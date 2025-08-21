Aug 21, 2025 9:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقتل المواطن الذي استهدفته مسيّرة صباحا في دير سريان، متأثراً بجروحه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o