Jul 14, 2025 10:15 AMClock
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مفوض التجارة الأوروبي: فرض نسبة ٣٠٪؜ على المنتجات غير مقبول ونظل مقتنعين أن علاقاتنا تتطلب حلا بالتفاوض

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