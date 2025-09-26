عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور العلماء.

وتحدث المفتي حجازي فشدد باسم العلماء على "رفض التطاول على رئيس الحكومة لأن في ذلك تطاولا على الوطن بأسره"، مطالبا بـ"إحالتهم على القضاء المختص"، معتبرا أن "منطق الدولة ينبغي أن يسود لا منطق الميليشيات التي أسهمت في دمار الدولة".

واستهجن حجازي "حمل السلاح علانية في بيروت"، متسائلا: "أين الأجهزة الأمنية من كل ذلك"، وقال: "لو أن شابا من شباب أهل السنة وضع صورة عليها سلاح لزج به في السجن، فهؤلاء يتركون دونما ملاحقة قضائية، فهل هكذا تكون العدالة؟ هل يمكن والعدو يفتك بالوطن ويعتدي كل يوم أن نحول بوصلتنا لنتطاول على بعضنا البعض وفي قلب العاصمة بيروت وأمام أهم معلم من معالمها التاريخية. وعليه نقول، إن الخروج عن النظام العام في لبنان لا يبني دولة، ونطالب بمساءلة المسؤولين المقصرين في حفظ الأمن والاستقرار".

وأوضح أن "قضية فلسطين ليست بازارا في السوق ليتغنى بها البعض لتفتيت الصف الداخلي وتنفيذ أجندات مشبوهة، خصوصا أن ما جرى في سوريا وفلسطين عرى الكثيرين"، مشيدا بـ"مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين"، مثمنا "الدعم الدولي لسوريا ومواقف قيادتها الحكيمة".

وأعلن حجازي "إقامة دورة ميراث النبوة في راشيا"، لافتا أيضا إلى أن "دورة للمقبلين على الزواج ستقام، ويعلن عنها في حينها".

وختم: "حمى الله لبنان من كيد الكائدين".