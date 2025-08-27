Aug 27, 2025 8:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل 5 اشخاص بينهم طفلان وإصابة 14 آخرين في حصيلة لهجوم إطلاق النار في بولاية مينيسوتا الأميركية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o