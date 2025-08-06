المركزية - كتب النائب ميشال معوّض على منصة "أكس": "قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية تؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، هو منعطف مفصلي في مسار استعادة السيادة وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "وحده هذا المسار يؤمّن الحماية للبنان من الانزلاق في حروب عبثية جديدة، ويشكّل نقطة التقاء للبنانيين حول دولة قادرة على تحرير أرضها، وترسيم حدودها، وإعادة إعمار ما تهدّم، وإعادة أهلها إلى قراهم، وتثبيت الاستقرار، واسترجاع الثقة بها وبلبنان.

كل الدعم لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللحكومة، وللمؤسسة العسكرية، في تنفيذ هذا القرار التاريخي".

وختم: "الشعب اللبناني يستحق، بعد طول انتظار، أن يعيش بسلام، واستقرار، وازدهار".