Apr 5, 2025 2:21 PMClock
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معلومات mtv: لبنان الرسمي أكد لأورتاغوس أنه في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله بدأ الجيش بالمهمّة إلا أن الرد الأميركي جاء أنّ الخطوات تبدو بطيئة ويجب تسريعها حتى بسط سلطة الدولة على كل أراضيها

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