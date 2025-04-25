Apr 25, 2025 8:58 PMClock
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معوّض: إيران استخدمت اذرعها في المنطقة لتحسين شروطها في المفاوضات حول دورها في المنطقة

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