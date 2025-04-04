Apr 4, 2025 10:36 AMClock
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مفوضية الانتخابات بكوريا الجنوبية: 3 حزيران موعد مناسب للانتخابات الرئاسية

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