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Jul 22, 2025 2:52 PM
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التحكم المروري: إلحاقاً للحادث المروري على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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