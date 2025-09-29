المركزية - لفت النائب ميشال معوّض من مجلس النواب إلى أنّ "هناك مسارًا خطيرًا من قبل حزب الله لإضعاف الدولة من موضوع صخرة الروشة إلى قانون الانتخاب وحق المغتربين في التصويت لـ128 نائبًا".

وقال: "ما يحصل اليوم مخالفة دستوريّة واضحة وهناك قانون يطالب بتعديل قانون الانتخاب وعلى رئيس المجلس وضعه على جدول الأعمال لأنه قانون معجّل مكرّر، ولكن الدستور لم يُحترم ولم يُدرج القانون للمناقشة من قبل بري ولذلك انسحبنا".

أضاف معوّض: "الحكومة أكدت أن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، ولكن رغم ذلك لا تُجرى مناقشته، وسؤالي لمصلحة من إضعاف الدولة، وإضعاف الدولة يضعفها أيضًا أمام إسرائيل".

وشدد على أنّ يجب زيادة التنسيق بين النواب، وعلى الحكومة أن توضح أن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، وبالنسبة لمجلس النواب يجب أن يتم احترام الدستور والمهل الدستورية".