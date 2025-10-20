Oct 20, 2025 6:22 AMClock
أبرز الأحداث
مقتل شخص إثر خروج طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ، واصطدامها بمركبة وسقوط جزء منها في المياه، وفقًا لما أفادت به صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"

