مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

رسالة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أوصلتها نائبة المبعوث الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط، مورغان اورتاغوس الى لبنان الرسمي على مدى يومين, وملخصها التالي: نسمع منذ سنوات وحتى الان، الكثير من الوعود التي تبقى من دون تنفيذ ، وهذا غير مقبول بعد اليوم.

ما قالته اورتاغوس حاول المسؤولون تفسيره. فاستعرضوا امامها لما حققه الجيش على مستوى تطبيق وقف النار ونزع سلاح حزب الله في الجنوب، بهدوء ومن دون ادخال البلد في حرب داخلية لا يرغب بها احد. كما استعرضوا بشكل مسهب القوانين الاصلاحية، بما حُقق منها حتى الان، وبما يُعمل على تحقيقه.

ولكي لا يبقى كلامُ المسؤولين مجردَ كلام ، تُطرح الاسئلة التالية:

-هل يمكن ان يشكل تقدمُ لبنان الرسمي سريعا صوب مفاوضات برية غير مباشرة مع اسرائيل, بوفد يضم مدنيين, من دون اشتراط التفاوض اولا على الانسحاب من التلال الخمس واستعادة الاسرى، ترجمةً عمليةً للجدية في العمل على وقف الحرب بكل اشكالها؟

وهل ستتمكن الحكومة من ارسال قوانين السرية المصرفية، اصلاح النظام المصرفي، وتعيينات مجلس الانماء والاعمار سريعا جدا الى مجلس النواب لبدء مناقشتها هناك، فيحمل الوفد المشارك في اجتماعات صندوق النقد على الاقل نيةَ التقدم في القوانين الاصلاحية الى واشنطن؟

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مقدمة تلفزيون "أو تي في"

بين قراءة فريق سياسي توحي بتراجع اميركي عن اي مطلب راديكالي بشأن السلاح، ومنطق مجموعة أخرى تجزم بأن لبنان تبلغ رسميا وجوب تحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وتراهن على مزيد من التصعيد للدفع في هذا الاتجاه، الاكيد الوحيد ان المضمون الدقيق لزيارة مورغان اورتاغوس لا يمكن استخلاصه من بيانات المقرات الرسمية اللبنانية ولا من تصريحات بعض السياسيين او المعطيات المتناثرة عبر بعض وسائل الاعلام.

وفي انتظار اتضاح حقيقة المطالب الاميركية التي تلقاها لبنان، تتجه الانظار الى زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب بحضور المبعوث الاميركي الى المنطقة، الذي تتبع له اورتاغوس، ستيف ويتكوف.

اما على المستوى المحلي الغارق في مستنقع المراوحة والعجز لألف سبب وسبب، فالهم الشعبي يتمحور حول الاستحقاق البلدي والاختياري، لناحية الترشيحات والتحالفات، فيما تبدو برامج العمل اما غائبة او في ادنى سلم الاولويات.

وفي السياق البلدي، وفيما تتكثف المداولات حول السبيل الافضل للحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية العاصمة، يعقد نائبا التيار الوطني الحر في بيروت نقولا الصحناوي وادكار طرابلس مؤتمرا صحافيا العاشرة من قبل ظهر الغد تنقله ال او.تي.في. مباشرة على الهواء.

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مقدمة تلفزيون "أم تي في"

