Aug 27, 2025 2:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة ولا أحد في أمان ولا شيء يبرر الهجمات الواسعة على حياة الفلسطينيين وهويتهم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o