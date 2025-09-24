المركزية - كتب رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، عبر منصة "اكس": "الاعتراف بدولة فلسطين، الذي هو ثمرة جهود جبارة بذلتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركائها العرب والدوليين، يؤكد أن المسار الدبلوماسي الجدي والمنسق هو السبيل الفعّال لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. في المقابل، أثبتت الأحداث فشل خيارات العنف الذي اختطف القضية الفلسطينية خدمةً لمشاريع الممانعة، على حساب الفلسطينيين ودول المنطقة وشعوبها كافة".

وأضاف معوض: "مبروك للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية على هذا الإعلان الذي يشكّل مدماكاً أساسياً على طريق السلام العادل في المنطقة، وخطوةً نحو انتصار العدالة والاعتدال. آمل أن يحمل هذا التطور المفصلي بدايةً لمرحلة تنهي معاناة طال أمدها، وتوقف نزيف الدم، وتفتح الباب أمام بناء مستقبل جديد لجميع شعوب المنطقة".