زيارة مورغان اورتيغاس لبنان تكاد تنتهي، وسط صمت مطبق حتى الان من الموفدة الاميركية، ووسط شح في المعلومات الدقيقة التفصيلية من المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم تباعا. لكن رغم الصمت المطبق وشح المعلومات، الواضح ان اورتيغاس نبهت المسؤولين الى خطورة الاجواء المشحونة في اسرائيل، ودعتهم الى اتخاذ خطوات عملية في ما يتعلق بسلاح حزب الله، والا فان المؤسسة العسكرية في تل ابيب قد تستغل اجواء التشنج السائدة لبنانيا واقليميا للعودة الى منطق القوة والحرب. اورتيغاس، التي شددت في لقاءتها على انه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين، قالت انها قد تعود في نهاية الشهر الحالي الى اسرائيل ولبنان، وذلك للاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة. وهذا يؤكد المعلومات التي ذكرت ان الموفدة الاميركية طالبت المؤسسات العسكرية والامنية باتخاذ خطوات مدروسة وسريعة وعلنية لاقناع اسرائيل بأن لبنان يقوم بواجباته في ما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله. على الصعيد الاقتصادي - المالي الامور تبدو اسهل. ففي المعلومات ان اورتيغاس طالبت الاسراع في انجاز ثلاثة امور: رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة الصمارف واعادة تشكيل مجلس الانماء والاعمار. والظاهر ان كل هذه البنود المذكروة ستوضع على نار حامية وستكون جاهزة، ولو بصورتها الاولية، قبل بدء اجتماعات صندوق النقد الدولي في الحادي العشرين من الجاري في واشنطن. ماذا بعد هذا العرض؟

الاكيد ان ما لم يعرف من اللقاءات اكثر كثير مما عرف وتسرب، وخصوصا ان الاجتماعات بكبار المسؤولين تضمنت خلوات ثنائية بعيدا من اعين وآذان المستشارين والمرافقين، ما يدل على ان هناك امورا اتفق عليها و امورا اختلف حولها.. ربما، لكن الاتفاق والاختلاف لن يظهرا الى العلن الا تباعا. اذا، لبنان تحت المجهر الاميركي والدولي في الايام والاسابيع القليلة المقبلة، والعنوان واحد: الخصوصية اللبنانية لا يجب ان تحول دون معالجة مسألة السلاح ودون تحقيق الاصلاح المنشود.

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مقدمة تلفزيون "المنار"

مساعدةٌ لمبعوثٍ بمهام ِمندوب ٍسامي تستبيح ُسيادة َلبنان السياسيةَ والحكوميةَ باعلى مستوياتِها وبعضُ الطائعينَ لاستدعاءاتِها الى سفارة عوكر هم من رجالِ الدبلوماسيةِ المؤتمنينَ على تمثيلِ لبنانَ بلياقةٍ وشرفٍ وطنيين.

في مفهومِ السيادة، لا فرقَ بينَ تمزيقِ مورغن اورتاغوس لوجهِ لبنانَ المستقلِ والخروقاتِ الصهيونيةِ لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ الذي جعلَه العدوُ حبراً على ورقٍ برعايةٍ اميركية .. الامرانِ لا ينفصلانِ في الاثرِ وفي المشروعِ الوحشيِّ ضدَ لبنان، ولن ينفعَ َتجميلُ اسبابِ استدعاءِ الوزراءِ والموظفينَ الى عوكر في زمنِ الاستباحةِ الاميركيةِ والبلطجةِ الصهيونيةِ، ولن يُفلحَ نسفُ او تجاوزُ ما دفعَهُ الشعبُ من تضحياتٍ في سبيلِ حياتِه وكرامتِه كحال ِاهلِ الجنوب الذين يودعون شهداءَهم على مرأى من قوات الاحتلال ويتحدون َتهديداتِه.

اما السياديون فيُسالون عن موقفِهم اليوم، ولكن كيف يَنطِقُ من ابتلعَ لسانَه؟ اليس هم الذين صرحوا بانَ الممارسةَ الأميركية على ارضِ وطنِهم تُشرِّفُهم ؟ وكيف لا يقولُون ذلك وهم في اصلِ نشأتِهم حُملوا على موجةٍ أميركية اشرفت عليها عوكر بتوابعِها المعروفين والمعلومين؟.

ما يؤكدُه وطنيو البلدِ ومقاوموه انْ لا عَلَم يُرفعُ فوقَ علمِ بلدِهم، وان مصيرَهم لا يحددُه إلا هُم واَنَ التجربةَ خلالَ العقودِ الاخيرةِ اثبتت انَ الاحتلالَ بكلِّ انواعِه لا يدومُ ولا يقومُ له مجدٌ ولا شانٌ، وما على اهلِ الوطنِ الا الصبرُ والمواجهة.

