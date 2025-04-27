Apr 27, 2025 11:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل: جهات تدعمها موسكو تعمل في الشرق الأوسط وتشارك في صراعات مسلحة مع إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o