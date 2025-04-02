* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

بعد عطلة عيد الفطر استعادت الحركة الداخلية زخمها وسجلت زيارة قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لإتفاق وقف اطلاق النار وإعتداءاتها على لبنان لا سيما ان تداعيات العدوانية الإسرائيلية بقيت ترخي بثقلها على الوقائع اللبنانية وسط تفلت كيان العدو من كل الضوابط والقرارات والقوانين الدولية.

وفي هذا الاطار تحدثت معلومات عن اتصال اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الاميركي دونالد ترامب في محاولة فرنسية للسعي لخفض التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان.

هذا في وقت من المنتظر فيه ان تصل الموفدة الأميركية مورغن اورتاغس إلى لبنان خلال الساعات المقبلة.

على صعيد الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري علمت NBN ان وزارة الداخلية جهزت الدعوة التي ستوجهها للهيئات الناخبةفيما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع اليوم دعوة الناخبين في جبل لبنان وان الانتخابات قائمة بلا شك وبمعزل عما يناقش داخل مجلس النواب.

دوليا نقل موقع "أكسيوس" معلومات تؤكد ان ترامب يدرس بجدية عرض إيران إجراء محادثات نووية غير مباشرة وان الرئيس الاميركي لا يريد الحرب مع إيران.

وفي فلسطين المحتلةاقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال التي أخرجت المصلين من حرم المسجد.

ويأتي هذا الاقتحام قبل أيام من عيد الفصح اليهودي وهي المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير الأقصى منذ بداية حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

لا يمكن للبنان أن يستمر بسلاحين وجيشين.

موقف صريح ولافت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أطلقه من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس جوزاف عون. الموقف البطريركي يتلاقى إلى حد بعيد مع ما ستقوله المبعوثة الأميركية مورغن اورتيغاس للمسؤولين اللبنانيين في زيارتها المرتقبة للبنان.

فأميركا والقوى المؤثرة إقليميا ودوليا باتت تدرك أن لبنان الوطن، ولبنان الدولة لن تقوم لهما قيامة ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ليقرر عن المسؤولين اللبنانيين متى يفتح الحرب على إسرائيل، ومتى يساند غزة، ومتى يدعم إيران.

وهو أمر خارج أي منطق، وخارج أي مفهوم من مفاهيم الدول والأنظمة. فهل يعود الحزب إلى حضن الدولة، أم يواصل سياسة الإنكار رابطا مصيره ومصير بيئته ومصير لبنان بتوجهات الولي الفقيه وأركان الحرس الثوري الإيراني؟

في الأثناء، إنتظار لبناني لما ستحمله اورتيغاس في زيارتها الجديدة، وهي زيارة مفصلية في توقيتها لأنها تأتي بعد إطلاق صواريخ لقيطة من لبنان على إسرائيل على دفعتين، وبعد عودة إسرائيل الى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ما يفتح الوضع اللبناني على احتمالات دقيقة وخطرة.

سياسيا، رئيس الحكومة يرمم العلاقة من جديد مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، في مسعى لتجاوز الكباش الذي حصل في مجلس الوزراء الأخير على خلفية تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان.

فبعد زيارة سلام بعبدا أمس، زار اليوم عين التينة ما يؤشر الى عودة العلاقات الى مجاريها. اقليميا، واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الاوسط تحسبا لاتخاذ دونالد ترامب قرارا بتنفيذ ضربات عسكرية ضد ايران. البداية من زيارة اورتيغاس والضغط الاميركي على لبنان.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

ثلاثة عناوين تتصدر المشهد اللبناني اليوم:

العنوان الاول، مصير اتفاق وقف اطلاق النار وتاليا القرار 1701، وما قد يعني ذلك بالنسبة الى تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة، وتحقيق الوعد بحصرية السلاح، في ضوء التناقض الواضح بين موقف وزراء القوات، وما ادلى به رئيس الجمهورية من باريس، حول عدم ضلوع حزب الله في اطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة.

العنوان الثاني، النهوض المالي من الكبوة المستمرة منذ عام 2019، وهو ما طرح اللبنانيون حوله في المدة الاخيرة اكثر من علامة استفهام، اثر التسرع في اصدار الموازنة بمرسوم، ثم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لم يكن رئيس الحكومة مقتنعا بتوجهاته بالنسبة الى اصول الدولة وأموال المودعين.

اما العنوان الثالث، فالانتخابات البلدية والاختيارية، حيث اصدر وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في جبل لبنان اليوم، فيما تبقى الشكوك تحوم حول مسار العملية الديموقراطية في الجنوب، ومصير المناصفة في بلدية بيروت.

وفي اطار المواقف، عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل اليوم، مؤكدة انها تنظر بعين الريبة الى الاعمال الحكومية الأولية بموضوع الاصلاح.

أما بخصوص سيادة الدولة واحتكارها للسلاح ومواجهة الأخطار المتأتية من اسرائيل او تلك الناجمة عن الأحداث الامنية في شرق البلاد، فينتظر التيار من الحكومة موقفا واضحا وخطة منبثقة من تفاهم وطني.

وفي سياق آخر، أيد التيار إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها طالما أن وزارة الداخلية تؤكد جهوزيتها،

ودعا الى العمل جديا وسريعا على إدخال إصلاحات ضرورية على قانون إنتخاب البلديات، أبرزها إعتماد اللوائح المقفلة في جميع البلديات وتحديد كوتا نسائية وإنشاء الميغاسنتر، لاعتمادها في الانتخابات الحالية.

