل الاثنين الأسود اقتصاديا ويهدد الصين برسوم ستبلغ مئة واربعة بالمئة اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل وسريعا سجل اليوان الصيني انخفاضا.

أما الدولار الاميركي فهو الأول منذ احد عشر عاما ولن يهتم اجتماع ترامب نتنياهو باضطراب الاسواق التجارية، إذ إن لقاءهما هو على الأسهم الدموية التي وثقتها الصحافة الغزية باجسادها هذه المرة صحافيون يحرقون اثناء البث المباشر.

غارات عنيفة استهدفت خيامهم في خان يونس، فاحترق الجسد وبكت الصورة وبمشاهد لثوان تظهر الصورة أن اسرائيل مجرمة حرب لا يضاهيها إجرام وأن زعيم عصابتها بنيامين نتنياهو يستطيع الانتقال الى البيت الابيض متجاوزا قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقاله.