Jul 15, 2025 12:30 PMClock
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معوض: هناك فرصة والا بأحسن الاحوال سنعيش خطر تحويل لبنان الى كوبا الشرق وليس سويسرا الشرق وهذا يعني المزيد من العزلة

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