وأما الاصلاحات الاساسية الأخرى، وخصوصا المادية، لتمكين البلديات في عملها، فيبقى واجبا العمل عليها بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية، وفق موقف التيار.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

هل ستضغط مورغان أورتاغوس في محادثاتها المرتقبة في بيروت الجمعة لنزع سلاح حزب الله وتشكيل لجان تفاوض بري مع إسرائيل تضم دبلوماسيين؟ تصريحاتها الأخيرة تشير إلى ذلك.

في هذا الوقت، كشفت معلومات خاصة بالLBCI عن تحرك دبلوماسي يطالب الحكومة بجدول زمني لنزع سلاح الحزب، بعد إقرار الإصلاحات في نيسان، وإجراء الانتخابات البلدية في أيار، بالتزامن مع حوار يركز على دور الطائفة الشيعية داخل الدولة لا خارجها.

وأما الموقف اللبناني الرسمي، فسيكون موحدا خلال المباحثات، في مقاربة هادئة وفق ثوابت تشمل:

•المطالبة بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة حديثا

•تصحيح ملف النقاط ال13 العالقة

•استعادة الأسرى، مع استعداد السلطات متى تحققت هذه الاولويات، لبحث ملفات أخرى، منها تأمين استقرار دائم في الجنوب

وفيما قالت الجهات المعنية للLBCI إنها لم تتبلغ رسميا تعليق عمل لجنة مراقبة وقف النار، لا يمكن فصل لبنان عن تصاعد التوتر في المنطقة ولاسيما ما يرتبط بالملف النووي الايراني.

ملف يشهد سباقا بين استعداد واشنطن لمفاوضات غير مباشرة مع طهران لكبح برنامجها النووي، بحسب ما نقلت صحيفة اكسيوس، وبين تجهيزها لضربة عسكرية عليها، تمهد لها بمباحثات يجريها قائد القيادة المركزية الأميركية في تل أبيب، وبنقل أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط.

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مقدمة "الجديد"

دوت صفارات الانذار الجمركية في العالم إيذانا بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذه الليلة "يوم التحرير" كاسرا القواعد التجارية القائمة منذ عقود الدولار اول الاساطيل المنتظرة على ميناء ترامب الجمركي.. يليه النفط الجالس على برميل بارود.

ثم الدول والكيانات التي ستعامل اميركا بالمثل وبينها اتحاد اوروبي يستعد للرد على مصادر النيران أم المعارك التجارية يطلقها ترامب تنفيذا لما توعد به في حملته الانتخابية، مع فرض رسوم جمركية جديدة هدفها افتتاح "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، على ان يسري مفعول هذه الرسوم فور اعلانها لتنهي "نهب اميركا" حسب ما اعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الابيض العالم تأهب للقرار ضبابية.

في الاسهم تراجع في ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات تباطؤ النشاط الاقتصادي ارتفاع الأسعار في اميركا نفسها وبورصة وول ستريت نكست أعلامها لكن ترامب يغامر بين سهمين اثنين اقتصادي وناري, ولاسيما تلك التي يهدد بها بضرب ايران ما لم تحضر الى طاولة التفاوض.

وبالقلم الذي سيوقع به الرئيس الاميركي على الرسوم الجمركية حول العالم، فانه يلوح به توقيعا على قصف ايران، فيما ترد طهران بتهديد استهداف جزر تشاغوس التي تضم قاعدة دييغو غارسيا الأميركية- البريطانية إذا تعرضت لهجوم أميركي وامام قرقعة السيوف هذه، فان لبنان ينتظر الآلة الدبلوماسية الاميركية ليعيد ترتيب اتفاق اطلاق النار المخروق يوميا من اسرائيل.

ومع ترقب عودة المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت، فان اتصالا جرى بين الرئيسين ايمانويل ماكرون ودونالد ترامب للتخفيف من حدة التوتر بحسب مصادر الجديد وقدمت باريس مقاربة مختلفة لنزع سلاح حزب الله لم توافق عليها واشنطن.

ومن هنا يتوقع ان تأتي مورغان بلغة عالية السقف لجهة ضرورة التزام لبنان بالاتفاق، وإلا فان واشنطن ترى أن استمرار التصعيد الاسرائيلي هو دفاع عن النفس أما حيال السلام مع اسرائيل فإن المبعوثة الاميركية ستجد أن نائبا واحدا في البرلمان اللبناني قد أيد التطبيع هو الحاج وليد البعريني ولكن بشروط.

ولما استدعت لجنة الخارجية النيابية وزير الخارجية يوسف رجي اليوم لسؤاله عن التطبيع والخروقات الاسرائيلية، فقد انشغل الصحافيون باسئلة للوزير عن تطبيع بمفعول رجعي مع دولة المغرب والوزير الذي وصف نفسه خلال غزوة الخارجية "بالتيس" استخدم هذه الصفة في الأجوبة.

وعبر عن فضيحة عمرها ثماني سنوات نافيا تفاصيلها رد رجي في المسائل الشخصية جاء صلبا بخلاف المسائل الوطنية وقضايا النزاع مع اسرائيل والتي تطلب منه اجوبة دبلوماسية لكنه آثر في كل مرة أن يعتمد الردود الحزبية .

وبصلابة مالية يعتزم وزير المال ياسين جابر التوجه الى واشنطن هذا الشهر مزودا باوراق تفاوض جديدة مع صندوق النقد لدولي كما يلتقي خلال الزيارة مسؤولين في البنك الدولي.وقال جابر للجديد إن المواضيع الملحة المفترض بتها محليا هي التعديلات على قانون السرية المصرفية في مجلس النواب واعادة تنظيم العمل المصرفي الذي سيتم طرحه يوم الجمعة في مجلس الوزراء.