أبرز الأحداث
مقتل نحو 50 فلسطينيًّا بنيران إسرائيلية في أرجاء قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم أكثر من 20 قتيلا فضلا عن عشرات الإصابات من طالبي المساعدات

