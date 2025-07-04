Jul 4, 2025 9:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات صحافية: جلسة استماع للنائب غازي زعيتر في قصر العدل عند العاشرة صباحاً بعد صدور مطالعة النيابة العامة بخصوص مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة منه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o