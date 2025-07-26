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مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني: الإسقاطات الجوية للمساعدات لن تغير واقع الجوع المتفاقم بغزة بغض النظر عن كونها مكلفة وقد تودي بحياة جائعين

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