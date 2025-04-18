أكد مفتي وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في خطبة الجمعة من المسجد الكبير في النبطية، أنه ليس طرفاً في الانتخابات المقبلة "ولا أنحازُ الى طرفٍ على حساب آخر أو أدعم مرشحاً دون آخر، وسنتعاون بانفتاح مع مَن يختارهُ اهلنا تحقيقاً للصالح العام". وقال: "الانتخاب مسؤولية مواطنية وربما شرعيّة، فلا يصح ان يتم انطلاقاً من مجاملةٍ اجتماعية أو حماسةٍ حزبية أو عصبيّة عائلية! بل الحكمة أن يتم الانتخاب من تقييم التجارب وتحرّي الكفاءة والرؤية للمستقبل، وأن تُغلّب في الإختيار المصلحة العامة على المنفعة الشخصية".

أضاف: "⁠يجدر بالخطاب الانتخابي لكافة القوى الكريمة والأفراد، أن يتجنب لغة التخوين أو التهويل، فليس من أبناء مدينتنا، أكاد أجزم، مَن يُخالف الثوابت الوطنية، لذا فلنتنافس على البرامج والخطط التنموية التي تنتشل مدينتنا وقرانا العزيزة من محنها".

وختم: "إن العمود الاساسي الذي يرتكز عليه كيان الدولة هو أمن البلاد، وهي لن يقوى لها عودٌ دون نجاحها بوقف الاعتداءات. نعم، لقوانا الحق في حثّها على الجدّ في ذلك، لكن دون اتهامها لأن الاتهام يجرّ الى الانقسام ويفاقم الأزمة".