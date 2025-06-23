المركزية- صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

- رفيق ربيع ديب (مواليد عام 2008، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 21-6-2025، منزل ذويه الكائن في بلدة وادي الريحان - عكّار، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".