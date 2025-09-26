Sep 26, 2025 5:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل 55 فلسطينيا في استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o