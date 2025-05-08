May 8, 2025 1:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل 100 فلسطيني في قصف مكثف إسرائيلي على غزة خلال الساعات الأخيرة.. وشح الوقود والأغذية تفاقم المأساة الإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o