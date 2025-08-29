1:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي: لضبط الحدود وعدم استباحتها والسماح بأن يكون لبنان ممرا للاضطراب في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o