Jun 29, 2025 2:13 PMClock
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مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة شمال القطاع

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