في الواجهةِ الاقليميةِ يبقى العدوانُ على غزة متصدراً مع بلوغِ الاجرامِ الصهيونيِّ حدوداً غيرَ مسبوقة ، ومع كلِّ دقيقةٍ ياتي الخبرُ باستشهادِ جمعٍ من اهالي القطاعِ جراءَ استهدافِهم في منازلِهم وخيمِهم ومراكزِ الايواء. امّا فِرقُ الاسعافِ التي تَهُبُّ لنجدتِهم فطريقُها تزدادُ صعوبةً خاصةً جراءَ تَرَصُّدِ العدوِ لها واستهدافِها حدَّ القتلِ والتصفية.

في العالم، عكّرت اجراءاتُ دونالد ترامب الضريبيةُ صفوَ الاقتصاداتِ الكبرى وهزت الداخلَ الاميركيَ قبلَ غيرِه الخارجي، وبدات التظاهراتُ المنددةُ بسياستِه الماليةِ تضربُ في مختلفِ الولاياتِ الاميركية، وتكبدت شركةُ مستشارِه ايلون ماسك مئةً وثلاثينَ مليارَ دولارٍ في ضربةٍ واحدة.. فهل سيتحملُ ترامب تدحرجَ العواقبِ ام انه سَيفتتحُ معاركَ اخرى لتغطيةِ جنونِ عظمتِه.

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مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

يومٌ لبنانيٌّ ثانٍ لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط إستكملت فيه تجوالها بين شعاب الحدود الجنوبية والشرقية والإقتصاد وإصلاحاته المطلوبة. محادثاتُ الأحد لمورغان أورتيغوس تمت بعيداً من الإعلام وشملت خصوصاً وزيري المال والإقتصاد وحاكم ىمةصرف لبنان الجديد في لقاء تمحور حول موضوع الإصلاحات مع الإشارة إلى أن الوزيرين والحاكم سيشاركون كوفد رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان الحالي.

وبالنسبة للقاءات السبت مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة فقد أجمعت الأوساط الإعلامية اليوم على أهميتها ولا سيما أن المندوبة الأميركية ظهرت بـ "نيو لوك" سياسي مختلف عن ذلك الذي لحظه اللبنانيون خلال زيارتها الأولى لعاصمتهم في السادس من شباط.

فهذه المرة ثمة تبدل في أسلوب تعاطيها شكلاً ومضموناً إذ غابت تصريحاتها النارية التي سمَّمت الزيارة الأولى فحضرت هذه المرة دبلوماسية هادئة من شأنها التأسيس لمشاورات على قاعدة تفهم الموقف اللبناني بشأن العناوين المطروحة.

وبهذا المعنى بدا أن لبنان الرسمي تمكن من إستيعاب الزيارة الأميركية وإرساء أجواء بناءة بعيداً من إسلوب التهديد والوعيد.

على أي حال فإن التمادي الإسرائيلي كانت له اليوم ترجمة عدوانية ميدانية في غارة لمسيّرة إسرائيلية على حفّارة وسيارة قرب زبقين ما أدى إلى إستشهاد مواطنَيْن.

على أن المحادثات الأميركية - اللبنانية في بيروت ستعقبها محطة أميركية - إسرائيلية في واشنطن إذ طار المطلوبُ رأسه للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو اليوم من المجر عبر رومانيا إلى الولايات المتحدة حيث يحتضنه البيت الأبيض غداً في لقاء هو الثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ إنتخابه.

ومما لا شك فيه أن لبنان سيكون واحداً من مجموعة كبيرة من بنود جدول أعمال الإجتماع التي تمتد من غزة إلى المواجهة الإسرائيلية - التركية في سوريا مروراً باليمن وإيران وصولاً إلى الرسوم الجمركية الترامبية والمعركة المشتركة ضد الجنائية الدولية التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة إرتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.