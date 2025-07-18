Jul 18, 2025 9:33 AMClock
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مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي: الاتحاد وافق على حزمة جديدة من العقوبات هي الأقوى ضد روسيا

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