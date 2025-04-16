Apr 16, 2025 11:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل المواطن محمد بيضون متأثراً بإصابـته جـراء غارة استـهدفت أمس ســيارة في عيترون وأدت إلى مقتل المواطن علي بيضون

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o