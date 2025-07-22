Jul 22, 2025 2:52 PMClock
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذّر من ارتفاع خَطَر انتهاك القانون الدولي مع توسيع العملية العسكرية في غزة

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