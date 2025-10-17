المركزية - كتب رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر منصة "أكس": "من 17 تشرين إلى اليوم: السيادة والإصلاح توأمان، شكّلت ثورة 17 تشرين محطة تأسيسية غيّرت مقاربة اللبنانيين للمحاسبة وللشأن العام، وفتحت الباب أمامهم للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، تكريسًا لقيم المواطنة، والشفافية، والإصلاح، والعدالة".

وأضاف: "اليوم، مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام، لا بد من استكمال هذا المسار وحمايته، عبر تكوين قوة سياسية منسجمة جامعة تتجاوز التشتّت، وتُصالح بين مفاهيم 14 آذار و17 تشرين على قاعدة راسخة: السيادة والإصلاح توأمان. لا سيادة منجزة من دون إصلاح، ولا امكانية لأي إصلاح من دون دولة تحتكر السلاح، وتمتلك القرار، وتنهي حالة الحرب المفروضة علينا منذ اتفاق القاهرة، وتعيد للبنان دوره السياسي والاقتصادي الرائد في محيطه العربي والدولي".