Oct 20, 2025 8:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع اعتماد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا في القمة الأوروبية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o