Apr 20, 2025 9:22 PMClock
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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية

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