Jul 18, 2025 12:16 PMClock
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مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعبر عن "بالغ القلق" إزاء تأثير الأعمال القتالية في السويداء على عملياتها الإغاثية

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