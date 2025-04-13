كتب النائب ميشال معوض عبر منصة "إكس": "في ١٣ نيسان ، وبعد ٥٠ عاماً من فصول الدم والدمار، فلنتذكر كم كانت كلفة تحويل لبنان إلى ساحة صراع إقليمية كبيرة على لبنان واللبنانيين، ولنتّعظ من تجارب كلفت لبنان الكثير من المآسي والخسائر والتهجير والإفقار.

اليوم هناك فرصة تاريخيّة للخروج من هذا النفق المدمر، ومن دوّامة الاستقواء على بعضنا البعض، ومن الحروب الباردة والساخنة المتكررة التي فرضناها على أنفسنا والتي فرضت علينا في آن. فلنعمل معاً على تحييد لبنان من صراع الآخرين، لنبني دولة تحمي وتحضن الجميع، ووطن السيادة والسلام والاستقرار والازدهار. ١٣ نيسان: تنذكر حتى ما تنعاد".