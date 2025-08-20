Aug 20, 2025 4:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل 50 شخصاً واختطاف العشرات في هجوم على مسجد في نيجيريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o