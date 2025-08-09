أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر تستمر على حالها لغاية الخميس 8/14 مع درجات حرارة أعلى من معدلها 40 درجة بقاعاً و35 درجة ساحلاً مع مؤشر حرائق مرتفع جداً وتكون درجات الحرارة مرتفعة ليلاً أيضاً بحدود 30 درجة بقاعاً .
تتراجع حدة موجة الحر بدءا من الجمعة 8/15 تدريجاً لغاية السبت 8/23
ارشادات خلال موجة الحر:
١1-المواطنون:
- الاكثار من شرب المياه
- ارتداء القبعات خلال النهار
- وضع مرهم وقاية من الشمس على الوجه والايدي
- ارتداء نظارات الشمس
- عدم النزول الى البحر والمسابح بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً
- عدم ترك قداحات أو نظارات في السيارات
- عدم ترك الاولاد والاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس
- عدم استعمال الخليوي أثناء تعبئة السيارات بالبنزين
- الانتباه للكهرباء في المنازل خوفاً من الاحتكاك والحريق
- البقاء في الغرف البعيدة عن أشعة الشمس والمكيفة
- عدم تناول الاطعمة الحارة أو الأطعمة النيئة بعد مرور وقت عليها بالجو الحار والانتباه من لحوم الدجاج وغيرها
- عدم ترك أي لحوم أو لحوم مصنعة في السيارة لأكثر من 10 دقائق
- عدم شرب المياه الساخنة في السيارة
- جلب مياه باردة دوماً الى السيارة
- الانتباه الى المياه في مشعاع (رادياتور ) السيارة والى نسبة الزيت في المحرك
- عدم استعمال المكابح بكثرة في الطرقات الجبلية خوفاً من عدم فعاليتها والاعتماد على تخفيف السرعة
- عدم رمي السجائر في البراري
- وضع الاطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب
- مكافحة حشرات البرغش الذي يمكن أن ينقل جراثيم وأمراض
- ارتداء القبعات عند التجول تحت أشعة الشمس
2- المزارعون
- عدم رش الاسمدة والادوية
- الري اذا توفرت المياه
- تبريد البيوت البلاستيكية
- تبريد مزارع الدواجن
- عدم حرق الاعشاب بدون رقابة
3- المسؤولون: إطفاء، بلديات، جيش، أمن داخلي، حراس أحراج
- قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات لأنها منطلق الحرائق
- إطفاء النار جيداً بعد pic-nic بالطبيعة
- تجهيز خزانات مياه في معظم الأماكن لاستعمالها فوراً عند الحاجة
- الابلاغ عن أي دخان قد يكون منطلقاً للحرائق
- تجهيز الطوافات خلال هذه الفترة لإطفاء أي حرائق عند بدايتها
- الأمن الداخلي : رجاء القاء القبض على مفتعلي الحرائق وذكر أسماؤهم
- على البلديات، تحضير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش المياه على الطرقات كل ساعة مرة للتخفيف من حدة الحر.