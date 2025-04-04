Apr 4, 2025 2:15 PMClock
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معلومات mtv: مشروع قانون إعادة هليكلة المصارف المطروح يضع المسؤولية على المصارف ولا يضع المسؤولية على الدولة أو على مصرف لبنان

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